Masorange refuerza su apuesta por la venta de dispositivos e incorpora más de 1.000 nuevos productos a su catálogo

Masorange redobla su apuesta por el negocio de venta de dispositivos tecnológicos. La operadora ha decidido relanzar su tienda online añadiendo más de mil nuevos productos premium y servicios adicionales con el objetivo de competir con las grandes plataformas de venta de equipos electrónicos.

En un comunicado, Masorange anuncia "una estrategia comercial sin precedentes en Europa" con la que buscar dar un paso adelante para "reforzar su liderazgo en el mercado español de venta de todo tipo de dispositivos".

La primera de las novedades de la nueva tienda online es la ampliación de su catálogo. En concreto, señala que, a partir de este miércoles, todos los clientes de la marca Orange accederán "en exclusiva" a un porfolio de dispositivos y productos premium "con más de 1.000 nuevas referencias".

Además, añade que su intención es ampliar esta cantidad con categorías adicionales de productos en los próximos meses. El objetivo es superar las 3.000 nuevas referencias, "una cifra sin precedentes en el mercado español de venta de dispositivos".

"Esta oferta permite un acceso flexible, sencillo y a precios muy atractivos a un catálogo que abarca desde los dispositivos más demandados (smartphones, smartwatches y smart TVs) hasta electrodomésticos, informática, gaming, salud, cuidado personal, fotografía, movilidad o producto de ocio", detalla Masorange.

Otro de los cambios tiene que ver con el modelo de financiación de dispositivos. La operadora ha elevado hasta 48 meses el periodo de pago sin intereses. La empresa apunta que ya hay en España y en Europa empresas que ofrecen financiación, con o sin intereses, pero por periodos de tiempo más cortos.

Por último, la compañía también ofrecerá a sus clientes seguros de hogar, viajes, salud o ciberseguridad. En el caso de los seguros de dispositivos, la compañía detalla que serán personalizados y basados en inteligencia artificial "con las mejores coberturas y condiciones ventajosas".

Otras marcas

Esta oferta está ya disponible para los clientes de Orange y a lo largo de los próximos meses se extenderá a los clientes del resto de las marcas del grupo de telecomunicaciones surgido de la fusión de Orange y MásMóvil.

Masorange remarca que con este relanzamiento de su tienda online aspira a ampliar el "éxito" de su modelo de venta de dispositivos, que le ha permitido "liderar el mercado en 2024 con más de 4,3 millones de unidades vendidas".

Además, el grupo añade que en lo que va de año ha registrado un crecimiento en este negocio de más del 20% respecto al pasado año, lo que le va a permitir cerrar 2025 con más de cinco millones de dispositivos vendidos.

"Con esta iniciativa única en Europa, no solo en el sector de las telecomunicaciones, facilitamos a nuestros clientes la adquisición de los mejores productos de las marcas más reconocidas en unas condiciones únicas de financiación", remarca Víctor del Pozo, director general de Innovación, Alianzas y Nuevos Servicios de MasOrange.