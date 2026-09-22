Orange recupera su marca corporativa en España y deja atrás la MasOrange de la 'joint venture'

Orange España se beneficia del liderazgo tecnológico y reconocimiento internacional del grupo, consolidando su posición como una de las marcas de telecomunicaciones más fuertes del país.

El cambio afecta solo al nombre corporativo, manteniéndose sin alteraciones las marcas comerciales y la estructura operativa de la empresa.

Por primera vez, la denominación del grupo incorpora el nombre 'España', reflejando la confianza en el mercado español y reforzando la identificación local.

Orange Francia recupera la histórica marca Orange en su filial española, abandonando la denominación MasOrange tras adquirir el 100% de la compañía.

Orange Francia volverá a utilizar desde este martes su histórica marca en su filial en España. De esta manera, la compañía deja atrás la denominación corporativa de MasOrange asumida en marzo de 2024.

La novedad es que por primera vez la denominación del grupo incorporará el nombre de España, lo que para Orange refleja la confianza en nuestro mercado.

Este nombre que ahora se deja atrás nació oficialmente tras la integración de Orange España con MásMóvil en la joint venture constituida después de la fusión al 50% de las dos compañías.

No obstante, tras la adquisición de Orange Francia del 50% que no controlaba de esta compañía (por 4.250 millones) ha vuelto a la denominación original, borrando todo el rastro de la extinta MásMóvil.

En todo este proceso las marcas comerciales nunca variaron, por lo que el nuevo cambio, que solo afectará a la denominación corporativa, significa que toda la estructura sigue funcionando de la misma manera.

Este cambio ya fue adelantado por el consejero delegado de la compañía, Meinrad Spenger, el pasado mes de mayo que el cambio de denominación estaba sobre la mesa.

"MasOrange no es una marca comercial y hoy en día los contenidos en prensa o en redes sociales son relevantes para posicionarse en los modelos de inteligencia artificial", indicó en ese momento.

La realidad es que ahora que Orange Francia es el dueño de toda la compañía y que su principal marca sigue siendo Orange, no tenía sentido mantener una denominación corporativa ficticia, que además complicaba la comunicación del grupo.

De hecho, desde Francia nunca se vio con buenos ojos mantener esta denominación en el tiempo y menos considerando que España se quedaba como una isla dentro del resto de sus mercados, donde la denominación corporativa siempre ha sido la de Orange.

En cambio, para la compañía la marca Orange España representa la "culminación de un proceso de crecimiento e integración único" en el sector de las telecomunicaciones en España.

En todo caso, el cambio de nombre sirve además para utilizar la marca Orange como un activo. Con cerca de 20 años de historia en España y presencia internacional en 26 países, Orange es una de las marcas de telecomunicaciones más reconocidas del mundo de las telecos.

Según Brand Finance 2026, la marca Orange está valorada en 18.900 millones de dólares (+6% vs. 2025) y ocupa la octava posición mundial entre las marcas del sector.

En España, es la marca con mayor fortaleza y reconocimiento dentro del porfolio del grupo, con fuerte posicionamiento premium apoyado en excelentes datos de notoriedad y consideración.

La adopción de Orange España permite, además, "aprovechar plenamente los activos globales de notoriedad, reputación y confianza", dice Orange.

Además, el nuevo nombre incorpora por primera vez y explícitamente la palabra "España", lo que aporta cercanía e identificación con los clientes de nuestro país.

"Este arraigo local se beneficia ahora también de las fortalezas de una marca global y un líder europeo de las telecomunicaciones", dice el Grupo.

Indican además que la nueva denominación refleja una gobernanza plenamente integrada en el grupo Orange, una estrategia común y una visión compartida a largo plazo.

"Orange España se beneficia del liderazgo tecnológico, la capacidad inversora y la experiencia internacional de uno de los principales grupos de telecomunicaciones de Europa, reforzando así su capacidad para innovar y seguir desarrollando infraestructuras y servicios digitales de última generación", concluyen.