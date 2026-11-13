Indra gana un contrato de más de 40 millones de euros en California para implantar su peaje sin barreras

Parsons aportará capacidad local de ingeniería e instalación y experiencia con autoridades de transporte de la región para apoyar la ejecución del despliegue técnico de Indra.

Indra será responsable del diseño, suministro, instalación, pruebas, puesta en marcha, garantía y mantenimiento del sistema de peaje y del sistema de detección automática de vehículos de alta ocupación (Davao) en los 27 kilómetros adjudicados.

Instalará detección lateral en postes, antenas RFID, LiDAR 3D y cámaras de alta resolución; esa combinación permite clasificar vehículos con precisión, minimizar obras sobre la calzada y reducir impacto lumínico en los humedales.

Los conductores podrán usar los carriles exprés con telepeaje FasTrak sin detenerse, lo que pretende reducir congestión y tiempos de viaje mediante tarificación dinámica y gestión en tiempo real del flujo.

¿Qué supone para los conductores la implantación del peaje free-flow de Indra en la I‑80 entre Davis y Sacramento?

Indra presentó una solución free-flow que combina detección lateral, RFID, sensores LiDAR 3D y cámaras, y ofreció diseño, instalación, pruebas y mantenimiento integrados; CARTA valoró la menor necesidad de equipamiento en carretera y la capacidad para gestionar peajes dinámicos.

¿Por qué Indra ha ganado el contrato de más de 40 millones de euros para los Yolo 80 Express Lanes en California?

El sistema incorpora sensores LiDAR 3D, cámaras de alta resolución y detección de vehículos de alta ocupación para mejorar la fluidez y reducir la congestión.

La solución permitirá gestionar los carriles mediante equipos compactos de detección lateral y antenas RFID, eliminando la necesidad de instalar pórticos sobre la carretera.

El proyecto implantará tecnología de peaje sin barreras (free-flow) y tarificación dinámica en 27 kilómetros de la Interestatal 80 entre Davis y Sacramento.

Indra se adjudica un contrato de más de 40 millones de euros (44 millones de dólares) con la Autoridad Regional de Peajes del Área de California (CARTA).

Indra se ha adjudicado un contrato por más de 40 millones de euros (44 millones de dólares) con la Autoridad Regional de Peajes del Área de California (CARTA) para implantar su tecnología de peaje free-flow en los nuevos Yolo 80 Express Lanes.

Se trata de unos carriles de tarificación dinámica que incorporarán una vía exprés de peaje en cada sentido de circulación de la autopista que conecta la bahía de San Francisco con Sacramento, según ha informado en un comunicado este viernes.

La compañía española será responsable del diseño, suministro, instalación, pruebas, puesta en marcha, garantía y mantenimiento de la solución de peaje y del sistema de detección automática de vehículos de alta ocupación (Davao) en los 27 kilómetros de la Interestatal 80 que unen Davis y Sacramento, incluido el viaducto Yolo Causeway, un corredor para viajeros y transporte comercial por el que circulan alrededor de 150.000 vehículos al día.

Esta tecnología permitirá gestionar los carriles de forma "dinámica para aumentar la capacidad y la fluidez del tráfico, reducir la congestión, acortar los tiempos de viaje y mejorar la seguridad". La directora ejecutiva de CARTA, Kathleen Aziz, ha afirmado que el organismo trabaja "para ofrecer a los conductores de toda la región opciones de viaje fiables y duraderas, al tiempo que genera ingresos específicos que se reinvertirán directamente en sus corredores de transporte".

"La tecnología de Indra proporcionará una solución de peaje free-flow que requiere menos equipamiento en carretera y nos ayudará a mantener una circulación segura y eficiente", ha añadido.

De su lado, el director de tráfico e infraestructuras en el negocio de movilidad, Manuel López Villena, ha señalado que este contrato "refuerza la posición de la firma como socio tecnológico para la modernización de las infraestructuras de transporte de EEUU y se suma a proyectos como el de la I-485 de Carolina del Norte, donde integran la tecnología de vehículo conectado en los servicios de peaje".

"Con Yolo 80 damos un nuevo impulso a nuestra presencia en California y ponemos al servicio de CARTA nuestra experiencia en peaje y gestión del tráfico para responder a los retos de movilidad de uno de los principales corredores de la región", ha zanjado. En concreto, la solución de Indra permitirá gestionar el peaje sin necesidad de instalar pórticos sobre la carretera.

Características del sistema

Para ello, desplegará equipos compactos de detección lateral, instalados en postes situados en la mediana, y antenas de identificación por radiofrecuencia (RFID) colocadas en soportes laterales.

El sistema incorpora sensores LiDAR 3D de última generación y cámaras de alta resolución que permiten detectar y clasificar los vehículos con precisión, así como registrar las transacciones de peaje en tiempo real.

Además, utiliza componentes comerciales (COTS) probados y disponibles en el mercado, lo que facilita su despliegue y mantenimiento. "Esta arquitectura, que combina la detección cenital y lateral de vehículos, permitirá minimizar las afecciones al tráfico durante la instalación y el mantenimiento, mejorar la seguridad de los operarios y reducir los costes a largo plazo", ha explicado la multinacional.

En el tramo del viaducto Yolo Causeway, la solución de Indra permitirá realizar el cobro del peaje de forma "fiable y sin generar contaminación lumínica", minimizando así el impacto sobre los humedales del entorno, donde se encuentra la mayor colonia urbana de murciélagos de California.

El sistema está diseñado sobre una arquitectura abierta, basada en interfaces de programación de aplicaciones (API), que facilitará su integración con la plataforma central de gestión de peajes de Transportation Corridor Agencies (TCA), socio de CARTA.

Asimismo, los conductores podrán utilizar sus dispositivos habituales de telepeaje 'FasTrak' para circular por los nuevos carriles exprés. La solución incorpora también mecanismos de ciberseguridad y sistemas redundantes que protegen la información y garantizan la continuidad del servicio.

Para la ejecución del proyecto, Indra colaborará con Parsons Transportation Group, que aportará su capacidad local de ingeniería e instalación y su experiencia con las autoridades de transporte de la región.