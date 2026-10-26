El nuevo decreto anti-apagones permitirá que las 'telecos' compartan con las torreras el coste de reforzar la red móvil

Las empresas han optado por acuerdos bilaterales para financiar resiliencia; por ejemplo, Telefónica y Cellnex pactaron ampliar a 3.800 emplazamientos la instalación de baterías y autonomía energética sin esperar regulación.

¿Qué alternativas privadas han buscado las telecos y las torreras antes de la intervención legal?

El último borrador eleva la obligación de notificar incidentes de afectar 10.000 líneas a requerir notificación solo si afectan 25.000 líneas durante más de una hora; la modificación busca evitar la sobrecarga de notificaciones por incidencias menores.

¿Cómo cambia el umbral de notificación de incidentes en el último borrador del decreto y qué busca esa modificación?

Ya ocurrido: abre la puerta a modificar contratos existentes para repartir inversiones en baterías y otros refuerzos; potencial: puede forzar a torreras a asumir parte del coste si la CNMC lo decide. Esto puede cambiar la economía de los contratos de emplazamientos.

¿Qué consecuencias tiene la disposición que permite revisar contratos para las torreras como Cellnex y American Tower?

El decreto exige que las operadoras garanticen operatividad móvil con baterías que cubran al menos cuatro horas ante cortes que afecten al 50% de la población el primer año, 65% el segundo y 75% el tercero. El objetivo es asegurar continuidad progresiva tras apagones.

¿Qué obligaciones de cobertura impondrá el nuevo real decreto a las operadoras como Telefónica, Orange, Vodafone y Digi?

Para resolver disputas sobre quién debe financiar las mejoras de resiliencia cuando no hay acuerdo contractual y garantizar un reparto "justo, razonable y proporcionado" de los costes. La idea es evitar litigios largos que retrasen las inversiones necesarias para mantener la red operativa en apagones.

¿Por qué el Gobierno da a la CNMC la potestad de arbitrar el reparto de costes entre telecos y torreras?

El nuevo borrador suaviza los requisitos exigidos al elevar el umbral para notificar incidentes significativos de 10.000 a 25.000 líneas afectadas durante más de una hora.

El plan exige instalar baterías para asegurar la autonomía de la red móvil durante al menos cuatro horas tras un corte de luz, alcanzando progresivamente al 75% de la población en tres años.

La CNMC tendrá competencias para arbitrar y resolver disputas contractuales entre las 'telecos' y los proveedores de infraestructura pasiva para garantizar un reparto de costes justo y proporcionado.

El nuevo real decreto sobre seguridad y resiliencia permitirá que las operadoras de telefonía móvil compartan con las empresas torreras el coste de reforzar la red eléctrica ante posibles apagones.

El Gobierno ultima el real decreto sobre seguridad y resiliencia que prevé evitar apagones de la red de telefonía móvil ante situaciones de catástrofe como el gran apagón vivido el pasado año.

Una de las principales novedades respecto del borrador original es que el Gobierno dará competencias a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que arbitre y garantice un "reparto justo" de costes entre telecos (Telefónica, Orange, Vodafone y Digi) y sus proveedores, es decir torreras como Cellnex, American Tower, Vantage y Totem.

El proyecto pasa por reforzar la red de emplazamientos de telefonía móviles con nuevas baterías que garanticen su funcionamiento autónomo ante apagones generados por fallos de red o catástrofes naturales.

Hasta ahora se asumía que todos los costes -73 millones según el Gobierno y hasta 300 según estimaciones de las compañías- debían ser asumidos por las operadoras de telecomunicaciones al ser los dueños de la infraestructura activa.

Pero ahora se facilita que se revisen los contratos con los proveedores y que las telecos compartan el coste con los dueños de la infraestructura pasiva. Algo que las torreras no contemplaban.

Las fuentes del sector consultadas por este diario indican que el texto -que hace una semana recibió el visto bueno de la Unión Europea- podría ir al Consejo de Ministros en las próximas semanas para ser aprobado a más tardar en noviembre. Es decir, antes de las elecciones del 29 de noviembre.

Al ser un real decreto no requiere pasar por la Diputación Permanente por lo que la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) sería inmediata. Así como su entrada en vigor.

El propio ministro de Transformación Digital, Óscar López, se comprometió en la cita anual de la patronal del sector, DigitalES, a aprobar el decreto antes de finales de año.

En este sentido, el texto definitivo que ha salido de Bruselas, y del que se ultiman detalles, incluye una nueva disposición que podría generar un conflicto en el sector de las telecomunicaciones.

La disposición adicional tercera de la nueva redacción (que no existía en el texto original aprobado en diciembre de 2025) regula la revisión de los contratos entre operadores y proveedores de infraestructuras.

De esta manera, se otorgan competencias a la CNMC para resolver conflictos y garantizar "un reparto de costes justo y proporcionado".

El texto asume que las obligaciones de inversión pueden dar lugar a la modificación de los contratos suscritos entre los operadores que suministran redes públicas (las telecos) y los titulares que provean servicios mayoristas y de determinadas infraestructuras digitales (las torreras).

El proyecto indica que en el caso de que "no se llegue a un acuerdo sobre la necesidad o los términos técnicos, económicos u operativos" de la modificación del contrato entre las dos partes, cualquiera de ellos podrá plantear un conflicto ante la CNMC.

La CNMC queda facultada (gracias a este decreto) a resolver la discrepancia en relación al reparto de costes que pueda derivarse del cumplimiento de las obligaciones establecidas y asociadas a las infraestructuras de suministro eléctrico "para garantizar la operatividad y continuidad del servicio de comunicaciones electrónicas".

Y tendrá como principal objetivo establecer las medidas adecuadas para garantizar que "ese reparto de costes sea justo, razonable y proporcionado".

Las obligaciones a las que se refiere (algo que ya adelantó en junio el Gobierno) es que los operadores deben garantizar una operatividad de su red móvil de al menos cuatro horas ante cortes eléctricos al 50% de la población en el primer año de aplicación.

En el segundo año esta obligación pasará al 65% de la población y en el tercer año llegará hasta el 75%. En el borrador original la obligación era para el 85% desde el año uno. En todos los casos, se obliga a una inversión para instalar nuevas baterías en los emplazamientos.

Por otro lado, el primer documento catalogaba como incidente significativo aquel que afectase a más de 10.000 líneas durante más de una hora en horario diurno/nocturno convencional.

Pero el último borrador eleva este criterio exigiendo notificación cuando el incidente afecte a 25.000 líneas o más durante más de una hora, evitando así la sobrecarga de notificaciones por incidencias de menor escala.

Acuerdos privados

Este documento también concede a la CNMC el plazo de un año para adaptar la regulación mayorista previa a los nuevos requisitos de resiliencia.

Respecto de este reparto de costes, este diario ha podido saber que algunas torreras habían movido ficha para manifestar su preocupación al Gobierno.

En el sector apuestan por un modelo en el que las empresas privadas lleguen a acuerdos sin la obligación de la ley. En este sentido, Cellnex ya ha firmado con Telefónica un acuerdo para aumentar la resiliencia de sus emplazamientos.

Las dos compañías alcanzaron un nuevo pacto para reforzar la resiliencia energética en hasta 3.800 emplazamientos de telecomunicaciones en España, tal y como adelantó este diario.

El pacto amplió el anunciado en enero de 2026, que contemplaba asegurar la autonomía energética de más de 2.000 emplazamientos que ya se han completado.