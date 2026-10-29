Indra eleva un 22% su beneficio neto hasta septiembre, con 355 millones de euros, y dispara sus ingresos un 29%

Recasens defiende que la compañía se está integrando, industrializando y orientando al producto; considera que Espacio y Defensa son motores clave y prepara un nuevo Plan Estratégico para noviembre.

¿Cómo justifica el consejero delegado Josep Maria Recasens la estrategia que está aplicando en Indra?

Ya ocurrido: la duplicación incrementa la carga de contratos y confirma más volumen de negocio en Eurofighter y PEM, lo que mejora márgenes y previsibilidad de ingresos. Potencial: puede atraer más recursos y subcontratación industrial y elevar la dependencia de contratos militares.

¿Qué consecuencias tiene para los proyectos de Defensa que la división de Defensa haya duplicado sus ingresos?

Indra pasó de deuda neta de 113,6 millones en septiembre de 2025 a tesorería neta positiva de 1.192,2 millones en septiembre de 2026, impulsada por un flujo de caja libre excepcional y cobros de anticipos.

¿Qué ha pasado con la caja y la deuda neta de Indra entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026?

El contrato del consorcio de Hispasat ligado al programa satelital IRIS aportó contratos por 1.926 millones, lo que elevó la facturación del área de Espacio y ayudó a cuadruplicar sus ingresos interanuales tras la integración de Hispasat/Hisdesat.

¿Qué impacto ha tenido el programa IRIS y Hispasat en los ingresos de Indra?

El beneficio creció por el fuerte avance de las divisiones de Defensa y Espacio, el cobro de anticipos de programas PEM y la contribución de adquisiciones como Hispasat/Hisdesat. Estos elementos elevaron ingresos, margen operativo y flujo de caja libre.

¿Por qué Indra ha logrado un beneficio neto de 355,5 millones hasta septiembre?

La compañía pasa a una posición neta positiva de caja de 1.192,2 millones de euros y reitera sus objetivos financieros para el cierre del ejercicio 2026.

La cartera de pedidos logra un récord histórico de 22.165 millones de euros, lo que representa un incremento del 133% respecto al año anterior.

Los ingresos del grupo se disparan un 28,6% hasta los 4.644,7 millones de euros, impulsados principalmente por el crecimiento en Defensa y Espacio.

Indra eleva su beneficio neto un 22% en los primeros nueve meses del año, alcanzando los 355,5 millones de euros.

Indra Group obtuvo un beneficio neto de 355,5 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un incremento del 22% en comparación con los 291,3 millones de euros registrados en el mismo periodo del año anterior, según ha informado este jueves.

Los ingresos del grupo tecnológico y de defensa alcanzaron los 4.644,7 millones de euros entre enero y septiembre, un 28,6% más respecto a los 3.611,3 millones de euros contabilizados en los primeros nueve meses de 2025 (+27,8% en moneda local).

En términos orgánicos -descontando adquisiciones, desinversiones y el efecto divisa-, la facturación creció un 16% interanual.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en 657,4 millones de euros a cierre de septiembre, un 62,1% por encima del ejercicio precedente, elevando el margen de rentabilidad sobre ventas tres puntos porcentuales, hasta el 14,2%.

Por su parte, el resultado neto de explotación (Ebit) escaló un 42,4%, situándose en 453,6 millones de euros, con un margen del 9,8%.

La cartera de pedidos de la compañía registró un repunte del 133%, marcando un nuevo récord histórico al situarse en 22.165 millones de euros frente a los 9.512 millones de hace un año.

Asimismo, la contratación neta en el acumulado de los nueve meses aumentó un 81,7%, hasta los 8.085 millones de euros, tras dispararse un 139% en el tercer trimestre.

Por negocios

La compañía ha explicado que este impulso responde principalmente a la tracción del área de Espacio a través del programa satelital europeo IRIS adjudicado al consorcio de Hispasat (con contratos de 1.926 millones) y al fuerte avance de Defensa, apoyado en proyectos como el Eurofighter y los Programas Especiales de Modernización (PEM).

Por divisiones de negocio, Defensa duplicó sus ingresos (+100,3%), hasta los 1.408 millones de euros, mientras que Espacio más que cuadruplicó su cifra de negocio (+372,5%), hasta los 286 millones, tras la integración inorgánica de Hispasat e Hisdesat.

El negocio de Tráfico Aéreo (AT) facturó 446 millones de euros (+22,8%), Movilidad sumó 264 millones (+2,3%) y Minsait creció un 0,6%, hasta situarse en 2.240 millones de euros.

En materia de solvencia y tesorería, el flujo de caja libre (FCF) del grupo alcanzó los 1.691,7 millones de euros a cierre de septiembre, frente a los 57,5 millones del año anterior, impulsado por el cobro de anticipos de los programas PEM.

Como consecuencia, Indra pasó a una posición neta positiva de caja (tesorería neta) de 1.192,2 millones de euros, en contraste con la deuda neta de 113,6 millones anotada en septiembre de 2025.

A la vista de estos resultados, el grupo ha reiterado todos sus objetivos financieros comprometidos para el conjunto del ejercicio 2026: alcanzar unos ingresos en moneda local superiores a los 7.000 millones de euros, un Ebit reportado por encima de los 700 millones y un flujo de caja libre mayor a los 375 millones de euros.

El consejero delegado de Indra Group, Josep Maria Recasens, ha subrayado que los resultados del tercer trimestre confirman "la fortaleza" del crecimiento de la corporación y evidencia el potencial de Espacio y Defensa como grandes motores.

"Estamos construyendo una Indra Group más integrada, más industrial y orientada al producto. Estos avances constituyen una base sólida para el nuevo Plan Estratégico que presentaremos en noviembre", ha concluido.