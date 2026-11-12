Huang dimite tras las presiones del consejo de Nvidia por los riesgos para la seguridad nacional de Estados Unidos

El mercado apunta principalmente a la directora financiera Colette Kress y al veterano ingeniero y arquitecto de CUDA Ian Buck como los candidatos internos con más opciones para asumir el control. (El Español: https://www.elespanol.com/invertia/empresas/tecnologia/20261112/huang-renuncia-nvidia-presiones-consejo-riesgos-seguridad-nacional-unidos/1003744455640_0.html — "el mercado apunta a dos candidatos internos principales... Colette Kress y... Ian Buck.")

Quiénes son los candidatos más probables para sustituir a Huang en Nvidia?

El consejo de Nvidia y el FBI han abierto pesquisas internas y penales; el Congreso citó a Huang a puerta cerrada para aclarar si compartió información sensible sobre la postura del presidente Trump respecto a la IA durante su relación. (El Español: https://www.elespanol.com/invertia/empresas/tecnologia/20261112/huang-renuncia-nvidia-presiones-consejo-riesgos-seguridad-nacional-unidos/1003744455640_0.html — "Tanto el consejo de administración de Nvidia como el FBI han abierto una investigación... El Congreso de Estados Unidos solicitó al CEO una comparecencia a puerta cerrada...")

Qué investigaciones hay abiertas y qué debe explicar Jensen Huang ante el Congreso?

Alice Huang es una ejecutiva vinculada a la firma Megaspeed; según fuentes de inteligencia estadounidense está sospechada de operar para el Ministerio de Seguridad del Estado de China, lo que encendió alarmas sobre posibles filtraciones de información sensible. (El Español: https://www.elespanol.com/invertia/empresas/tecnologia/20261112/huang-renuncia-nvidia-presiones-consejo-riesgos-seguridad-nacional-unidos/1003744455640_0.html — "Según inteligencia estadounidense, Alice Huang es sospechosa de operar para el Ministerio de Seguridad del Estado de China...")

Quién es Alice Huang y por qué su relación con Jensen Huang preocupa a la seguridad nacional de EE. UU.?

Ya ha provocado una caída bursátil próxima al 25% y más de 300.000 millones de dólares perdidos en capitalización; además se han abierto investigaciones del consejo y del FBI. En el futuro la firma podría perder hasta un 25% adicional de valoración sin Huang y afrontar mayor vigilancia regulatoria y política. (El Español: https://www.elespanol.com/invertia/empresas/tecnologia/20261112/huang-renuncia-nvidia-presiones-consejo-riesgos-seguridad-nacional-unidos/1003744455640_0.html — "La crisis... provocaron un desplome bursátil... más de 300.000 millones de dólares... Analistas... estiman que la compañía podría perder hasta un 25 % de su valoración...")

Qué consecuencias ha tenido ya la crisis de Huang para Nvidia y qué podría ocurrir después?

El consejo forzó su renuncia tras revelarse relaciones extramatrimoniales con una supuesta espía china y una directiva, que generaron riesgo reputacional y preocupación por la seguridad nacional de EE. UU. (El Español: https://www.elespanol.com/invertia/empresas/tecnologia/20261112/huang-renuncia-nvidia-presiones-consejo-riesgos-seguridad-nacional-unidos/1003744455640_0.html — "El consejo de Nvidia fuerza la renuncia... tras destaparse sus relaciones extramatrimoniales con una supuesta espía china y una alta ejecutiva de la compañía.")

El Congreso de EEUU solicitó a Huang una comparecencia a puerta cerrada para aclarar si se filtró información sensible sobre la estrategia del país en Inteligencia Artificial.

El escándalo ha provocado un desplome bursátil cercano al 25% en el valor de Nvidia, mientras el FBI y el consejo de administración investigan lo sucedido.

La polémica se agravó tras revelarse una segunda relación extramarital con una alta directiva de la propia compañía, lo que contraviene el código de conducta de Nvidia.

Jensen Huang renuncia como CEO de Nvidia tras las presiones del consejo por el impacto reputacional y los riesgos de seguridad nacional derivados de su relación con una supuesta espía china.

El consejo de administración de Nvidia ha forzado este jueves la renuncia de su fundador y consejero delegado, Jensen Huang, tras casi dos semanas en el punto de mira de todo el mundo por su relación sentimental con una supuesta espía china.

Con ello, la compañía busca poner fin al impacto reputacional que han tenido estas revelaciones periodísticas, que han puesto en jaque el liderazgo de Nvidia (y de EEUU) en la carrera por la Inteligencia Artificial (IA) y que ha generado un desplome del 25% en su valor bursátil.

El diario Wall Street Journal reveló la noche del miércoles que el consejo del gigante de la IA se reuniría de urgencia con el objetivo de acordar la salida de su primer ejecutivo.

Los hechos se aceleraron después de que The New York Times destapara también el miércoles una segunda relación extramarital de Huang, esta vez con una ejecutiva de Nvidia que reportaba directamente a él.

El código de conducta de Nvidia exige a los empleados que "eviten situaciones en las que sus acciones generen conflictos", incluidas las "relaciones personales", y la empresa afirma que "investiga de inmediato las denuncias de mala conducta".

Seguridad nacional

Por otro lado, el Congreso de Estados Unidos (EEUU) solicitó al CEO una comparecencia a puerta cerrada para explicar si compartió información sensible sobre la postura del presidente Donald Trump respecto a la IA durante su romance con Alice Huang, la supuesta espía china.

La situación de Huang se había vuelto insostenible después de que el sector tecnológico advirtiera de los riesgos para la seguridad nacional de Estados Unidos que tendría una eventual filtración de datos de la compañía y de las reuniones que ha sostenido al más alto nivel en la Casa Blanca.

Huang reconoció el pasado fin de semana en una misiva dirigida a sus empleados que había sido infiel a su esposa y pidió disculpas por haber traicionado la confianza de su familia y de sus trabajadores.

Financial Times fue el medio que inició la crisis al revelar la relación previa de Huang con Alice Huang, ejecutiva de la firma de centros de datos Megaspeed, con sede en Singapur.

Según fuentes de inteligencia estadounidense, Alice Huang es sospechosa de operar para el Ministerio de Seguridad del Estado de China, país que rechazó las acusaciones calificándolas de excusa para imponer un bloqueo tecnológico.

La empresaria china llegó a controlar el 25% de una gestora de fondos de Shanghái fundada por Kang Wei, un financiero sancionado por el regulador bursátil chino y posteriormente investigado por presunta manipulación del mercado, según el medio económico Caixin.

Tras publicarse la exclusiva del Wall Street Journal sobre su salida, las acciones de Nvidia cayeron cerca de un 8% en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street. En casi dos semanas se ha dejado casi un 25%.

Analistas de firmas como Yorkville Ives estiman que la compañía podría perder más de un 30% de su valoración sin Huang al frente, tras ceder ya más de 300.000 millones de dólares en capitalización durante esta semana.

Huang no ha designado nunca a un sucesor público, pero tras la reunión del consejo, el mercado apunta a dos candidatos internos como favoritos para asumir el control: la directora financiera Colette Kress y el veterano ingeniero y arquitecto de CUDA Ian Buck.

Tanto el consejo de administración de Nvidia como el FBI han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. Huang ha sido uno de los asesores del presidente Donald Trump en materia de Inteligencia Artificial y uno de los grandes empresarios más cercanos a la Casa Blanca.

Ha viajado con él en el Air Force One en varias ocasiones y en septiembre asistió a la cena de Estado para Xi Jinping en la Casa Blanca. "Es una persona honorable", dijo Trump el pasado domingo, que habría sido alertado del escándalo meses antes de salir a la luz.

Aunque este movimiento no fue suficiente para proteger al ya renunciado CEO de Nvidia que abandonará completamente la gestión del gigante tecnológico.