Anthropic busca una valoración de más de 1 billón de dólares en su salida a bolsa tras fijar el precio de sus acciones

El acuerdo por 26.000 millones con empresas como Google y Microsoft asegura compradores inmediatos en una colocación privada vinculada a la OPI, lo que da respaldo estratégico y reduce riesgo de liquidez tras la salida a bolsa.

¿Qué papel tiene el acuerdo con grandes tecnológicas en la estrategia de Anthropic tras la OPI?

Aunque Anthropic acumuló pérdidas netas de 104.039 millones en 2025, sus ingresos crecieron fuertemente, por lo que la OPI busca capital para financiar expansión y justificar la valoración pese a los números rojos.

Las principales entidades suscriptoras son Goldman Sachs y Morgan Stanley, junto a otras como JPMorgan, Citigroup, Barclays y Wells Fargo; además AMD, Google, Microsoft, Nvidia, Broadcom, Micron y TSMC han acordado comprar 26.000 millones en colocación privada.

¿Quiénes son los inversores y bancos que respaldan la operación de salida a bolsa de Anthropic?

Si se sitúa en 78 dólares, la capitalización proyectada sería aproximadamente 1,02 billones de dólares, lo que la posicionaría entre las mayores tecnológicas y ampliaría su acceso a capital y a pactos estratégicos.

¿Qué consecuencias tiene para Anthropic cotizar a 78 dólares y alcanzar una valoración de unos 1,02 billones de dólares?

La compañía ha actualizado su folleto ante la SEC y ha estimado esa horquilla para equilibrar la demanda esperada y la recaudación; con ese rango busca captar entre 57.750 y 64.350 millones de dólares en la OPI.

¿Por qué ha fijado Anthropic un precio por acción entre 70 y 78 dólares para su oferta pública inicial?

Pese a registrar pérdidas netas de 104.039 millones de dólares en los primeros nueve meses del año, la empresa multiplicó por 13 sus ingresos en ese mismo periodo.

Gigantes tecnológicos como Nvidia, Microsoft, Google y AMD se han comprometido a comprar 26.000 millones de dólares en acciones mediante una colocación privada.

La compañía prevé vender 825 millones de títulos de Clase A en su oferta pública inicial, con lo que espera levantar entre 57.750 y 64.350 millones de dólares.

Anthropic ha fijado el precio de sus acciones para su debut bursátil entre 70 y 78 dólares, buscando alcanzar una valoración máxima de 1,02 billones de dólares.

Anthropic ha actualizado su folleto de salida a bolsa y en él ha fijado el precio de sus acciones de cara a su debut bursátil. El gigante estadounidense de IA ha estimado en una horquilla de entre 70 y 78 dólares el precio de cada uno de sus títulos con miras a la inminente oferta pública inicial.

La compañía espera vender 825 millones de títulos en dicha oferta pública inicial. Y bajo estas previsiones podría levantar entre 57.750 y 64.350 millones de dólares (51.616 y 57.515 millones de euros).

Además, teniendo en cuenta el número de acciones en circulación que la compañía considera a la finalización de la operación de salida al parqué, la capitalización de Anthropic al precio máximo de 78 dólares por acción sería de unos 1,02 billones de dólares (911.660 millones de euros).

En la actualización del folleto de la transacción registrado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), la empresa detrás de Claude ha informado de que "actualmente, se estima que el precio de la oferta pública inicial por acción estará entre 70 y 78 dólares".

En concreto, la empresa tiene la intención de vender 801,35 millones de acciones ordinarias Clase A, mientras que sus accionistas vendedores colocarán otros 23,65 millones de títulos de la misma clase.

Además de los 825 millones de acciones ordinarias de Clase A que tiene previsto comercializar en la operación, Anthropic ha indicado que las entidades suscriptoras tendrán la opción de adquirir hasta 123,75 millones de títulos adicionales de la empresa al precio de la oferta pública inicial, menos el descuento de suscripción.

Por otro lado, la compañía liderada por Dario Amodei ha suscrito un acuerdo con Advanced Micro Devices (AMD), Broadcom, Google, Micron Technology, Microsoft Corporation, Nvidia Corporation y TSMC Partners.

Acuerdo

A través del mismo, estas empresas "se han comprometido, individualmente y no conjuntamente", a adquirir un total de 26.000 millones de dólares (23.238 millones de euros) en acciones ordinarias Clase N de Anthropic mediante una colocación privada a un precio por acción igual al de la oferta pública inicial.

Dicha colocación privada está supeditada a la finalización de la oferta pública inicial y está previsto que se cierre inmediatamente después de la misma.

Las acciones de Anthropic tienen previsto cotizar, aunque no se ha fijado aún una fecha definitiva, en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo ANT.

Las principales entidades suscriptoras de la OPI de Anthropic son Goldman Sachs y Morgan Stanley, dos de los principales bancos estadounidenses, pero la lista es larga y participarán también firmas como JPMorgan, Citigroup, Barclays y Wells Fargo.

Pérdidas

Con todo, Anthropic registró pérdidas netas de 104.039 millones de dólares (unos 92.989 millones de euros), un 314,4% más que los números rojos de 25.107 millones de dólares (22.440 millones de euros) registrados en 2025.

En términos trimestrales, las pérdidas de Anthropic entre julio y septiembre fueron de 23.291 millones de dólares (20.817 millones de euros), lo que implica un aumento interanual del 92%, pero una disminución del 64,8% respecto de las pérdidas anotadas en los tres meses inmediatamente anteriores.

En cuanto a los ingresos, en los nueve primeros meses del año sumaron 33.242 millones de dólares (29.711 millones de euros), lo que supone multiplicar sus ingresos por 13 en un año, incluyendo una facturación de 16.956 millones de dólares (15.155 millones de euros) en el tercer trimestre, doce veces más que un año antes.