La asignatura pendiente de las 'telecos': el internet fijo es un 36% más lento en municipios rurales que en zonas urbanas

Las diferencias provinciales responden a variaciones en competencia local, oferta comercial y demanda; esto produce disparidades en velocidad anunciada y en precio medio por provincia.

¿Por qué hay provincias como Guadalajara y Zamora con diferencias tan grandes en velocidades contratadas?

El informe indica que la aparición de NetCo y alianzas mayoristas facilita inversión y competencia en redes rurales, lo que permite a ISPs urbanos ofrecer mayores velocidades sin cambiar la titularidad de servicios minoristas.

¿Qué papel tienen las NetCo y las alianzas mayoristas en reducir la brecha rural-urbana?

Ya ocurrido: los usuarios rurales contratan y reciben velocidades inferiores, lo que limita servicios digitales; posible efecto futuro: puede frenar la competitividad económica y la repoblación si no mejoran las velocidades.

¿Qué consecuencias tiene para los usuarios rurales que las velocidades contratadas sean más bajas?

El informe WholesaleSpain 2026 atribuye la brecha a diferencias en la calidad del servicio y en la velocidad contratada, no solo a la cobertura; las redes rurales ofrecen velocidades medias más bajas pese a una disponibilidad de fibra cercana a la urbana.

¿Por qué el internet fijo es un 36 % más lento en municipios rurales que en grandes ciudades?

El estudio destaca que la consolidación de redes mayoristas (NetCos) y una mayor competencia de operadores en áreas rurales ayuda a incrementar la velocidad sin aumentar los precios.

Las tarifas mensuales de banda ancha varían hasta un 85% según la provincia, demostrando que una mayor velocidad contratada no implica necesariamente un coste más elevado.

Aunque la brecha de cobertura de fibra se ha reducido al 6,7% entre pueblos y grandes ciudades, la principal diferencia actual reside en la velocidad y la calidad del servicio.

La velocidad del internet fijo en las zonas rurales es un 36% más lenta que en los entornos urbanos, según el informe 'WholesaleSpain 2026' de Nae y Onivia.

La banda ancha fija es un 36% más lenta en zonas rurales que en entornos urbanos, según refleja el informe "WholesaleSpain 2026, Perspectivas del mercado" realizado por la consultora Nae y Onivia.

El informe presentado este martes -y que anualmente toma el pulso al sector de la conectividad- concluye que la disponibilidad de fibra ya no es el principal factor que diferencia a las zonas urbanas de las rurales, sino que la brecha actual reside en la calidad del servicio y la velocidad.

Es aquí donde el informe ve una oportunidad de mercado donde las nuevas alianzas de banda ancha del mercado mayorista, y las Netco que han empezado a consolidarse, pueden reducir esta brecha.

Los datos indican que en zonas urbanas de más de 100.000 habitantes la cobertura supera el 89%, mientras que en zonas rurales (menos de 10.000) está por encima el 82%.

Esta diferencia es de apenas 6,7 puntos porcentuales, el dato más bajo de la historia de la cobertura de banda ancha en España, "uno de los mercados de fibra más avanzados de Europa", según reconoce el informe.

De hecho, en todas las localidades por encima de 100 a 500 habitantes la cobertura de fibra es superior al 80% y solo en pueblos de menos de 100 llega al 59,4%.

Es así como el problema llega cuando se comparan las velocidades. Las zonas de más de 100.000 habitantes superan los 188 Mbps de velocidad de bajada, mientras que las zonas rurales (menos de 10.000) llegan solo a 120, un 36% más lentas.

Una diferencia que se hace insalvable en municipios de menos de 500 habitantes donde las velocidades apenas llegan a los 117 MBps; y los de menos de 100, con 81 MBps. Es decir, coberturas un 38% y un 57% más lentas, respectivamente.

De esta manera, se constata que los municipios rurales siguen contratando velocidades de banda ancha más bajas, mientras que los precios y las dinámicas competitivas varían considerablemente entre los distintos territorios.

El informe refleja además que las velocidades de banda ancha contratadas en las provincias españolas presentan diferencias de hasta el 137 % y que las velocidades anunciadas muestran variaciones significativas entre provincias.

Guadalajara encabeza la lista con 1,611 Mbps, mientras que Zamora registra 681 Mbps, lo que pone de manifiesto las notables diferencias territoriales en cuanto a las velocidades de banda ancha contratadas.

Por otro lado, las tarifas mensuales de banda ancha varían hasta un 85 % entre las provincias españolas. Es así como el precio más alto de media se encuentra en 31,37 euros, mientras que el más bajo está en Guadalajara con 16,93 euros.

En cuanto a la velocidad contratada o anunciada, los municipios rurales contratan velocidades de banda ancha significativamente inferiores a las de otros tipos de municipios.

Y los municipios urbanos presentan la mayor cuota mensual recurrente media ponderada, mientras que los rurales registran una cuota mensual recurrente más baja, pero una mayor heterogeneidad en los precios.

Y es que unas mayores velocidades de banda ancha no conllevan necesariamente unas tarifas mensuales más elevadas. Es así como se observa una clara relación inversa entre la velocidad anunciada y los importes mensuales recurrentes a nivel provincial en España.

No obstante, esta relación también podría reflejar diferencias en el nivel de competencia, la composición de la oferta de productos y las condiciones de los mercados locales.

Estos resultados sugieren que la dinámica de precios a nivel local está influida por factores que van más allá de la velocidad anunciada o de la composición media de la oferta de productos.

Por otro lado, la presencia de una entidad de infraestructuras (NetCo) -como la que crearon Orange con Vodafone y Telefónica con Vodafone- se asocia con la contratación de mayores velocidades de banda ancha en zonas rurales, al tiempo que los operadores mantienen la capacidad de decisión sobre los servicios minoristas y los precios.

La presencia de una red mayorista (NetCo) acelera las mejoras en la banda ancha rural y permite a los proveedores de servicios de Internet (ISP) urbanos competir en igualdad de condiciones con los operadores de red.

Nuevos sectores

Es por ello que los datos constatan que una mayor oferta de operadores de banda ancha en las zonas rurales se traduce en velocidades más altas sin repercutir en el precio.

Con todo, la demanda latente en zonas rurales y segundas residencias, junto con los servicios complementarios, abre la puerta a ampliar el valor ofrecido al cliente más allá de la conectividad básica.

En un contexto en el que empresas de los sectores energético, asegurador, de seguridad, minorista y financiero integran cada vez más la conectividad en sus ofertas, dando lugar a nuevos modelos de negocio, alianzas y vías de acceso al mercado.