Tim Cook dejará de ser CEO de Apple en septiembre: la empresa nombra a John Ternus como nuevo consejero delegado

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, asiste al almuerzo de entrega de premios del American Film Institute (AFI) en Los Ángeles, California, EE. UU., el 9 de enero de 2026.

Las claves

Las claves Generado con IA Tim Cook dejará de ser CEO de Apple en septiembre y será reemplazado por John Ternus, actual vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware. Tras liderar Apple desde 2011, Cook asumirá el cargo de presidente ejecutivo del consejo de administración de la compañía. John Ternus ha sido fundamental en el resurgimiento de las ventas de productos como los Mac y es conocido por su enfoque en diseño y hardware. Apple también anunció que Johny Srouji, responsable de los chips y sensores personalizados, será el nuevo director de hardware.

La tecnológica Apple anunció este lunes que Tim Cook dejará de ser su director ejecutivo (consejero delegado) el próximo septiembre, cuando será reemplazado por John Ternus, actual vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware.



Cook ha dirigido la empresa desde 2011. Ahora pasará a ser el presidente ejecutivo del consejo de administración de Apple, según informó en un comunicado la compañía, que se prepara para un cambio en la industria impulsado por la inteligencia artificial.

Ternus, que se unió a Apple en 2001, ha sido el encargado de supervisar los avances de ingeniería de hardware de la compañía y ha desempeñado un papel clave en el resurgimiento de las ventas de productos como los ordenadores Mac, que han ganado cuota de mercado en los últimos años.

Esta reorganización significa un cambio en la estrategia empresarial del fabricante de iPhone: el sillón del gurú de la cadena de suministro que ayudó a convertir a Apple en una marca global que produce cientos de millones de unidades al año pasará a ser de un líder que se ha centrado en el diseño y los productos durante mucho tiempo.

Ben Bajarin, director ejecutivo de la consultora tecnológica Creative Strategies, afirmó que Ternus goza de gran popularidad dentro de Apple "y aportará energía renovada".

Por otra parte, Apple anunció que Johny Srouji, quien ha supervisado los diseños personalizados de chips y sensores de Apple, ha sido nombrado director de hardware.

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