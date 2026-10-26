Microsoft ofrece salidas voluntarias a unos 60.000 empleados, una cuarta parte de su actual plantilla

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Microsoft ofrece planes de salida voluntaria a unos 60.000 empleados, lo que representa cerca del 25% de su plantilla global. La propuesta está dirigida a trabajadores con cargos de vicepresidente o inferiores en áreas elegibles de EEUU, Canadá, India y el Reino Unido. Quedan excluidos del plan los empleados destinados a centros de datos, así como a los departamentos de ventas y marketing. Este ajuste busca redimensionar la plantilla ante el impacto de la Inteligencia Artificial en los ingresos y en la estructura de costes de la compañía. Preguntas ¿Por qué Microsoft ha ofrecido salidas voluntarias a cerca de 60.000 empleados? La dirección considera que la adopción masiva de la inteligencia artificial ha cambiado sus ingresos y costes y necesita redimensionar la plantilla; la oferta busca dar flexibilidad para que empleados que lo deseen conciertem su salida. ¿A qué empleados afecta la oferta de salidas voluntarias de Microsoft y quiénes quedan excluidos? Pueden acogerse empleados con cargo de vicepresidente o inferiores en equipos seleccionados en Estados Unidos, Canadá, India y Reino Unido; quedan excluidos parte de quienes trabajan en centros de datos, ventas y marketing. ¿Qué recibirán los empleados que acepten la oferta de Microsoft? Quienes acepten recibirán beneficios similares a los incluidos en un paquete de indemnización estándar y apoyo para la transición profesional. ¿Cómo encaja esta oferta de salidas en los recortes que Microsoft ya realizó en 2025 y 2026? Completa recortes previos: en enero recortó menos del 1% de la plantilla, en mayo suprimió más de 6.000 puestos y en junio al menos 300; la oferta actual elevaría las salidas hasta casi una cuarta parte de la plantilla. ¿Qué precedentes tiene Microsoft al ofrecer salidas voluntarias o jubilaciones anticipadas? A principios de 2026 ofreció acuerdos de salida voluntaria a empleados en edad de jubilación y más del 30% de los 8.750 elegibles aceptaron; antes, en 2014, la mayor reestructuración fue de 18.000 empleos tras la compra de Nokia.

Microsoft ha ofrecido a su plantilla salidas voluntarias a cerca de 60.000 empleados, lo que supone cerca de una cuarta parte de sus trabajadores, unos 230.000 en total, más de la mitad en EEUU.

La información adelantada por Bloomberg y Business Insider indica que Amy Coleman, directora de personal (Chief People Officer) de Microsoft, envió este lunes un comunicado a los empleados anunciando este plan.

La compañía fundada por Bill Gates sigue teniendo problemas para redimensionar su plantilla por el fuerte impacto que está teniendo la Inteligencia Artificial en sus ingresos y su estructura de costes.

La poca información que ha trascendido indica que podrán acogerse a esta propuesta los empleados con cargos de vicepresidente o inferiores en determinados equipos en EEUU, Canadá, la India y el Reino Unido.

Algunos empleados, incluidos aquellos que trabajan en centros de datos, ventas y marketing, quedan excluidos de esta criba que pretende la salida de uno de cada cuatro empleados.

"La oferta de salida voluntaria refleja una parte importante de cómo estamos evolucionando nuestro enfoque ante el cambio: creando una mayor flexibilidad y, siempre que sea posible, ofreciendo a los empleados más formas de definir su próxima etapa profesional", señala el comunicado de la dirección

"Esta propuesta brinda a los empleados que cumplan los requisitos -y que quizás estén considerando un futuro fuera de la empresa- una nueva opción para realizar esa transición ahora, contando con apoyo".

Los empleados que acepten la oferta recibirán beneficios similares a los incluidos en un paquete de indemnización estándar.

El caso es que a principios de este año, Microsoft ofreció acuerdos de salida voluntaria a empleados en edad de jubilación; más del 30 % de los aproximadamente 8.750 trabajadores que cumplían los requisitos aceptaron la propuesta.

Anteriormente, en el año 2025, mantuvo una férrea política de salidas. En enero, recortó menos del 1% de la plantilla; en mayo recortó más de 6.000 empleos, y al menos 300 más en junio.

La cifra de despidos anunciada en 2025 y 2026 superó la registrada en 2023, cuando prescindieron de 10.000 personas.

Pero el plan anunciado este lunes, supera de largo el mayor recorte que tuvo lugar en 2014, cuando suprimió 18.000 empleos tras adquirir el negocio de dispositivos y servicios de Nokia.