Digi acelera sus pérdidas operativas en España tras su salida a bolsa y se deja siete millones en el tercer trimestre

Los costes de personal subieron un 17,1% hasta 46,1 millones y la depreciación creció un 27,8% hasta 63,8 millones; ambos incrementos elevaron los gastos operativos y explican gran parte de las pérdidas trimestrales.

¿Cómo han variado los gastos de personal y la depreciación, y qué impacto han tenido en el resultado?

Digi invirtió 297 millones en los nueve primeros meses, destinados principalmente a desplegar fibra SMART para llegar a 21 millones de hogares en 2030 y a construir una red móvil propia con hasta 10.000 antenas en 2033.

¿Qué inversión está realizando Digi y cómo se relaciona con su plan de despliegue de red?

En móviles, los servicios pasaron de 7,07 millones a 8,34 millones en un año; en fibra y datos, los accesos subieron de 2,43 millones a 3,08 millones entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026.

¿Cómo ha evolucionado la base de clientes de Digi España en móviles y fibra en el último año?

Ya ocurrido: el resultado trimestral puede presionar la cotización y la confianza inversora a corto plazo; posibilidad futura: podría aumentar la necesidad de medidas como ampliaciones de capital o ajuste de inversión si las pérdidas persisten.

¿Qué consecuencias tiene para los accionistas que Digi haya registrado pérdidas en el trimestre en el que ya cotiza?

Porque los costes operativos crecieron más rápido que los ingresos: los gastos subieron a 159,8 millones y la depreciación de activos aumentó un 27,8% hasta 63,8 millones, lo que anuló el avance de la facturación a 270,1 millones.

¿Por qué Digi España ha registrado pérdidas operativas de 7,060 millones en el tercer trimestre tras su salida a bolsa?

Digi invirtió 297 millones de euros entre enero y septiembre, destinados a ampliar su red de fibra óptica y desplegar su propia red móvil.

La compañía mantuvo un sólido crecimiento operativo con aumentos significativos en clientes de móvil (18%), internet fijo (26,6%) y televisión por cable (114%).

A pesar de que los ingresos trimestrales subieron un 14% hasta los 270,1 millones de euros, el aumento de los costes operativos y de depreciación de activos lastró las cuentas.

Digi España registró unas pérdidas operativas de 7,06 millones de euros en el tercer trimestre del año, sus primeros resultados tras su debut en bolsa el 16 de julio.

Digi España registró unas pérdidas operativas de 7,060 millones de euros en el tercer trimestre del año. Se trata de los primeros resultados que incluyen el periodo en el que la compañía ya ha cotizado en bolsa.

De esta manera, los números confirman un deterioro de los números de la operadora de telecomunicaciones desde que el pasado 16 de julio se estrenara en el parqué madrileño.

El dato se compara negativamente con los beneficios operativos de 20,337 millones registrados en igual periodo del año pasado. Este año, los números han estado lastrados por unos costes que se han disparado y que el aumento de los ingresos no ha podido compensar.

De esta manera, entre julio y septiembre de este año la operadora de telecomunicaciones facturó 270,1 millones de euros, un 14% de crecimiento interanual.

Sin embargo, los costes operativos se dispararon hasta los 159,8 millones, un crecimiento del 17,8%. De ellos, los costes de personal se situaron en los 46,1 millones, un 17,1% más.

No obstante, el mayor desequilibrio se ha producido en la depreciación de activos que ha crecido hasta los 63,8 millones, un aumento interanual del 27,8%.

Con todo, las pérdidas se suavizan si incluimos los nueve primeros meses del año. Entre enero y septiembre Digi España se dejó 700.000 euros frente a los 43,8 de beneficios operativos de igual periodo de 2025.

En cuanto a ingresos, éstos llegaron a los 785,1 millones, un 15,2% más, mientras que los gastos operativos subieron hasta los 466,2 millones, un crecimiento del 10%.

Los servicios móviles (el core de la compañía) pasaron de 7,07 millones en septiembre de 2025 a los 8,34 millones en septiembre de este año, un crecimiento del 18% interanual y del 4,5% frente a segundo trimestre.

Los accesos de internet fijo y datos aumentaron de 2,43 millones a 3,08 millones en un año al cerrar el mes de septiembre, lo que representa un incremento de cerca del 26,6%.

En tanto, los accesos de telefonía fija pasaron de 770.000 a 950.000 en el mismo periodo, una mejora de cerca del 24%. A partir de diciembre de 2024, comenzaron a ofrecer servicios de televisión por cable y en un año han pasado de 130.000 accesos a los 280.000, una mejora del 114%.

Inversión de Digi

Por otro lado, Digi ha invertido un total de 297 millones de euros en los nueve primeros meses del año, según ha confirmado la compañía en sus resultados remitidos al mercado.

Esta inversión ha estado destinada principalmente a la ejecución de su plan de despliegue de redes de fibra óptica de alta capacidad, con el que se propone llegar hasta los 21 millones de hogares conectados con fibra SMART en 2030, y de su propia red de móvil, que alcanzará hasta 10.000 antenas en 2033.