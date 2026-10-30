Telefónica e Indra desplegarán las comunicaciones seguras para el euro digital del BCE

El contrato entra en vigor el 3 de mayo de 2027 y tiene una duración de diez años; el otro adjudicatario es la alianza formada por Nexi Payments y Deutsche Telekom Business Solutions.

¿Qué alcance temporal y quién es el otro adjudicatario del contrato del BCE?

Minsait suministrará plataformas y servicios de integración mediante APIs, soluciones de identidad digital, certificados y servicios de confianza, y proporcionará capacidades de ciberseguridad a través de su unidad IndraMind Cybersecurity y un SOC para detección y respuesta.

Telefónica aportará la infraestructura de comunicaciones y su operación mediante áreas como Telefónica Global Solutions y Telefónica Tech, desplegando redes MPLS, capacidades SD‑WAN y servicios de ciberseguridad para conectar de forma segura las distintas ubicaciones y participantes.

Significa que el diseño tecnológico contempla modos de pago off‑line que permitirían realizar transacciones comerciales locales sin cobertura en línea, lo que facilita uso en entornos con conectividad limitada y aumenta la resiliencia del sistema.

¿Qué implica para los usuarios que la infraestructura del euro digital permita transacciones sin conexión a Internet?

Telefónica y Minsait fueron seleccionadas por ofrecer una propuesta con infraestructura distribuida y capacidades combinadas de comunicaciones, centros de datos, ciberseguridad y operación que integran comunicaciones y servicios de seguridad requeridos por el BCE. Esta solución permite conectar intermediarios como bancos, fintech y PSPs de forma segura.

¿Por qué el Banco Central Europeo ha seleccionado a Telefónica y Minsait para desplegar la infraestructura de comunicaciones del euro digital?

Telefónica aportará las redes privadas y de conectividad, mientras que Minsait gestionará la integración mediante APIs, la identidad digital y el centro de operaciones de ciberseguridad.

La infraestructura conectará de forma segura a bancos, fintech y proveedores de pago, permitiendo incluso transacciones comerciales sin conexión a Internet.

El contrato, compartido con la alianza entre Nexi Payments y Deutsche Telekom, se activará en mayo de 2027 y tendrá una duración de 10 años.

Telefónica y Minsait (Indra) han sido adjudicatarias por parte del BCE para desplegar las comunicaciones y la ciberseguridad del futuro euro digital.

Telefónica y Minsait (Indra) han sido seleccionadas por el Banco Central Europeo (BCE) como uno de los dos adjudicatarios para desplegar la infraestructura de comunicaciones y seguridad sobre la que se sustentará el futuro euro digital.

Esta infraestructura interconectará de forma segura el ecosistema de intermediarios públicos y privados que participarán en la moneda digital, incluidos bancos, fintech y proveedores de servicios de pago (PSP).

Según consta en la adjudicación, el otro adjudicatario del contrato fue la alianza entre Nexi Payments y Deutsche Telekom Business Solutions. El contrato, que entrará en vigor el 3 de mayo de 2027, tiene una duración de 10 años.

En el caso de las compañías españolas, han constituido un consorcio para el diseño y despliegue en el BCE de redes y soluciones adyacentes con las que integrar las comunicaciones con los servicios de seguridad necesarios, de manera que usuarios y empresas puedan intercambiar información y acceder a los diferentes servicios y aplicaciones.

La propuesta de Telefónica y Minsait, concebida con una dimensión internacional y una infraestructura distribuida, combina capacidades de comunicaciones, centros de datos, ciberseguridad, operación e integración tecnológica.

El proyecto forma parte del desarrollo de las infraestructuras y capacidades tecnológicas necesarias para el futuro euro digital, que sería un medio de pago digital aceptado en toda la zona euro y complementario al efectivo.

Esta infraestructura tecnológica soberana permitiría además a los ciudadanos utilizarlo para realizar transacciones comerciales sin necesidad de conexión a Internet.

Para ello, será necesario contar con un conjunto de activos físicos sobre los que desplegar un backbone lógico que permita conectar a los distintos participantes del sistema.

Telefónica ha sido seleccionada como uno de los dos proveedores de la infraestructura de comunicaciones y de su operación, a través de diferentes áreas de negocio, entre ellas Telefónica Global Solutions (TGS) y Telefónica Tech.

Esto incluirá el despliegue de una red MPLS (Multiprotocol Label Switching), una red privada virtual que conecta de forma segura distintas ubicaciones, así como capacidades SD-WAN para la conectividad de redes multisede y servicios de ciberseguridad.

Por su parte, Minsait proporcionaría las plataformas y servicios que permitirán conectar e integrar de forma segura las distintas aplicaciones, sistemas y participantes del ecosistema a través de APIs (interfaces de programación de aplicaciones).

Asimismo, aportaría soluciones de identidad digital, certificados y servicios de confianza a través de IndraMind Cybersecurity, la unidad de ciberseguridad de IndraMind.

Todo ello estará respaldado por un servicio SOC (Centro de Operaciones de Seguridad), diseñado para detectar y responder ante amenazas, así como para garantizar la correcta identificación y el control de acceso de los participantes implicados y el cifrado de las comunicaciones entre las aplicaciones de la propia plataforma.

De esta forma, ambas compañías contribuirán a construir una capa tecnológica esencial para conectar las aplicaciones y servicios del futuro euro digital con los intermediarios que prestan servicio a ciudadanos y empresas en toda Europa.