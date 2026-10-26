Telefónica suministra el sistema de telegestión para leer los contadores de Madrileña Red de Gas de forma remota

En clientes industriales y comerciales, la monitorización continua optimiza procesos y reduce costes operativos; para la distribuidora, la centralización y el registro histórico facilitan el cumplimiento de la normativa y las obligaciones con el gestor técnico del sistema gasista.

¿Qué impacto tiene la telegestión en empresas industriales y en el cumplimiento normativo de Madrileña Red de Gas?

A diferencia del HES tradicional, OpenGate es más flexible, versátil y escalable, se adapta a múltiples fabricantes y protocolos y añade capacidades de analítica avanzada para gestionar el cálculo de energía exigido por el mercado gasista actual.

¿Qué diferencias hay entre la plataforma que ha suministrado Telefónica y un sistema HES tradicional?

OpenGate centraliza grandes volúmenes de datos, aplica analítica avanzada y envía alertas para mantenimiento predictivo, lo que reduce tiempos de parada, minimiza riesgos en instalaciones críticas y permite actuar ante irregularidades antes de que se agraven.

¿Cómo mejora OpenGate la gestión operativa y el mantenimiento de las infraestructuras de gas de Madrileña Red de Gas?

El usuario residencial tendrá lecturas automáticas y precisas sin visitas técnicas, facturación basada en consumos reales y alertas tempranas por fugas o patrones anómalos. También podrá acceder a históricos de consumo para monitorizar y mejorar su eficiencia energética.

¿Qué beneficios concretos tendrá un usuario residencial con la telegestión de contadores de Madrileña Red de Gas?

Telefónica ha suministrado OpenGate para que Madrileña Red de Gas pueda extraer y telegestionar de forma remota los datos de consumo de sus contadores y convertirlos en información útil para la operación. La plataforma facilita mayor control de consumos, facturación precisa y detección temprana de fugas o anomalías.

La plataforma utiliza analítica avanzada para anticipar picos de consumo, realizar mantenimiento predictivo y habilitar medidas de seguridad como el corte de suministro.

Los usuarios residenciales evitarán las visitas de técnicos y estimaciones, mientras que el sector industrial optimizará procesos y reducirá costes operativos.

El sistema permite incrementar el control del consumo, ajustar la facturación a datos reales, detectar fugas de forma temprana y mejorar la eficiencia energética.

Telefónica ha integrado la plataforma de monitorización OpenGate en Madrileña Red de Gas para telegestionar la lectura remota de contadores industriales y residenciales.

Telefónica suministra la plataforma de monitorización para que la distribuidora Madrileña Red de Gas pueda extraer y leer de forma remota los datos de consumo de su parque de contadores, tanto industriales como residenciales.

El sistema permitirá a la distribuidora incrementar el control de los consumos, hacer una facturación más precisa, detectar de forma temprana fugas o anomalías, mejorar la eficiencia energética y evitar problemas de suministro gracias a las alertas de seguridad y al mantenimiento predictivo.

Telefónica ha integrado la plataforma de monitorización OpenGate de la empresa amplia ))) en Madrileña Red de Gas para que la distribuidora pueda extraer y telegestionar de forma remota los grandes volúmenes de datos de sus contadores y convertirlos en información con la que tomar mejores decisiones.

Esta plataforma va más allá de un sistema HES tradicional (enlace de comunicaciones entre contadores inteligentes y sistemas corporativos) ya que es más flexible, versátil y escalable.

Además, se adapta a múltiples fabricantes y protocolos, aprovecha capacidades de analítica avanzada para gestionar el cálculo de energía que exige el mercado gasista actual.

El despliegue de esta plataforma permitirá a Madrileña Red de Gas recopilar y validar los datos de las lecturas de consumo y supervisar el estado de sus contadores

También les permitirá gestionar las comunicaciones que posibilitan la compartición de los datos y habilitar funciones de seguridad (corte o desconexión del suministro de gas, por ejemplo) en caso de fallos o anomalías en la infraestructura.

Además de las mejoras que aporta a la compañía distribuidora de gas en términos de eficiencia y operativa, la implantación de esta plataforma de monitorización del consumo de gas también generará beneficios para los usuarios residenciales y comerciales.

En los clientes particulares, permite lecturas automáticas y precisas de los contadores, sin necesidad de visitas presenciales de técnicos y garantiza una facturación basada en consumos reales, evitando estimaciones y ajustes inesperados.

Además, mejora la seguridad del hogar gracias a la detección temprana de fugas o patrones de consumo anómalos, ofrece una mayor transparencia en el consumo al tener acceso a históricos detallados a través de aplicaciones y portales digitales, y contribuye a mejorar la eficiencia energética al ser más consciente del impacto de los hábitos de consumo.

En el caso de los usuarios industriales y comerciales, la monitorización avanzada y continua del consumo de gas optimiza los procesos y reduce sus costes operativos.

Picos de consumo

La plataforma está preparada para integrarse con otros sistemas con el objetivo de poder anticipar picos de consumo y mejorar el ajuste de los balances energéticos, y puede lanzar alertas ante cualquier irregularidad para realizar mantenimiento predictivo y minimizar así los tiempos de parada, los riesgos en instalaciones críticas y las pérdidas.

Asimismo, la centralización de los datos y la analítica comparativa multisede mejoran la gestión en organizaciones que cuentan con varias instalaciones, fábricas o comercios, y contribuyen al cumplimiento de la normativa vigente, gracias al registro histórico de datos requerido por el gestor técnico del sistema gasista.