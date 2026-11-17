Desde la adquisición en mayo de 2024 la compañía ha ganado neto 248.000 líneas móviles de contrato y 67.000 de banda ancha fija, además de registrar 253.000 altas netas en prepago en el último trimestre.

¿Cómo ha evolucionado la captación de clientes en Vodafone España tras la compra por Zegona?

La refinanciación reduce el coste financiero anualizado y sitúa el coste medio por debajo del 5%, con vencimientos ampliados hasta 2032; Zegona fija un objetivo de deuda neta y anuncia devoluciones de caja mediante dividendos y recompra de acciones.

¿Cómo ha afectado la venta de Vodafone España a su estructura de deuda y política de dividendos bajo Zegona?

Zegona es la matriz que compró la filial española y reporta los resultados; desde la adquisición en mayo de 2024 Vodafone España ha sumado líneas netas y Zegona ha anunciado medidas de refinanciación y una nueva política de capital para devolver caja a accionistas.

¿Quién es Zegona y qué papel tiene en la reciente evolución de Vodafone España?

Ya ha permitido a esas pymes automatizar atención y procesos básicos; a futuro puede mejorar productividad y acceso a servicios que antes eran exclusivos de grandes empresas.

¿Qué consecuencias tiene para los clientes que Vodafone España desplegara agentes de inteligencia artificial en más de 100.000 pymes?

El avance se debe a la mejora de ingresos por servicios y ventas de dispositivos, más una campaña comercial favorable en la vuelta al cole que aumentó altas de contrato y banda ancha. Además, las medidas de transformación y reducción de costes elevaron la rentabilidad y la caja operativa.

¿Por qué ha subido el Ebitda de Vodafone España un 4,4% hasta 495 millones en el segundo trimestre fiscal?

Zegona reducirá su coste financiero en 60 millones al año tras refinanciar su deuda y prevé devolver a los accionistas 400 millones de euros mediante dividendos y recompras de acciones.

En el ámbito corporativo y mayorista, la compañía desplegó IA en 100.000 pymes, pactó un acuerdo de fibra con Onivia y lanzó su nueva división Vodafone Wholesale Service.

La operadora impulsó su crecimiento comercial sumando 45.000 líneas móviles de contrato, 9.000 de banda ancha fija y un récord de 253.000 altas netas en el segmento de prepago.

Vodafone España aumentó su beneficio operativo (Ebitda) un 4,4% entre julio y septiembre, alcanzando los 495 millones de euros, con unos ingresos de 925 millones (un 3,4% más).

Vodafone España alcanzó unos resultados operativos brutos (Ebitda) de 495 millones de euros durante su segundo trimestre fiscal (de julio a septiembre), un 4,4% más que el año anterior.

Zegona, matriz de la operadora de telecomunicaciones, ha remitido este martes sus resultados a la Bolsa de Londres reflejando unos ingresos de 925 millones en el periodo, un 3,4% de crecimiento.

Tanto los ingresos por servicios como las ventas de dispositivos contribuyeron a la mejora de la facturación completando el cuarto trimestre consecutivo al alza.

Al cierre del periodo la compañía suma 2,601 millones de líneas de banda ancha y 13,162 millones de contratos móviles. De estos últimos, 10,267 millones son de contrato.

La campaña de vuelta al cole impulsó el negocio comercial de la operadora, que cerró el trimestre (julio-septiembre) con un aumento de 45.000 líneas móviles de contrato y 9.000 de banda ancha fija.

Vodafone España acumula 248.000 líneas móviles de contrato y 67.000 de banda ancha fija adicionales desde su adquisición por parte de Zegona en mayo de 2024.

El negocio de prepago destacó por el volumen de captación en el segundo trimestre, con 253.000 altas netas, la cifra más elevada registrada por la compañía en este segmento. Vodafone es el segundo operador por cuota de mercado en este mercado.

En el capítulo de servicios para empresas y administraciones públicas, Vodafone ha estado presente en todos los contratos claves de telecomunicaciones con el Gobierno.

Asimismo, la operadora continuó acercando a sus clientes pymes servicios que tradicionalmente estaban al alcance de las grandes empresas.

De esta forma, desplegó agentes de inteligencia artificial en más de 100.000 pymes, lanzó una solución que integra en un paquete todos los servicios de comunicaciones y conectividad segura, y continuó apostando por contenidos de fútbol y deportes para el sector Horeca.

En el negocio mayorista, Vodafone España ha alcanzado un acuerdo con Onivia para que esta pueda ofrecer servicios de fibra y móvil a otros operadores a través de la red de Vodafone.

Además, ha creado Vodafone Wholesale Service, su división de servicios mayoristas, con el objetivo de ganar cuota de mercado y seguir ofreciendo a operadores, revendedores y empresas conectividad de alta calidad y una atención cercana.

El EbitdaAL (después de arrendamientos) aumentó hasta los 351 millones, con un margen sobre ingresos del 38%. La mejora de los ingresos y de la rentabilidad impulsaron la generación de caja operativa.

Las medidas de transformación y reducción de costes aplicadas en el conjunto de la organización elevaron el flujo de caja operativo hasta los 230 millones de euros en el segundo trimestre del ejercicio, incrementando el margen hasta un 25%.

Zegona ahorrará unos 60 millones al año gracias a la refinanciación de su deuda. La operación reduce el coste financiero anualizado de unos 230 a unos 170 millones, situando el coste medio de la deuda por debajo del 5% y ampliando los vencimientos hasta 2032. La deuda llega a los 3.733 millones, 3.263 millones en términos netos.

Refinanciación de la deuda.

Zegona tiene la intención de devolver a sus accionistas, a lo largo del tiempo, la totalidad del flujo de caja libre que genere. Su nuevo marco de asignación de capital fija un objetivo de deuda neta de entre 2,25 y 2,75 veces el EBITDAaL. A corto plazo, la compañía prevé mantener el apalancamiento cerca del extremo inferior de ese rango.

El nuevo marco contempla 400 millones adicionales a los 1.600 millones ya devueltos a los accionistas. De ese importe, 200 millones corresponden al primer dividendo de su nueva política de dividendos ordinarios progresivos, con cargo al ejercicio que termina el 31 de marzo de 2027. Los otros 200 millones corresponden al programa de recompra de acciones iniciado el 24 de septiembre.