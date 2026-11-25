Joan Monraba es sustituido por Manuel Vílchez, un movimiento que refuerza el enfoque comercial en clientes B2B y en servicios de infraestructura para IA y redes bajo demanda.

¿Quién sustituye a Joan Monraba y qué implicaciones tiene ese cambio en la estrategia de Colt en España?

Colt pactó con Onivia el uso de su red de fibra oscura en cerca de 900 municipios españoles, lo que amplía la cobertura y capacidad de Colt para ofrecer conectividad empresarial local.

¿Qué relación tiene Colt con Onivia y por qué importa para las empresas españolas?

Colt factura en España más de 104 millones anuales y tiene cerca de 200 empleados directos, lo que sitúa al country manager frente a una operación con capacidad de expansión en redes empresariales y servicios B2B.

¿Qué tamaño y presencia tiene Colt en España y cómo afecta eso al nombramiento?

Vílchez debe reforzar la infraestructura digital para la era de la IA, acelerar la transición a conectividad flexible, automatizada y bajo demanda, y ayudar a clientes a construir redes más seguras y resilientes.

Manuel Vílchez es el ejecutivo que Colt ha nombrado country manager en España; desde 2014 era global account manager de Colt en el país y antes trabajó en Fujitsu, Arthur Andersen y Deloitte.

En España, la compañía supera los 104 millones de euros de facturación anual y cuenta con cerca de 200 empleados directos.

Colt es un operador global enfocado exclusivamente en el mercado B2B, con presencia en más de 40 países y 1.100 centros de datos conectados.

Vílchez, que trabaja en Colt desde 2014, liderará el negocio enfocado en la infraestructura digital para la era de la inteligencia artificial.

Manuel Vílchez es el nuevo country manager de Colt Technology Services en España, en sustitución de Joan Monraba.

La operadora de infraestructuras digitales y telecomunicaciones, Colt Technology Services, ha designado a Manuel Vílchez como nuevo country manager en España. Sustituye a Joan Monraba.

Manuel Vílchez liderará el negocio de Colt en España con el foco en reforzar la infraestructura digital que las empresas necesitan para la era de la IA, acelerar la transición hacia una conectividad más flexible, automatizada y bajo demanda, y ayudar a los clientes a construir redes más seguras y resilientes.

Vílchez es desde 2014 global account manager de Colt en España, hasta este mes de noviembre en el que ha sido designado como country manager. Antes ocupó puestos de responsabilidad en Fujitsu, Arthur Andersen y Deloitte.

Colt Technology Services es un operador global de infraestructuras digitales y telecomunicaciones enfocado en el mercado B2B (empresas, operadores mayoristas y mercados de capitales), sin servicios residenciales para particulares.

Posee infraestructuras de fibra óptica y centros de datos que conectan redes empresariales. Fundada en 1992 y con sede en Londres, opera en más de 40 países y conecta más de 1.100 centros de datos y 230 ciudades.

También gestionan 32.000 edificios empresariales, 275 puntos de presencia y 12 estaciones de amarre de cables, y ocho sistemas de cable submarino. Además, cogestionan AS3356, la red con mayor interconexión del mundo.

En España supera los 104 millones de facturación anual y cuenta con cerca de 200 empleados directos en la sociedad principal, sin contar la plantilla del centro de servicios compartidos.

Hace un par de meses, Colt cerró con Onivia un acuerdo por el cual la compañía británica utilizará la red de fibra oscura de Onivia en alrededor de 900 municipios españoles.