Telefónica e Indra desplegarán las comunicaciones seguras para el euro digital del BCE
Han ganado el contrato junto al consorcio Nexi Payments y Deutsche Telekom.
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Telefónica y Minsait (Indra) han sido adjudicatarias por parte del BCE para desplegar las comunicaciones y la ciberseguridad del futuro euro digital.
El contrato, compartido con la alianza entre Nexi Payments y Deutsche Telekom, se activará en mayo de 2027 y tendrá una duración de 10 años.
La infraestructura conectará de forma segura a bancos, fintech y proveedores de pago, permitiendo incluso transacciones comerciales sin conexión a Internet.
Telefónica aportará las redes privadas y de conectividad, mientras que Minsait gestionará la integración mediante APIs, la identidad digital y el centro de operaciones de ciberseguridad.
Telefónica y Minsait fueron seleccionadas por ofrecer una propuesta con infraestructura distribuida y capacidades combinadas de comunicaciones, centros de datos, ciberseguridad y operación que integran comunicaciones y servicios de seguridad requeridos por el BCE. Esta solución permite conectar intermediarios como bancos, fintech y PSPs de forma segura.
Significa que el diseño tecnológico contempla modos de pago off‑line que permitirían realizar transacciones comerciales locales sin cobertura en línea, lo que facilita uso en entornos con conectividad limitada y aumenta la resiliencia del sistema.
Telefónica aportará la infraestructura de comunicaciones y su operación mediante áreas como Telefónica Global Solutions y Telefónica Tech, desplegando redes MPLS, capacidades SD‑WAN y servicios de ciberseguridad para conectar de forma segura las distintas ubicaciones y participantes.
Minsait suministrará plataformas y servicios de integración mediante APIs, soluciones de identidad digital, certificados y servicios de confianza, y proporcionará capacidades de ciberseguridad a través de su unidad IndraMind Cybersecurity y un SOC para detección y respuesta.
El contrato entra en vigor el 3 de mayo de 2027 y tiene una duración de diez años; el otro adjudicatario es la alianza formada por Nexi Payments y Deutsche Telekom Business Solutions.
Telefónica y Minsait (Indra) han sido seleccionadas por el Banco Central Europeo (BCE) como uno de los dos adjudicatarios para desplegar la infraestructura de comunicaciones y seguridad sobre la que se sustentará el futuro euro digital.
Esta infraestructura interconectará de forma segura el ecosistema de intermediarios públicos y privados que participarán en la moneda digital, incluidos bancos, fintech y proveedores de servicios de pago (PSP).
Según consta en la adjudicación, el otro adjudicatario del contrato fue la alianza entre Nexi Payments y Deutsche Telekom Business Solutions. El contrato, que entrará en vigor el 3 de mayo de 2027, tiene una duración de 10 años.
En el caso de las compañías españolas, han constituido un consorcio para el diseño y despliegue en el BCE de redes y soluciones adyacentes con las que integrar las comunicaciones con los servicios de seguridad necesarios, de manera que usuarios y empresas puedan intercambiar información y acceder a los diferentes servicios y aplicaciones.
La propuesta de Telefónica y Minsait, concebida con una dimensión internacional y una infraestructura distribuida, combina capacidades de comunicaciones, centros de datos, ciberseguridad, operación e integración tecnológica.
El proyecto forma parte del desarrollo de las infraestructuras y capacidades tecnológicas necesarias para el futuro euro digital, que sería un medio de pago digital aceptado en toda la zona euro y complementario al efectivo.
Esta infraestructura tecnológica soberana permitiría además a los ciudadanos utilizarlo para realizar transacciones comerciales sin necesidad de conexión a Internet.
Para ello, será necesario contar con un conjunto de activos físicos sobre los que desplegar un backbone lógico que permita conectar a los distintos participantes del sistema.
Telefónica ha sido seleccionada como uno de los dos proveedores de la infraestructura de comunicaciones y de su operación, a través de diferentes áreas de negocio, entre ellas Telefónica Global Solutions (TGS) y Telefónica Tech.
Esto incluirá el despliegue de una red MPLS (Multiprotocol Label Switching), una red privada virtual que conecta de forma segura distintas ubicaciones, así como capacidades SD-WAN para la conectividad de redes multisede y servicios de ciberseguridad.
Por su parte, Minsait proporcionaría las plataformas y servicios que permitirán conectar e integrar de forma segura las distintas aplicaciones, sistemas y participantes del ecosistema a través de APIs (interfaces de programación de aplicaciones).
Asimismo, aportaría soluciones de identidad digital, certificados y servicios de confianza a través de IndraMind Cybersecurity, la unidad de ciberseguridad de IndraMind.
Todo ello estará respaldado por un servicio SOC (Centro de Operaciones de Seguridad), diseñado para detectar y responder ante amenazas, así como para garantizar la correcta identificación y el control de acceso de los participantes implicados y el cifrado de las comunicaciones entre las aplicaciones de la propia plataforma.
De esta forma, ambas compañías contribuirán a construir una capa tecnológica esencial para conectar las aplicaciones y servicios del futuro euro digital con los intermediarios que prestan servicio a ciudadanos y empresas en toda Europa.