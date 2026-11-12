Telefónica vuelve al beneficio tras asumir el impacto de las ventas de Latinoamérica y gana 464 millones hasta septiembre

En España los ingresos subieron un 2,5% y el ARPU alcanzó 90,4 euros; la compañía mantiene cobertura 5G del 96% y aumenta los accesos FTTH, con 14,5 millones de unidades, lo que implica mayor disponibilidad y retención de clientes.

¿Cómo afectan los resultados de Telefónica a los clientes en España, especialmente en fibra y 5G?

Telefónica ha elevado objetivos: crecimiento del Ebitda ajustado por encima de 2,5%, OpCFaL ajustado por encima de 3,5% y FCF alrededor de 3.100 millones, además de fijar crecimiento de ingresos de servicio cercano al 1,5% para 2026.

¿Qué ha cambiado en el plan Transform & Grow de Marc Murtra tras estos resultados?

Ha recortado deuda en alrededor de 1.600 millones en los nueve primeros meses del año mediante generación de caja y ajustes en activos, lo que deja la deuda un 10,8% por debajo del nivel de un año antes.

Ya acordado por la compañía, supone la propuesta de pago en junio de 2027 que, si la Junta la aprueba, dará liquidez directa a los accionistas; en paralelo la empresa mantiene objetivos para mejorar flujo de caja y deuda, lo que refuerza la capacidad de sostenibilidad del dividendo.

¿Qué consecuencias tiene para los accionistas que Telefónica confirme un dividendo de 0,15 euros por acción en efectivo?

Porque ha asumido los ajustes contables por la venta de sus negocios en Latinoamérica, lo que eliminó los impactos extraordinarios que venían lastrando sus cuentas y permitió un beneficio neto de 464 millones entre enero y septiembre.

¿Por qué Telefónica ha vuelto a beneficios tras el impacto de las ventas en Latinoamérica?

Gracias a la mejora operativa, la operadora eleva sus objetivos financieros anuales para 2026 y confirma el dividendo de 0,15 euros por acción en efectivo.

Los ingresos del grupo crecieron un 1% hasta los 24.825 millones de euros, impulsados por Telefónica España, que registró su mayor incremento de ventas en 15 años.

La compañía redujo su deuda un 10,8% en el último año, situándola en 25.186 millones de euros, la mayor bajada acumulada en nueve meses desde 2021.

Telefónica vuelve a registrar ganancias con un beneficio neto de 464 millones de euros hasta septiembre, tras asumir los ajustes contables de sus ventas en Latinoamérica.

Telefónica ha vuelto a registrar beneficios tras asumir el impacto de los ajustes contables de las ventas de sus negocios de Latinoamérica, operaciones que venían lastrando sus resultados en el último año y medio.

La operadora de telecomunicaciones española registró un beneficio neto de 464 millones de euros entre enero y septiembre, frente a las pérdidas de 1.080 millones del mismo periodo de 2025.

Del mismo modo, en el tercer trimestre se apuntó un beneficio neto de 802 millones, un 191,1% más que en el mismo periodo de 2025. Son los primeros resultados sin impactos extraordinarios en más de un año.

También son los primeros beneficios netos acumulados desde el lanzamiento del plan estratégico Transform & Grow, presentado por el presidente ejecutivo, Marc Murtra, en noviembre del año pasado.

Los resultados remitidos este jueves al mercados reflejan además que los ingresos crecieron hasta los 24.825 millones en los primeros nueve meses del año, un 1% más a tipo de cambio constante, que elimina el impacto de la volatilidad de las monedas.

Por segmentos, los ingresos procedentes del negocio residencial (B2C) alcanzaron los 14.678 millones hasta septiembre, los correspondientes al negocio de empresas (B2B) sumaron 5.950 millones y los provenientes del negocio mayorista se situaron en los 4.197 millones.

Los resultados operativos brutos (Ebitda ajustado que no incluye ajustes de reestructuración, deterioros ni impactos materiales no recurrentes) subieron hasta los 8.846 millones, un 2,5% de crecimiento.

El flujo de caja operativo ajustado después de arrendamientos (OpCFaL ajustado) aumentó hasta los 4.018 millones, un alza del 4,2%; y el flujo de caja libre de las operaciones continuadas alcanzó los 1.963 millones.

Telefónica redujo su deuda hasta los 25.186 millones a finales de septiembre, un 10,8% menos que un año antes, tras recortarla en 1.600 millones de euros en los nueve primeros meses del ejercicio, el mayor descenso desde 2021.

El ratio de endeudamiento bajó hasta las 2,63 veces, por debajo de las 2,68 veces del cierre de junio de 2026 y de las 2,78 veces de finales de 2025. La inversión del grupo hasta septiembre llegó a los 3.005 millones, un 1,0% menos a tasa de cambio constante.

Estas mejoras en sus principales parámetros han llevado a Telefónica a revisar al alza varios de los objetivos financieros establecidos para el conjunto del año.

Es así como eleva el crecimiento del Ebitda ajustado por encima del 2,5% desde el 1,5-2,5% e incrementa de nuevo el objetivo de crecimiento para el flujo de caja operativo ajustado después de arrendamientos (OpCFaL ajustado) para situarlo por sobre el 3,5%.

También incrementa la meta del flujo de caja libre (FCF) hasta alrededor de 3.100 millones desde alrededor de 3.000 millones. La operadora también introduce un nuevo objetivo, consistente en un crecimiento de los ingresos de servicio en torno al 1,5% en 2026.

Además, mantiene las metas de que la ratio de inversión sobre ingresos (CapEx/ingresos) se sitúe alrededor del 12% y de que el apalancamiento vaya reduciéndose hacia el objetivo de 2028 de 2,5 veces EbitdaAL; y ajusta el objetivo de crecimiento de los ingresos totales en 2026 hasta el 1-1,5% desde el anterior 1,5-2,5%.

Los resultados del tercer trimestre también permiten a Telefónica confirmar el dividendo de 0,15 euros por acción en efectivo correspondiente al ejercicio 2026, y pagadero en junio de 2027, previa aprobación de la Junta General de Accionistas.

En junio de 2026, la compañía abonó un pago de 0,15 euros por acción en efectivo, un importe que correspondía al segundo tramo del dividendo del ejercicio 2025.

Por mercados, Telefónica España registró unos ingresos en los nueve primeros meses de 9.828 millones de euros tras subir un 2,5%, el mayor crecimiento en más de 15 años y el Ebitda ajustado aumentó un 2,3%, hasta los 3.501 millones.

En el último trimestre, el ingreso medio por cliente (ARPU) alcanzó los 90,4 euros y la tasa de abandono (churn) se situó en el mínimo histórico del 0,7%. Además, la base de accesos con contrato móvil se situó por encima de los 16 millones y las líneas IoT aumentaron hasta los 26 millones, un 111,1% más que a septiembre de 2025.

Por su parte, los ingresos de Telefónica Brasil en los nueve primeros meses se situaron en los 7.907 millones, un 7,4% más a tasa de cambio constante y el Ebitda ajustado se quedó en los 3.473 millones, un 9,9% más.

Telefónica Alemania

La compañía acabó septiembre con un récord de 120,3 millones de accesos y con la oferta convergente Vivo Total llegando a los cuatro millones de clientes, un 28% más que hace un año.

Telefónica Alemania registró caídas en los ingresos y el Ebitda ajustado tanto en el tercer trimestre como en los nueve primeros meses del año, ha obtenido una ganancia neta de 49.000 altas de contrato móvil, de 12.000 en prepago móvil y de 13.000 en banda ancha fija.

Y en Reino Unido, VMO2 reitera los objetivos para 2026 en cuanto a ingresos de servicio, EBITDA ajustado y flujo de caja libre tras obtener unos resultados que en lo que va de año se sitúan en línea con lo previsto.

Además, la compañía ha anunciado una nueva orientación estratégica, con un programa de transformación que tiene como objetivo lograr un ahorro de costes anualizado de aproximadamente 800 millones de libras esterlinas para 2029.

Número de accesos

Telefónica acabó septiembre con 302,1 millones de accesos, un 5% más que a finales de septiembre de 2025. Este crecimiento se ve impulsado por los accesos de fibra hasta el hogar (FTTH), que aumentaron un 7,9%, hasta los 14,5 millones.

El grupo ha mantenido su posición de liderazgo global en fibra, con un despliegue de 164,1 millones de unidades inmobiliarias pasadas con redes de banda ancha ultrarrápida (+1% interanual), de las que 77,6 millones (+7%) corresponden a FTTH.

Además, Telefónica ofrece una cobertura 5G del 96% en España, del 99% en Alemania, del 73% en Brasil y del 88% en Reino Unido, para una media del 83% en sus cuatro mercados core con 5G stand alone en su totalidad.