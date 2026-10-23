Telefónica e Indra estudian la creación de una 'joint venture' para servicios de nube soberana en Europa

Se enmarca en una tendencia similar de consorcios público-privados —por ejemplo la joint venture autorizada para la gigafactoría europea de IA donde participó Telefónica junto a ACS y Santander— para reforzar infraestructura soberana europea.

¿Cómo se relaciona esta iniciativa de Telefónica e Indra con otras alianzas españolas para infraestructura digital?

Los protagonistas son Telefónica e Indra; ambas cuentan con participación pública a través de la SEPI: Indra con circa 28% y Telefónica con alrededor de 10%, lo que implicaría el visto bueno del Ejecutivo.

¿Quiénes son los protagonistas de esta posible alianza y qué vínculo público tienen con el Gobierno?

Ya ocurrido: aumentaría la capacidad para alojar datos con control y residencia dentro del marco normativo comunitario; posible efecto futuro: podría facilitar el cumplimiento de la próxima Ley de Desarrollo de la Nube y la IA de la UE.

¿Qué consecuencias tiene para las administraciones públicas que Telefónica e Indra creen esa plataforma de nube soberana?

Buscan responder a las exigencias de soberanía tecnológica de la UE y ofrecer servicios gestionados con tecnología e infraestructura mayoritariamente europea para administraciones e infraestructuras críticas.

¿Por qué Telefónica e Indra están estudiando crear una joint venture para una nube soberana en Europa?

La alianza contar!a con el respaldo del Gobierno espa!ol, que participa en ambas empresas a trav!s de la SEPI.

El proyecto busca garantizar el control y la residencia de los datos bajo la normativa comunitaria, respondiendo a las exigencias de soberan3a digital de la UE.

Telef3nica e Indra negocian en fase preliminar la creaci3n de una entidad conjunta ('joint venture') para ofrecer servicios de nube soberana en Europa.

Telefónica e Indra estudian la creación de una entidad conjunta (joint venture) para desarrollar y ofrecer servicios de computación en la nube soberana gestionados con tecnología e infraestructura mayoritariamente europea.

Las conversaciones entre ambas compañías se encuentran en una fase "preliminar" y tienen como objetivo dar respuesta a las exigencias de soberanía tecnológica e independencia digital que promueve la Unión Europea (UE) para administraciones públicas, gobiernos e infraestructuras críticas, tal y como ha adelantado este viernes Bloomberg.

En este contexto, fuentes de Indra han afirmado que están aún en conversaciones "exploratorias", analizando si hay oportunidades que "merezcan la pena en este ámbito", y que el trabajo entre ambas empresas es habitual. Telefónica ha declinado hacer comentarios.

Según las citadas fuentes, el proyecto busca ofrecer una plataforma que garantice el control y la residencia de los datos dentro del marco normativo comunitario, en un contexto marcado por la futura Ley de Desarrollo de la Nube y la IA de la UE, que priorizará proveedores locales para la gestión de información confidencial o sensible.

El plan prevé apoyarse en tecnología europea para la mayor parte del despliegue, contemplando únicamente la adquisición externa de procesamiento gráfico especializado (GPU) cuando no existan alternativas comunitarias equivalentes.

El pasado mes de abril se conocía que Indra y Telefónica estudian colaborar en ciberdefensa y ciberseguridad con un modelo similar al consorcio de empresas Tess Defence, controlado por la firma de defensa y tecnología.

Las dos compañías están participadas por el Gobierno a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) --en el caso de Indra con un 28%, siendo su mayor accionista, y en el de Telefónica con un 10%, como uno de sus tres principales socios de referencia junto a STC y CriteriaCaixa--, por lo que esta posible alianza contaría con el visto bueno del Ejecutivo.