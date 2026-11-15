Nvidia presenta resultados en dos días tras dejarse más de 500.000 millones en bolsa por las infidelidades de su ya exCEO

La crisis estalló una semana antes de la presentación de los resultados del tercer trimestre, una cita clave que funciona como termómetro para la industria de la IA y aumenta la presión sobre la compañía.

El negocio operativo y la cartera de pedidos de chips siguen intactos, pero los mercados temen la pérdida del liderazgo visionario que representaba Huang y la incertidumbre puede frenar la confianza inversora en la IA.

¿Cómo puede afectar la salida de Jensen Huang al futuro operativo de Nvidia y a la industria de la IA?

La primera relación fue con Alice Huang, ejecutiva de Megaspeed considerada sospechosa por la inteligencia estadounidense de operar para el Ministerio de Seguridad de China, lo que motivó peticiones del Congreso para interrogar a Huang.

Las acciones de Nvidia se desplomaron en torno a doble dígito la última semana, con caídas acumuladas cercanas al diez por ciento y picos de hasta catorce por ciento tras su dimisión.

¿Qué impacto ha tenido la dimisión de Huang en el valor bursátil de Nvidia?

Huang dimitió tras revelarse al menos tres relaciones extramatrimoniales, una con Alice Huang, señalada como sospechosa de vínculos con los servicios de inteligencia chinos, y por la presión del consejo por riesgos de seguridad nacional.

¿Por qué dimitió Jensen Huang como CEO de Nvidia tras las noticias sobre sus infidelidades?

El sector de la IA tambi##s###é###én afronta incertidumbre tras la victoria dem##s###ó###ócrata en las 'midterms', que anticipa una mayor regulaci##s###ó###ón sobre los centros de datos.

El esc##s###á###ándalo coincide con la pr##s###ó###óxima presentaci##s###ó###ón de resultados del tercer trimestre de Nvidia, clave para medir el estado del sector de la inteligencia artificial.

La compa##s###!###ñ###í###ía se ha dejado m##s###á###s de 500.000 millones de d##s###ó###ólares en bolsa y sus acciones cayeron un 10% en la ##s###!###ú###última semana ante las dudas sobre su futuro sin su fundador.

Jensen Huang dimiti##s###ó como CEO de Nvidia tras desvelarse varias relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una presunta esp##s###ía china, lo que gener##s###ó una crisis institucional y un problema de seguridad nacional en EE. UU.

Las infidelidades del ya exCEO de Nvidia, Jensen Huang, le han costado a la segunda cotizada más grande del mundo más de 500.000 millones de dólares en bolsa. Y, además, han abierto una crisis en la compañía por su futuro, a la que se le ha unido una emergencia institucional.

El detonante fue la primera relación extramatrimonial que se conoció de Jensen Huang. El fundador del gigante de IA tuvo una relación sentimental con Alice Huang, directiva de la tecnológica Megaspeed y sospechosa para la inteligencia estadounidense de operar para el Ministerio de Seguridad de China. Es decir, una espía.

Esta abrió un problema de seguridad nacional: Huang era asesor cercano de Donald Trump en la Casa Blanca y el Congreso pidió interrogarle para aclarar si le filtró información sensible a la supuesta espía china.

VALOR AÑADIDO | Nvidia contra las cuerdas

Aquí no terminó el asunto. Unos días después se conoció una segunda relación extramatrimonial de Huang, esta vez con una alta ejecutiva de la propia Nvidia.

El asunto agravó la situación porque violaba el código ético de la compañía. Pero por si fuera poco, apenas 24 horas después Reuters desveló que el hasta ahora CEO de la compañía había tenido hasta una tercera relación sentimental con otra trabajadora de la compañía.

El daño está hecho. El personal y el reputacional.

Jensen Huang terminó por dimitir el pasado jueves y esto ha abierto una crisis en el seno de la compañía. Nvidia es la gran guía de la IA para los inversores. Y en consecuencia, Huang era el rostro de uno de los iconos de su desarrollo.

El futuro

En este punto cabe preguntarse si el gigante de IA podrá sobrevivir sin su fundador. Y la respuesta no está tan clara por esta última razón.

Los analistas de XTB exponen que el éxito de Nvidia está ligado íntimamente a la figura de Huang. "No sólo existe una fuerte alineación de intereses, si no que representa el perfil visionario imprescindible en un sector que exige innovación continua para no quedar atrás".

Estas dudas han tardado poco tiempo en llegar al parqué. Las acciones de Nvidia se han desplomado un 10% en la última semana. Y el golpe podría no quedarse aquí.

Los caprichos del calendario han hecho que el escándalo haya detonado apenas una semana antes de que la tecnológica presente sus resultados del tercer trimestre.

La cita es una de las más temidas y esperadas por Wall Street. Las cuentas de la tecnológica funcionan como el gran termómetro de la IA global, aunque hay que decir que Nvidia ha pasado el examen con nota los últimos trimestres.

Con todo, el contexto tampoco es el más favorable. Las grandes tecnológicas estadounidenses se encuentran en un punto de inflexión donde ya no basta simplemente con batir previsiones.

Wall Street, y por ende, el Nasdaq firmaron su peor sesión desde hace año y medio la semana pasada, dos días después de la midterms, las elecciones legislativas de medio mandato en EEUU.

Los demócratas arrasaron, se hicieron con el control de la Cámara de Representantes y el Senado. Y aunque esto fue leído positivamente por los inversores en un primer momento, aunque tras la resaca bursátil empezaron a recular.

Se espera que los demócratas no sean tan laxos con los centros de datos y regulen más en esta materia. Esto podría generar un frenazo en el desarrollo de la IA porque los centros de datos son la infraestructura base para la tecnología. Y de nuevo florecen las dudas sobre cuándo se van a recuperar las millonadas que se han invertido en la tecnología.

Con todo, las grietas en la narrativa bursátil de la IA -que parecía casi perfecta y era el aliento del mercado- son cada vez más visibles. El negocio operativo y la cartera de pedidos de chips de última generación siguen intactos, pero los mercados detestan la incertidumbre. Y la pagan día a día.