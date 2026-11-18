La empresa presenta mejores resultados —beneficio neto en nueve meses y menor deuda— lo que le da capacidad para invertir en infraestructuras necesarias para la IA y respaldar su discurso sobre soberanía tecnológica.

¿Qué relación existe entre la apuesta por la IA y los resultados financieros recientes de Telefónica?

Murtra defiende que "simplificar" no es menos normas sino priorizar reglas que impulsen innovación, competitividad y autonomía estratégica, y así permitir que las operadoras escalen y consoliden frente a rivales globales.

¿Qué hay detrás del llamamiento de Murtra a simplificar la regulación europea para las telecos?

La visita refuerza los vínculos de Telefónica con inversores y el ecosistema financiero y académico de Nueva York, donde Murtra expuso el plan estratégico para atraer capital y apoyo a la transformación digital de la compañía.

¿Cómo encaja el viaje de Murtra a la Stern School of Business en la estrategia de Telefónica?

En lo ya ocurrido, Telefónica ha elevado objetivos financieros tras recuperar beneficios y reducir deuda, lo que le da margen para invertir; en lo posible, si logra mayor escala, podría competir mejor en IA y servicios cloud.

¿Qué consecuencias tiene para Telefónica haber reclamado más inversión en redes y escala empresarial?

Murtra argumentó que Europa necesita operadores con mayor escala e inversión para adaptar redes a la IA y proteger la autonomía estratégica frente a la competencia geoeconómica. Sus intervenciones buscan que la regulación facilite consolidación y capacidad de inversión.

¿Por qué Marc Murtra defendió en Nueva York el papel de Telefónica y las telecos europeas en la era de la IA?

La visita coincide con la mejora en los resultados de Telefónica, que ganó 464 millones de euros hasta septiembre y revisó al alza sus objetivos financieros tras reducir deuda.

Murtra ha subrayado la urgencia de alcanzar la soberanía tecnológica y autonomía estratégica en Europa dentro de un contexto de alta competencia global.

El presidente de Telefónica insiste en la necesidad de reformar el marco regulatorio europeo, reclamando más escala, menor complejidad normativa e inversión en infraestructuras digitales.

Marc Murtra ha mantenido reuniones en Nueva York con inversores y medios para defender el papel clave de las 'telecos' europeas ante el auge de la inteligencia artificial.

El presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra, ha defendido esta semana en Nueva York el papel de las compañías de telecomunicaciones europeas en el nuevo ciclo tecnológico impulsado por la inteligencia artificial (IA).

El directivo ha mantenido una intensa agenda de encuentros con representantes del mundo de la inversión, académico y periodístico de Estados Unidos, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia.

Durante su estancia en Nueva York, Murtra ha mantenido reuniones con inversores y contactos con responsables de medios internacionales como The Wall Street Journal y Barron’s, entre otros.

La agenda ha incluido también un encuentro en la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York, donde Murtra cursó un MBA, escuela de negocios que mantiene una estrecha vinculación con el ecosistema empresarial y financiero neoyorquino.

En sus distintas reuniones, el presidente de Telefónica ha expuesto los principales ejes del plan estratégico de la compañía y su visión sobre los retos que afronta el sector europeo de las telecomunicaciones.

Los encuentros han tenido lugar, además, en un momento de especial intensidad informativa en el ámbito de la inteligencia artificial, marcado por el caso Nvidia.

La salida de su ya ex CEO, Jensen Huang, ha vuelto a situar en primer plano cuestiones como la gobernanza corporativa, la protección de información estratégica y la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China.

En este sentido, el presidente de Telefónica ha compartido opiniones sobre la situación en Europa y la urgencia de avanzar en la soberanía tecnológica europea en un contexto marcado por el rápido avance de la inteligencia artificial, la transformación de las infraestructuras digitales y el aumento de la competencia geoeconómica.

Murtra ha incidido en la necesidad de aumentar la inversión en redes, adaptar las infraestructuras al crecimiento de la inteligencia artificial, mejorar la escala de las compañías europeas.

El objetivo es hacer unas operadoras más fuertes que puedan contribuir a equilibrar el ecosistema tecnológico global, reforzando al mismo tiempo la autonomía estratégica.

El presidente ejecutivo de Telefónica lleva pidiendo una reforma del marco regulatorio europeo desde su llegada a la compañía en febrero del año pasado.

Su discurso -que ha repetido en diversos foros durante este año- advierte que Europa necesita operadores fuertes, con capacidad de inversión, escala suficiente y visión estratégica. Murtra pide a los reguladores que se les deje escalar y consolidar.

El directivo también ha solicitado una regulación más sencilla, lo que no significa que existan menos reglas, sino que se establezcan otras prioridades como impulsar la innovación, la competitividad y la autonomía estratégica.

En este sentido, ha valorado recientemente el "giro de prioridades" de la UE en los últimos meses, pero advirtió del riesgo de que la simplificación se detenga en cuanto alguien señale problemas.

Murtra también defiende que el desarrollo tecnológico no solo fortalezca la competitividad y la autonomía del continente, sino que también contribuye a preservar valores muy importantes que tienen que ver con la democracia y la dignidad de las personas.

El viaje de Murtra a Nueva York se ha producido pocos días después de que Telefónica presentara sus resultados del tercer trimestre en que se revirtieron las pérdidas del año pasado.

Telefónica volvió a registrar beneficios tras asumir el impacto de los ajustes contables de las ventas de sus negocios de Latinoamérica, operaciones que venían lastrando sus resultados en el último año y medio.

El beneficio neto llegó a los 464 millones entre enero y septiembre, frente a las pérdidas de 1.080 millones del mismo periodo de 2025. Los ingresos crecieron hasta los 24.825 millones en los primeros nueve meses del año, un 1% más a tipo de cambio constante.

Telefónica también redujo su deuda hasta los 25.186 millones a finales de septiembre, un 10,8% menos que un año antes, tras recortarla en 1.600 millones desde finales del año pasado.

Objetivos financieros

Estas mejoras en sus principales parámetros han llevado a Telefónica a revisar al alza varios de los objetivos financieros establecidos para el conjunto del año.

Por mercados, Telefónica España registró unos ingresos en los nueve primeros meses de 9.828 millones de euros tras subir un 2,5%, el mayor crecimiento en más de 15 años y el Ebitda ajustado aumentó un 2,3%, hasta los 3.501 millones.