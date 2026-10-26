Telefónica suministra el sistema de telegestión para leer los contadores de Madrileña Red de Gas de forma remota
Realiza facturación basada en consumos reales, evitando estimaciones.
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Telefónica ha integrado la plataforma de monitorización OpenGate en Madrileña Red de Gas para telegestionar la lectura remota de contadores industriales y residenciales.
El sistema permite incrementar el control del consumo, ajustar la facturación a datos reales, detectar fugas de forma temprana y mejorar la eficiencia energética.
Los usuarios residenciales evitarán las visitas de técnicos y estimaciones, mientras que el sector industrial optimizará procesos y reducirá costes operativos.
La plataforma utiliza analítica avanzada para anticipar picos de consumo, realizar mantenimiento predictivo y habilitar medidas de seguridad como el corte de suministro.
Telefónica ha suministrado OpenGate para que Madrileña Red de Gas pueda extraer y telegestionar de forma remota los datos de consumo de sus contadores y convertirlos en información útil para la operación. La plataforma facilita mayor control de consumos, facturación precisa y detección temprana de fugas o anomalías.
El usuario residencial tendrá lecturas automáticas y precisas sin visitas técnicas, facturación basada en consumos reales y alertas tempranas por fugas o patrones anómalos. También podrá acceder a históricos de consumo para monitorizar y mejorar su eficiencia energética.
OpenGate centraliza grandes volúmenes de datos, aplica analítica avanzada y envía alertas para mantenimiento predictivo, lo que reduce tiempos de parada, minimiza riesgos en instalaciones críticas y permite actuar ante irregularidades antes de que se agraven.
A diferencia del HES tradicional, OpenGate es más flexible, versátil y escalable, se adapta a múltiples fabricantes y protocolos y añade capacidades de analítica avanzada para gestionar el cálculo de energía exigido por el mercado gasista actual.
En clientes industriales y comerciales, la monitorización continua optimiza procesos y reduce costes operativos; para la distribuidora, la centralización y el registro histórico facilitan el cumplimiento de la normativa y las obligaciones con el gestor técnico del sistema gasista.
Telefónica suministra la plataforma de monitorización para que la distribuidora Madrileña Red de Gas pueda extraer y leer de forma remota los datos de consumo de su parque de contadores, tanto industriales como residenciales.
El sistema permitirá a la distribuidora incrementar el control de los consumos, hacer una facturación más precisa, detectar de forma temprana fugas o anomalías, mejorar la eficiencia energética y evitar problemas de suministro gracias a las alertas de seguridad y al mantenimiento predictivo.
Telefónica ha integrado la plataforma de monitorización OpenGate de la empresa amplia ))) en Madrileña Red de Gas para que la distribuidora pueda extraer y telegestionar de forma remota los grandes volúmenes de datos de sus contadores y convertirlos en información con la que tomar mejores decisiones.
Esta plataforma va más allá de un sistema HES tradicional (enlace de comunicaciones entre contadores inteligentes y sistemas corporativos) ya que es más flexible, versátil y escalable.
Además, se adapta a múltiples fabricantes y protocolos, aprovecha capacidades de analítica avanzada para gestionar el cálculo de energía que exige el mercado gasista actual.
El despliegue de esta plataforma permitirá a Madrileña Red de Gas recopilar y validar los datos de las lecturas de consumo y supervisar el estado de sus contadores
También les permitirá gestionar las comunicaciones que posibilitan la compartición de los datos y habilitar funciones de seguridad (corte o desconexión del suministro de gas, por ejemplo) en caso de fallos o anomalías en la infraestructura.
Además de las mejoras que aporta a la compañía distribuidora de gas en términos de eficiencia y operativa, la implantación de esta plataforma de monitorización del consumo de gas también generará beneficios para los usuarios residenciales y comerciales.
En los clientes particulares, permite lecturas automáticas y precisas de los contadores, sin necesidad de visitas presenciales de técnicos y garantiza una facturación basada en consumos reales, evitando estimaciones y ajustes inesperados.
Además, mejora la seguridad del hogar gracias a la detección temprana de fugas o patrones de consumo anómalos, ofrece una mayor transparencia en el consumo al tener acceso a históricos detallados a través de aplicaciones y portales digitales, y contribuye a mejorar la eficiencia energética al ser más consciente del impacto de los hábitos de consumo.
En el caso de los usuarios industriales y comerciales, la monitorización avanzada y continua del consumo de gas optimiza los procesos y reduce sus costes operativos.
Picos de consumo
La plataforma está preparada para integrarse con otros sistemas con el objetivo de poder anticipar picos de consumo y mejorar el ajuste de los balances energéticos, y puede lanzar alertas ante cualquier irregularidad para realizar mantenimiento predictivo y minimizar así los tiempos de parada, los riesgos en instalaciones críticas y las pérdidas.
Asimismo, la centralización de los datos y la analítica comparativa multisede mejoran la gestión en organizaciones que cuentan con varias instalaciones, fábricas o comercios, y contribuyen al cumplimiento de la normativa vigente, gracias al registro histórico de datos requerido por el gestor técnico del sistema gasista.