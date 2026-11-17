Olivera pide que el próximo marco financiero priorice redes porque inteligencia artificial y cloud dependen de conectividad; sin inversión en redes no se consolidarán esos servicios a escala europea.

¿Qué papel asigna Juan Olivera a la conectividad y al marco financiero 2028-2034 en la estrategia digital europea?

Reglas únicas pretenden ofrecer redes más seguras y fiables, lo que puede traducirse en mejor calidad de servicio y mayor protección de datos, pero también puede implicar cambios en equipos y costes que impacten en la oferta comercial.

Ya se han abierto debates y propuestas para vigilar o exigir sustituciones de equipos instalados, lo que ha obligado a operadoras a evaluar costes, plazos y cadenas de suministro para garantizar cumplimiento.

¿Qué consecuencias ya ha tenido para las operadoras la presión regulatoria sobre equipos de proveedores considerados de “alto riesgo”?

La actualización (CSA 2) busca armonizar normas, vetar proveedores de alto riesgo y reforzar capacidades críticas en la UE, pasando de centrarse sólo en producto y operación a incorporar la confianza como pilar regulatorio.

Olivera sostiene que un mercado único necesita normas homogéneas para garantizar la seguridad y la confianza en infraestructuras críticas; múltiples normas nacionales fracturarían la interoperabilidad y complicarían a proveedores y operadores.

¿Por qué pide Juan Olivera (Ericsson España) que la UE no tenga “27 regulaciones de ciberseguridad”?

La multinacional presenta en su nueva sede de Madrid la solución 'Radio Dot' para mejorar la cobertura móvil en interiores y negocia su implantación con Telefónica, Orange, Vodafone y Digi.

Ericsson señala el resurgimiento del 5G mediante la conectividad diferenciada de pago por servicio y el incremento del tráfico móvil de subida frente al de bajada.

La compañía reclama defender el Digital Networks Act (DNA), impulsar la conectividad en el marco financiero 2028-2034 y avanzar hacia fusiones de telecomunicaciones intrapaís.

Juan Olivera, presidente de Ericsson España, insta a la Unión Europea a fijar un mercado único sin 27 regulaciones de ciberseguridad distintas en la actualización de la ley CSA 2.

El presidente de Ericsson España, Juan Olivera, ha pedido a la Unión Europea un mercado común que no tenga "27 regulaciones de ciberseguridad” en referencia a la tramitación de la actualización de la ley de ciberseguridad (CSA 2).

La nueva directiva pretende unificar las normas para reforzar la ciberseguridad, vetar proveedores de alto riesgo y reforzar las capacidades críticas de la Unión Europea.

Olivera es consciente de que su tramitación está encontrando diferencias entre los propios países, pero ha recordado que la clave es que una infraestructura crítica necesita garantizar la seguridad y confianza de los usuarios.

"Siempre se hablaba de la seguridad de los productos y de las operaciones. Ahora estamos hablando de un tercer elemento, que es la confianza", ha señalado en un encuentro con periodistas a propósito de los 150 años de la compañía en el mundo y de la inauguración de su nueva sede en Madrid.

Es así como ha pedido sentido común en la regulación. "No concibo que vayamos a un mercado único con 27 regulaciones de ciberseguridad”.

También defendió el Digital Networks Act (DNA). "Significa volver a poner en el mapa a Europa", al mismo tiempo que advirtió que el camino de la consolidación empieza por casa. "Primero hay que recorrer el camino de las fusiones intrapaís".

En el caso del papel de Europa en el ecosistema digital, Olivera se ha mostrado optimista y recordó que el continente tiene fortalezas, como un mercado integrado de 450 millones de personas y líderes mundiales en conectividad.

"Donde Europa es potente en tecnología, que es básicamente la conectividad, lo que tiene que hacer es protegerla", dijo en relación a las alianzas del sector de las operadoras de telecomunicaciones (Telefónica, Deutsche Telekom, Orange y Vodafone) en el marco de las nuevas licitaciones de espectro satelital.

Por eso reclamó que el próximo marco financiero europeo 2028-2034 no se olvide de las redes: "Está muy de moda hablar de inteligencia artificial y de cloud. Sin embargo, nada de eso va a pasar sin la conectividad", ha advertido.

Sobre el 5G, Olivera admitió que las expectativas de 2020 eran más altas y que el despliegue en Europa ha sido más lento de lo previsto, pero reconoció que "hay brotes verdes".

Como ejemplo citó las primeras ofertas de conectividad diferenciada en España, que son "el principio de que los consumidores puedan pagar a cambio de calidad de servicio".

También recordó que el tráfico de subida ya crece tres veces más rápido que el de bajada, y que la cobertura en interiores es uno de los grandes retos pendientes.

Un reto para el que ya hay solución y para el que Carlos García Cadenas, responsable del negocio de Enterprise y redes de misión crítica, presentó la solución de Ericsson: Radio Dot.

Ericsson ha desplegado su sistema Radio Dot para interiores en su nueva sede en Madrid, transformando el nuevo espacio de la compañía en un centro de innovación en vivo.

El espacio, de seis plantas, demuestra cómo ofrecer conectividad móvil fiable en interiores y mantener a las personas conectadas al desplazarse entre plantas, salas de reuniones y el exterior.

Hoy, la mayor parte del tráfico móvil se genera en interiores. Sin embargo, el reto de los edificios modernos ya no consiste únicamente en ofrecer cobertura.

El paradigma de la conectividad en interiores está evolucionando: no basta con estar conectados en todas partes; es necesario ofrecer la capacidad adecuada en el lugar adecuado.

Las áreas de demostración y de experiencia para clientes tienen necesidades de tráfico distintas de las zonas de trabajo de los empleados, por lo que la red distribuye la capacidad allí donde la actividad y la interacción digital más la requieren.

La operadora ya está en conversaciones con sus clientes, Telefónica, Orange, Vodafone y Digi, para valorar la implantación de este nuevo sistema en sus edificios o en los de sus clientes.