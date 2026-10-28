Iberia limita el precio máximo de sus vuelos con origen o destino Andalucía tras el accidente de Urda (Toledo)

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Iberia limita el precio máximo de los vuelos con origen o destino Andalucía a 99 euros en clase turista y 149 euros en Business hasta el 8 de noviembre. La aerolínea ofrece flexibilidad de cambios a través del teléfono 900 111 500 y prevé un plan de refuerzo de plazas para mejorar la conectividad. Renfe e Iryo activan sus protocolos de atención a víctimas tras el choque de un AVE contra un tren Iryo que provocó el descarrilamiento de este último en Urda (Toledo). Se han habilitado teléfonos gratuitos de atención para los afectados: 900 10 10 20 por parte de Renfe y 900 001 403 por parte de Iryo. Preguntas ¿Por qué Iberia ha limitado el precio de sus vuelos con origen o destino Andalucía tras el accidente de Urda (Toledo)? Iberia fijó topes de tarifa tras el choque ferroviario para evitar sobreprecio por la caída de la conectividad ferroviaria y facilitar desplazamientos alternativos; la medida estará vigente hasta el 8 de noviembre. ¿Qué límites ha impuesto Iberia a los billetes entre Andalucía y otros puntos tras el siniestro? Iberia ha topado los billetes en 99 euros por trayecto en tarifa turista y 149 euros en tarifa Business, y ofrece flexibilidad para cambios a través del teléfono 900 111 500. ¿Qué medidas han tomado Renfe e Iryo tras el choque entre el AVE 2080 y el Iryo 6076 en Urda? Renfe activó un gabinete de crisis y su Plan de Asistencia a las Víctimas con el teléfono 900 10 10 20; Iryo activó su protocolo de emergencia y el número de atención 900 001 403 para afectados. ¿Cómo y cuándo se produjo el choque entre el AVE y el Iryo en Urda que motivó los cambios de Iberia? El siniestro ocurrió a las 8:54 horas cuando el AVE 2080 desde Madrid chocó con el Iryo 6076 que circulaba delante, provocando el descarrilamiento de los últimos dos coches del Iryo. ¿Qué pasos ha anunciado Iberia para mejorar la conexión con Andalucía mientras dure la limitación de precios? Iberia ha señalado que informará próximamente sobre un plan de refuerzo de vuelos o plazas adicionales para mejorar la conexión con Andalucía durante la vigencia del tope tarifario.

Iberia ha limitado los precios máximos de todos sus vuelos con origen o destino Andalucía hasta el próximo 8 de noviembre como consecuencia del accidente ferroviario en Urda (Toledo).

En concreto, los billetes de avión quedan topados en un máximo de 99 euros por trayecto en tarifa turista y máximo de 149 en tarifa Business.

Así lo ha confirmado la aerolínea, que también ha activado flexibilidad para todos aquellos pasajeros que tuvieran previsto volar y hayan visto alterado su viaje por el suceso. Para gestionar los cambios de sus billetes tienen a su disposición el teléfono 900 111 500.

Próximamente, informará sobre su plan de refuerzo de vuelos o plazas adicionales para mejorar la conexión con Andalucía.

En lo que respecta a las compañías ferroviarias, tanto Renfe e Iryo han activado sus respectivos protocolos de emergencia y atención a las víctimas.

La primera ha puesto en marcha el gabinete de crisis y el Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y a sus Familiares. Para coordinar la atención, la empresa habilitó el teléfono gratuito 900 10 10 20 para las personas afectadas y sus familiares.

Por su parte, Iryo dispuso el número de atención a afectados 900 001 403 con el fin de facilitar la consulta de información y prestar la asistencia requerida.

El siniestro ferroviario en Urda se habría registrado a las 8.54 horas de este miércoles, cuando el tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla chocó con el tren Iryo 6076 que iba por delante y causó el descarrilamiento de los últimos dos trenes del Iryo.