Musk asegura que "sería un honor" contratar al consejero de Nvidia en plena crisis por su posible destitución

Huang admitió en un borrador de correo que fue infiel y dijo que cooperará; la junta encargó una investigación independiente y afirma no tener, por ahora, indicios de que secretos comerciales se hayan comprometido.

¿Qué ha reconocido Jensen Huang sobre la relación y cómo ha reaccionado la junta de Nvidia?

El artículo identifica a la mujer como Alice Huang y señala que, según informes, estaba reclutada por el Ministerio de Seguridad de China para recopilar información sobre chips de IA.

¿Quién es la mujer implicada y qué dijo la investigación sobre su vínculo con Pekín?

La crisis de gobernanza ha desencadenado reuniones de la cúpula para evaluar el futuro del CEO y, según la cobertura, las acciones de Nvidia llegaron a caer alrededor de diez por ciento en las operaciones posteriores al cierre.

¿Qué consecuencias inmediatas ha tenido el escándalo para Nvidia y sus acciones?

Nvidia abrió una investigación tras publicarse que Huang mantuvo una relación con una mujer identificada como presunta espía china, y la junta examina si hubo riesgo para la compañía o la seguridad nacional.

¿Qué ha pasado con Jensen Huang y por qué Nvidia le investiga?

Musk respondió en X a un usuario que le pedía fichar a Huang si Nvidia lo destituye, ofreciendo apoyo público por su relación personal y profesional de larga duración con el fundador.

Nvidia es el proveedor clave de chips de inteligencia artificial para Tesla, manteniendo Musk y Huang una estrecha relación.

La cúpula de Nvidia busca sucesores de urgencia, provocando una caída del 10% en sus acciones en Wall Street.

Huang enfrenta una posible expulsión por relaciones extramatrimoniales con una subordinada y una presunta espía china.

Elon Musk afirma en X que "sería un honor" contratar a Jensen Huang, fundador de Nvidia, si es destituido.

Elon Musk ha asegurado que "sería un honor" contratar a Jensen Huang, el todavía consejero delegado y fundador de la empresa tecnológica Nvidia.

Huang afronta una posible destitución al frente del gigante de los semiconductores tras salir a la luz varias relaciones extramatrimoniales, incluida una con una presunta espía china y otra con una subordinada directa.

El respaldo de Musk se ha producido a través de un mensaje en la red social X, en respuesta a una publicación de un usuario que le instaba a fichar a Huang para sus empresas en caso de que el consejo de administración de Nvidia decida finalmente prescindir de él.

Musk y Huang mantienen una relación estrecha desde hace al menos una década. Cabe recordar que ambos acompañaron al presidente estadounidense, Donald Trump, en su visita oficial a China a principios de este año.

De hecho, Nvidia es el principal proveedor de unidades de procesamiento gráfico (GPU) que Tesla emplea para entrenar sus modelos de inteligencia artificial aplicados a la conducción autónoma y la robótica, según ha informado la agencia Bloomberg.

El ofrecimiento del magnate llega mientras la cúpula de Nvidia se reúne de urgencia para evaluar el futuro de la empresa sin su histórico fundador y, según el citado medio, ha contratado ya a una firma externa para identificar posibles sucesores.

La crisis de gobernanza ha provocado un desplome de hasta el 10% en las acciones de Nvidia en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street de este miércoles.