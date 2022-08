Meliá lanza una nueva marca hotelera en asociación con Falcon’s Beyond

Meliá Hotels International, en asociación con la empresa de entretenimiento Falcon’s Beyond han lanzado su nueva marca de hoteles: Falcon’s Resorts by Meliá. Esta marca ofrecerá resorts all inclusive en los Falcon’s Beyond Destinations, la marca con la que se desarrollarán destinos especialmente diseñados para el ocio y el entretenimiento.

“Falcon’s Resorts by Meliá ofrecerá la mejor experiencia combinando la calidad y atributos de un resort premium con el mejor ocio y diversión”, señala en un comunicado la hotelera.

Los hoteles de esta nueva marca contarán con acceso directo a restaurantes, tiendas y espacios de ocio consiguiendo así una experiencia de destino más completa. La idea es expandirse a los principales destinos del mundo tras su debut en República Dominicana.

Primeros hoteles

Falcon’s Resort by Meliá All Suites Punta Cana se construirá a partir de la transformación de dos de los hoteles de Meliá Hotels International en el destino, el Paradisus Gran Cana y The Reserve at Paradisus Palma Real, que suman 622 habitaciones.

La primera fase espera estar terminada para finales de año, convirtiendo el actual Paradisus Gran Cana es un resort todo incluido que ofrecerá nuevas experiencias e instalaciones, además de una plataforma interactiva única que será anunciada próximamente. La segunda fase, que transformará The Reserve en Paradisus Palma Real, se espera para 2023.

Falcon's Resort by Meliá All Suites Punta Cana será uno de los tres proyectos dentro de la creación del nuevo destino de entretenimiento Falcon's Beyond Destination Punta Cana, para el que se invertirán 350 millones de dólares.

El destino también contará con Katmandu Park Punta Cana, un nuevo parque temático cuya apertura está prevista para diciembre de 2022, y Falcon's Central Punta Cana, un exclusivo espacio comercial, gastronómico y de entretenimiento actualmente en desarrollo.

Meliá Hotels International y Falcon's han anunciado ya próximas ubicaciones de Falcon's Beyond Destination en todo el mundo que se desarrollarán en los próximos años. Entre los destinos en los que ambas compañías colaborarán, uniendo hotelería y ocio, se encuentran Tenerife, cuya apertura está programada para 2024, y Playa del Carmen (México) cuya apertura está programada para 2025.

