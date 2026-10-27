Los ingresos de Orange España suben un 2% hasta los 5.673M entre enero y septiembre

El Ministerio propuso a Orange como principal adjudicataria para desplegar 82 emplazamientos en zonas aisladas; esto amplía 5G en municipios sin cobertura y refuerza su papel en infraestructuras estratégicas.

¿Qué hay detrás de la adjudicación provisional de 12,2 millones en «#5G Redes muy rurales» a Orange España?

ARPO es el ingreso promedio por usuario convergente; su subida indica mayor facturación por cliente y mejora la rentabilidad de la base, lo que refuerza los objetivos de EBITDAaL de la compañía.

¿Qué significa que el ARPO convergente subiera hasta 53,1 euros y por qué importa a Orange España?

Lo ya ocurrido: más clientes han accedido a servicios fijos y móviles de Orange; posible efecto futuro: mejor cobertura y capacidad de red pueden reducir congestiones y facilitar nuevos servicios 5G en municipios pequeños.

¿Qué consecuencias tiene para los usuarios que Orange haya aumentado en el tercer trimestre 7.000 líneas de fibra y 12.000 líneas móviles?

La integración de MasOrange permitió consolidar sus ingresos y activar sinergias que explican parte del crecimiento, además de impulsar ventas de dispositivos y mayoristas.

¿Qué ha aportado la compra del 50% de MasOrange a los resultados de Orange España?

La consolidación completa de MasOrange tras la compra del 50% restante elevó los ingresos consolidados de la matriz y la venta de equipamiento creció un 18,8%, lo que compensó la ligera caída en servicios.

¿Por qué han subido los ingresos de Orange España un 2% hasta 5.673 millones entre enero y septiembre?

La operadora mantiene sus previsiones para 2026, avanzando en la consecución de 430 millones de euros en ahorros acumulados y confirmando sus objetivos de rentabilidad anuales.

Orange ha expandido su red 5G a 235 nuevos emplazamientos y ha sido propuesta para recibir 12,2 millones de euros en ayudas públicas para llevar cobertura a zonas muy rurales.

La compañía se consolida como la primera operadora de telecomunicaciones en España por número de clientes, superando los 33 millones de líneas operativas entre móvil y banda ancha fija.

Los ingresos de Orange España aumentaron un 2% entre enero y septiembre, alcanzando los 5.673 millones de euros gracias al impulso de la venta de equipamiento y los servicios mayoristas.

Los ingresos de Orange España subieron un 2% hasta los 5.673 millones de euros entre enero y septiembre, según los datos reportados este martes por su matriz en Francia.

Son los primeros resultados consolidados de la compañía en Orange Francia después de que en junio se firmara la compra del 50% que no controlaban de MasOrange a los fondos KKR, Cinven y Providence.

De esta manera, los ingresos por servicios (de hogares y empresas) llegaron a los 4.171 millones de euros, un retroceso del 1,7% respecto de los nueve primeros meses del año.

Por su parte, los ingresos mayoristas (wholesale) de alquiler de redes llegaron a los 491 millones, un 9,5% más que igual periodo del año pasado.

Pero la clave que mejoró los ingresos fue la venta de equipamiento (móviles, portátiles y diferentes dispositivos) que fue de 995 millones, un 18,8% de mejora.

En el tercer trimestre del año, los ingresos totales se aceleraron hasta alcanzar los 1.910 millones, un 3,5% más que el pasado año.

Respecto a resultados operativos, la compañía ha reportado un crecimiento de 7.000 líneas de fibra óptica en el tercer trimestre, 12.000 líneas móviles (excluyendo M2M) y 169.000 nuevos servicios.

En total, Orange España reporta más de 33 millones de líneas lo que le mantiene como la primera operadora de telecomunicaciones por número de clientes.

De este volumen, 26 millones corresponden al negocio móvil (con más de 22 millones de clientes de pospago) y cerca de 7,2 millones de accesos de banda ancha fija.

Además, Orange ha continuado mejorando la rentabilidad de su base de clientes, con un ARPO convergente que aumentó hasta los 53,1 euros en el tercer trimestre.

La compañía ha destacado también la buena marcha del negocio B2B que ha mantenido el crecimiento durante los nueve primeros meses del año, "aumentando sus ingresos en todos los segmentos de clientes, desde autónomos y pequeños negocios hasta pymes, grandes empresas y administraciones públicas".

Contratos en infraestructuras estratégicas del país, incluidos los puertos de Barcelona y Valencia, así como los aeropuertos de Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca.

Asimismo, Orange España continúa impulsando soluciones para entornos urbanos inteligentes, con iniciativas tan pioneras e innovadoras como la plataforma Gemelo Digital para el Ayuntamiento de Madrid.

Respecto a la cobertura, Orange ha extendido su red 5G a 235 nuevos emplazamientos en 182 municipios de toda España, acercando la conectividad móvil de última generación tanto a grandes núcleos de población como a localidades de menor tamaño.

Esta iniciativa ha permitido extender los beneficios de la tecnología 5G a localidades de muy baja densidad de población, algunas de ellas con poco más de 50 habitantes.

En este sentido, Orange España acaba de ser propuesta por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública como principal adjudicataria de la primera convocatoria de ayudas del proyecto "#5G Redes muy rurales" para dotar de cobertura móvil zonas y municipios especialmente aislados.

Orange ha resultado provisionalmente adjudicataria de un importe de 12,2 millones -cerca del 70% de las ayudas- que corresponden al despliegue de 82 nuevos emplazamientos en zonas aisladas para seguir desarrollando el 5G, que incluyen pequeños municipios, algunos sin cobertura de ningún operador de telecomunicaciones.

En cuanto a la ejecución de las sinergias previstas, Orange España continúa avanzando para alcanzar los más de 430 millones de euros de ahorros acumulados previstos para 2026.

La compañía ha reafirmado además sus objetivos en términos de EBITDAaL para el conjunto del año, apoyada por la positiva evolución de sus distintos negocios.