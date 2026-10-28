Aena dispara su beneficio hasta los 1.774 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, un 12,4%

La deuda financiera neta contable cerró en 5.845,2 millones y la ratio deuda neta/EBITDA es 1,47x, lo que refleja un apalancamiento moderado compatibilizado con un EBITDA elevado y un programa de inversiones continuado.

¿Cuál es la situación financiera de Aena tras estos nueve meses y qué implica su ratio de endeudamiento?

El repunte de servicios VIP (más 30,2%) y aparcamientos (más 9,8%) indica mayor oferta comercial que puede elevar la disponibilidad de servicios de pago en aeropuertos y contribuir a ingresos que sostienen las operaciones y las inversiones.

¿Cómo afecta a los usuarios el crecimiento de los servicios VIP y aparcamientos en Aena?

Ya aprobado, el DORA III fija una senda tarifaria del 0,33% anual respecto a 2026 y permite un programa de inversiones reguladas de 9.991 millones, lo que condiciona ingresos y obligaciones de inversión para el quinquenio.

¿Qué consecuencias tiene la aprobación del DORA III para Aena y sus tarifas en 2027-2031?

El beneficio sube por el aumento de pasajeros y de ingresos comerciales; el tráfico creció a 309,9 millones y los ingresos totales a 5.283,9 millones. Además, el EBITDA se elevó a 3.077,9 millones, mejorando el margen operativo.

¿Por qué Aena ha disparado su beneficio hasta 1.774,7 millones en los nueve primeros meses de 2026?

El Gobierno aprobó el DORA III (2027-2031), que contempla una senda tarifaria del 0,33% anual y un plan de inversiones reguladas de 9.991 millones de euros.

El tráfico global de pasajeros aumentó un 4,1%, sumando 309,9 millones en todo el grupo y 257,2 millones únicamente en los aeropuertos de la red española.

Los ingresos totales consolidados del grupo alcanzaron los 5.283,9 millones de euros (+10,4%), impulsados por el crecimiento del negocio comercial y el aumento de viajeros.

Aena obtuvo un beneficio neto de 1.774,7 millones de euros en los primeros nueve meses de 2026, lo que representa un incremento del 12,4% respecto al ejercicio anterior.

Aena dispara su beneficio hasta los 1.774,7 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 12,4% más que en el mismo periodo de 2025, mientras que sus ingresos totales fueron de 5.283,9 millones, un 10,4%.

En este periodo, el tráfico de pasajeros del Grupo Aena creció hasta los 309,9 millones (+un 4,1% más). En los aeropuertos de la red en España el incremento fue del 4,1% (hasta 257,2 millones de pasajeros).

Con fecha 15 de septiembre de 2026 el Consejo de Ministros aprobó el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) que regula las obligaciones derivadas del marco legal vigente sobre la prestación de servicios de carácter aeronáutico para el período 2027-31.

En virtud del mismo, se establece una senda tarifaria del 0,33% anual respecto a los niveles de 2026 durante los próximos cinco años.

Del total de viajeros, la red de aeropuertos en España aportó 257,2 millones, registrando también un incremento del 4,1%.

Por su parte, los ingresos totales consolidados de la compañía se situaron en 5.283,9 millones de euros, experimentando un aumento interanual del 10,4%.

Excluyendo el impacto de la norma IFRIC 12 relativo a los servicios de construcción en Brasil, los ingresos ascendieron a 5.104,0 millones de euros, un 9,5% más.

Deuda neta

El resultado bruto de explotación (EBITDA) se elevó a 3.077,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,8% y sitúa el margen de EBITDA en el 58,3%.

Asimismo, la actividad comercial mostró una evolución muy favorable con un crecimiento del 7,7% en los ingresos del negocio comercial (hasta 1.669 millones de euros), destacando de forma sobresaliente el empuje de los Servicios VIP, cuyos ingresos repuntaron un 30,2%, y los aparcamientos, que crecieron un 9,8%.

Los negocios comerciales crecieron un 7,5% , mientras que los servicios inmobiliarios lo hicieron un 11,6%.

En cuanto a la posición financiera y de inversión, la compañía destinó 790 millones de euros al programa de inversiones en infraestructuras aeroportuarias.

La deuda financiera neta contable del Grupo se situó al cierre de septiembre de 2026 en 5.845,2 millones de euros, situando la ratio de endeudamiento (deuda neta sobre EBITDA) en 1,47x.

Finalmente, la compañía destacó que el pasado 15 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó el Tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) para el quinquenio 2027-2031.

Este marco regulatorio establece una senda tarifaria del 0,33% anual respecto a los niveles de 2026 y contempla un programa de inversiones reguladas de 9.991 millones de euros.