La compra de Air Europa, amenazada por el impacto del coronavirus en IAG

El impacto del coronavirus está poniendo patas arriba el sector aéreo incluidas grandes operaciones, como la compra de Air Europa por parte de IAG. Si a Globalia le urge cerrar esta operación cuanto antes, ahora la situación del holding que agrupa a Iberia y Vueling no es la mejor para desembolsar 1.000 millones de euros.

IAG se enfrenta en los próximos días a una dura caída de su negocio: solo entre mayo y abril recortará la capacidad en al menos un 75%. A lo que hay que añadir un despido temporal de su plantilla del que aún no se conoce el número de afectados. También dejarán en tierra aviones excedentes, reducirá inversiones y recortará gastos no esenciales de TI, así como costes que no estén relacionados con el programa de ciberseguridad.

Esta es la situación a corto plazo. De ahí que la dueña de Iberia muestre su fortaleza. El grupo asegura que “tiene una posición sólida de liquidez con una caja, activos líquidos equivalentes y depósitos remunerados de 7.350 millones de euros al 12 de marzo de 2020. Además, las líneas de crédito generales y comprometidas garantizadas por aeronaves ascienden a 1.900 millones de euros, lo que resulta en una liquidez total de 9.300 millones de euros”.

Sin embargo, ¿qué ocurre si esta situación se alarga en el tiempo? Hasta dentro de IAG son conscientes de esa incertidumbre en relación al potencial impacto y la duración del Covid-19. De ahí que "todavía no es posible proporcionar una indicación precisa sobre las perspectivas de beneficio para el año 2020", señalaron tras anunciar el pasado lunes los cambios en su estrategia.

La crisis provocada por el coronavirus ha supuesto un cambio de planes hasta el punto que Luis Gallego seguirá al frente de Iberia, presidencia que debía dejar a finales de marzo para ponerse a los mandos del grupo en lugar de Willie Walsh y liderar al nuevo grupo con Air Europa bajo su paraguas.

Retraso en la operación

Este relevo se retrasará en el tiempo, algo que también podría ocurrir con la compra de la aerolínea de Juan José Hidalgo dadas las actuales circunstancias y la incertidumbre sobre cuándo terminará esta crisis y qué consecuencias económicas arrastrará IAG, según expertos del sector.

En un principio, se calculaba que la operación de compra se completara en el segundo semestre de 2020. De momento, estaba en un proceso de fase previa al envío definitivo de documentación a las autoridades competentes.

De hecho, Iberia había movido ficha para soltar lastre y dejar de acaparar más de un tercio del tráfico nacional. La aerolínea envió un acuerdo a la Comisión Europea en que facilitará a Volotea algunos activos, incluyendo slots, para permitir la creación o expansión de las bases relevantes.

Este movimiento se debe a que en la mayoría de las fusiones o compras de este nivel, la Comisión Europea evalúa el efecto que tendría en cada ruta en la que se producirían solapamientos, entre otras cuestiones. Iberia y Air Europa se solapan actualmente en 50 rutas nacionales e internacionales. Además, la compra permitiría a IAG controlar el 72% de las rutas nacionales y acaparar gran poder en el hub de Madrid.