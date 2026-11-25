El tribunal indicó que Huawei afirmó falsamente que Skycom era un socio independiente, mintió a bancos sobre sus actividades en Irán y usó estructuras y declaraciones engañosas para acceder a servicios de compensación en dólares.

El fallo menciona a Huawei Device, Futurewei Technologies y Huawei Device USA; estas filiales facilitaron operaciones comerciales, transferencia de información y relaciones con bancos y socios que permitieron eludir controles y obtener tecnología.

¿Quiénes eran las filiales implicadas en la conspiración según la sentencia y qué papel desempeñaban?

Ya se ha dictado la culpabilidad en varios cargos penales; como consecuencias inmediatas puede abrirse la vía a sanciones económicas, responsabilidades civiles y restricciones comerciales, y a futuro la compañía podría ver más demandas y medidas regulatorias internacionales.

¿Qué consecuencias legales ya ha tenido la condena para Huawei y qué podría ocurrir a partir de ahora?

La sentencia recoge fotos y documentos enviados desde empleados de Huawei en EE. UU., la sustracción física de una pieza del robot de pruebas T‑Mobile y la copia de código fuente de routers de Cisco con notas internas aún reconocibles.

¿Qué pruebas citó el tribunal sobre el robo de secretos comerciales a empresas estadounidenses como T‑Mobile y Cisco?

El jurado consideró que Huawei y varias filiales eludieron sanciones participando en un plan que incluyó operaciones bajo el nombre Skycom, asistencia técnica al gobierno iraní y mentiras a bancos y autoridades para ocultar esas actividades.

¿Por qué ha declarado culpable un jurado federal de Nueva York a Huawei por sus actividades en Irán?

Huawei empleó empresas pantalla como Skycom, acuerdos de confidencialidad engañosos e identidades falsas para acceder a tecnología ajena y operar ilegalmente en mercados globales.

El fallo determina que Huawei incurrió en el robo continuado de secretos comerciales y propiedad intelectual a empresas estadounidenses como T-Mobile, Cisco, CNEX y Quintel.

La justicia estadounidense señala que el gigante tecnológico chino prestó asistencia al régimen iraní en infraestructuras de internet, censura y sistemas de vigilancia durante protestas.

Un jurado federal de Nueva York ha declarado culpable a Huawei y a tres de sus filiales por violar las sanciones de EE. UU. a Irán, mentir a entidades bancarias y blanquear dinero.

Un jurado federal de Nueva York declaró culpables a Huawei Technologies y a tres de sus filiales tras un juicio de tres meses por violar las sanciones estadounidenses contra Irán, mentir a bancos, blanqueo de dinero y robo de secretos comerciales de empresas estadounidenses.

Según el fallo, Huawei y varias de sus filiales, entre ellas la filial china Huawei Device y las filiales estadounidenses Futurewei Technologies y Huawei Device USA, participaron en un plan que "duró décadas" para enriquecer a Huawei y expandir su negocio de telecomunicaciones, incluso en Estados Unidos, "mediante actividades delictivas".

Del mismo modo, la investigación dice que Huawei y sus filiales prestaron asistencia al gobierno de la República Islámica de Irán mediante servicios integrales relacionados con la infraestructura de internet y la mejora del acceso a las redes móviles en el país.

Huawei -dice el fallo- también ayudó al régimen iraní y a Zaeim, un componente del servicio de inteligencia iraní, a monitorear y censurar el acceso a internet de sus usuarios. Además, "Huawei proporcionó cámaras de vigilancia que permitieron al régimen iraní monitorear las protestas", dice el fallo.

Huawei operaba en Irán bajo el nombre de 'Skycom'. Por ello, el juzgado indica que Huawei "mintió repetidamente" sobre la naturaleza de sus negocios en Irán, "afirmando falsamente a bancos, periodistas y al gobierno estadounidense que no prestaba asistencia al gobierno, al ejército ni a la comunidad de inteligencia iraní".

Huawei dijo que había comenzado a restringir sus actividades en Irán en 2011; que Skycom era un socio comercial, y no una filial de su propiedad; y que cumplía con todas las sanciones aplicables.

El juzgado también advierte que Huawei "mintió a los bancos sobre sus actividades en Irán para obtener miles de millones de dólares estadounidenses y acceso a servicios de compensación en dólares, lo que le permitió convertirse en un participante sofisticado en un mercado global de servicios de telecomunicaciones, en parte gracias a sus mentiras".

El fallo indica también que Huawei y sus subsidiarias también participaron "en una conspiración prolongada para robar propiedad intelectual de empresas estadounidenses, incluyendo a competidores de Huawei y algunos supuestos socios comerciales".

La propiedad intelectual apropiada indebidamente -dice la sentencia- incluía información confidencial y obras protegidas por derechos de autor, como código fuente y manuales de usuario para enrutadores de internet, tecnología de antenas y tecnología de prueba de robots.

Entre otros casos, la investigación dice que Huawei robó información confidencial relacionada con un robot de prueba utilizado por T-Mobile para evaluar la capacidad de respuesta de las pantallas táctiles mediante la imitación del tacto humano.

El robot de T-Mobile, Tappy, era un secreto comercial de la compañía. Con el objetivo de fabricar un robot similar, Huawei firmó un acuerdo de confidencialidad con T-Mobile, con la clara intención de incumplirlo.

Empleados de Huawei en Estados Unidos enviaron fotografías y detalles técnicos del robot a China. Al no ser suficiente esta información, un empleado de Huawei sustrajo una pieza del robot de su mochila y la sacó del laboratorio controlado de T-Mobile.

También copiaron el código fuente utilizado en los routers de Cisco, considerado la "joya de la corona" de la tecnología de la compañía. "Los ingenieros de Huawei dejaron las notas de Cisco sobre el código, se refirieron a Cisco escribiendo su nombre al revés, "ocsic", y explicaron que algunas partes del código permanecían intactas".

Por otro lado, un empleado de Huawei que fue sorprendido fotografiando equipos propiedad de Fujitsu portaba una credencial que lo identificaba falsamente como empleado de "Weihua", en lugar de "Huawei".

Del mismo modo, cuando Huawei supo que CNEX, una empresa tecnológica estadounidense, no colaboraría directamente con ella, contrató a un investigador universitario para que gestionara la colaboración sin revelar que lo hacía en nombre de Huawei.

CNEX y Quintel

Posteriormente, dicho investigador compartió información confidencial con Huawei, incluyendo acceso directo al hardware propietario de CNEX.

Huawei obtuvo información confidencial de Quintel, un fabricante estadounidense de antenas, en virtud de un acuerdo de confidencialidad. Casi de inmediato, el operador chino presentó una solicitud de patente para una tecnología que incorporaba la idea de Quintel.

Para ello adjuntó una diapositiva confidencial que Quintel le había proporcionado a Huawei sobre su trabajo como parte de la solicitud de patente del suministrador chino.