Las aerolíneas ofertan el récord de 145 millones de asientos en invierno con la crisis del precio del queroseno de fondo

ALA advierte cautela por las tensiones geopolíticas y la incertidumbre sobre la duración del encarecimiento del queroseno, además de coberturas de combustible más bajas para la próxima temporada.

ALA pide que el ETS reconozca el sobrecoste del SAF —que cuesta entre tres y ocho veces más que el combustible convencional— y que el fondo de derechos para incentivar su uso pase de 110 millones reservados a 500 millones.

El crack spread es el diferencial de precio entre el crudo y el queroseno refinado; preocupa porque su subida significa un aumento específico del coste del combustible de aviación que no siempre se compensa con coberturas financieras.

¿Qué es el crack spread al que se refiere Javier Gándara y por qué preocupa al sector?

El encarecimiento del queroseno reduce drásticamente los márgenes de beneficio de las aerolíneas; lo ocurrido hasta ahora ya ha elevado costes operativos y lo que podría ocurrir es que parte de ese sobrecoste se traslade a los precios de los billetes según decidan las compañías.

¿Qué consecuencias tiene el encarecimiento del queroseno para las aerolíneas y los billetes de avión?

ALA basa esa previsión en la recuperación continua de la demanda tras la pandemia y en el crecimiento registrado en los nueve primeros meses del año, con 257 millones de pasajeros hasta septiembre, lo que impulsa la programación de más asientos para octubre 2026‑marzo 2027.

¿Por qué la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha anunciado una previsión récord de 145,6 millones de plazas para el invierno 2026?

La patronal pide elevar de 110 a 500 millones los derechos del fondo europeo para compensar el elevado sobrecoste de los combustibles sostenibles de aviación (SAF).

ALA advierte de que el encarecimiento del queroseno y las tensiones geopolíticas amenazan los márgenes de beneficio y podrían encarecer el precio de los billetes.

El sector acumula 257 millones de pasajeros hasta septiembre de 2026, lo que representa un crecimiento del 4,1% respecto al mismo periodo del año previo.

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) prevé un récord de 145,6 millones de asientos para la temporada de invierno 2026-2027, un 5,5% más que el año anterior.

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha anunciado hoy una previsión récord de 145,6 millones de plazas programadas para la temporada de invierno de 2026 (que comprende desde octubre 2026 a marzo 2027), lo que supone un incremento del 5,5% frente al mismo periodo del año anterior.

Esta evolución positiva da continuidad al buen comportamiento registrado durante los primeros nueve meses del ejercicio, periodo en el que se han alcanzado los 257 millones de pasajeros hasta septiembre, un 4,1% más respecto al mismo tramo del año anterior.

Si bien estas proyecciones son muy positivas y confirman que el sector volverá a batir sus propios máximos históricos, la patronal aérea alerta de que los datos deben analizarse con mucha prudencia debido a las tensiones geopolíticas internacionales y el encarecimiento del combustible.

“Este contexto está marcado por la incertidumbre derivada de las tensiones geopolíticas y del fuerte encarecimiento del queroseno, cuyo diferencial de precio frente al del crudo (el denominado crack spread) se ha disparado”, ha advertido el presidente de ALA, Javier Gándara.

En su opinión, esta situación está reduciendo drásticamente los márgenes de beneficio de las aerolíneas a escala global, “sin que exista visibilidad sobre cuánto tiempo se prolongará, lo que añade incertidumbre al sector”.

En este sentido, los precios de los billetes se podrían ver afectados. “Lo que está por ver es qué parte de ese incremento de costes se repercute en los márgenes de las aerolíneas y en los billetes de avión”, ha asegurado Gándara.

Para el portavoz de la patronal es difícil de prever qué ocurrirá ya que “el problema es que para la temporada de invierno las coberturas de combustible de las aerolíneas son menores” y, ya para verano de 2027 la incertidumbre es mayor.

SAF

Por otro lado, la patronal aérea ha reclamado la revisión del Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea (ETS) tenga en cuenta el sobrecoste asociado al uso de combustibles sostenibles de aviación (SAF) cuyo precio multiplica entre 3 y 8 veces al del combustible convencional, y contribuya a impulsar su utilización mediante mecanismos de apoyo.

Han defendido que los 110 millones de derechos adicionales reservados para incentivar el uso de SAF son claramente insuficientes para compensar el sobrecoste al que las aerolíneas están obligadas por el Reglamento RefuelEU, teniendo que aumentar dicho Fondo de Derechos hasta los 500 millones de derechos.