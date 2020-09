Ábalos presenta 150 medidas para transformar la estrategia de movilidad de España

En junio de 2019 el equipo de José Luis Ábalos anunció que el Ministerio de Fomento iba a pasar a denominarse Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en la próxima legislatura. Una medida que formaba parte del programa electoral con el que el PSOE se presentó a las últimas elecciones pero que desde el primer momento fue señalada como una decisión "mucho más profunda" que un simple cambio de nomenclatura.

Tras meses de discusión interna, esta decisión ha cristalizado en un plan integral que pretender remover los cimientos de la movilidad Española a través de 40 líneas de actuación, 150 medidas y la puesta en marcha de la nueva Ley de movilidad sostenible y financiación del Transporte. Una serie de actuaciones que están dirigidas a transformar tanto la estrategia de movilidad española como al propio ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos ha destacado la "gran trascendencia de este plan. Nos movemos en un contexto complejo. La movilidad es un elemento esencial en el día a día de los ciudadanos. Los desafíos a los que nos enfrentamos son grandes, pero, a la vez, la oportunidad para realizar un cambio profundo es única. Podemos avanzar en un nuevo modelo de movilidad que realmente se convierta en un derecho para los ciudadanos, a la vez que afrontamos la emergencia climática, mejoramos la seguridad, aumentamos la competitividad de la economía y lideramos los procesos de digitalización y conectividad".

Para ello, Ábalos quiere contar con la participación tanto de ciudadanos como de especialistas en la materia. "Nos toca dar soluciones. Tenemos que conseguir el mismo consenso que existe a la hora de denunciar los retos a los que se enfrenta la movilidad en las respuestas que pongamos sobre la mesa para resolverlos. En esta línea se sitúan el plan Cercanías 2025, que pretende mejorar la experiencia de viaje de los ciudadanos, o mercancías 2030, que tiene como eje fundamental impulsar el peso del ferrocarril en este ámbito".

En este sentido, el ministro de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana ha señalado la importancia de alinear la nueva estrategia de movilidad con los objetivos marcados por Bruselas en el marco del plan de reconstrucción dotado de 140.000 millones. "Nuestro plan tiene que basarse en el pacto verde y en la agenda digital. Tenemos que elaborar una estrategia convincente. Si no lo hacemos, pondremos en riesgo la eficacia de la recuperación económica. Para ello va a ser clave contar con el mayor consenso posible para tener más fuerza a la hora de defenderlo en Europa".

La descarbonización en el horizonte

María José Rallo, secretaria general de Transportes y Movilidad, ha sido la encargada de presentar las líneas maestras de la nueva estrategia de movilidad. "Si no descarbonizamos el transporte, no podremos cumplir los objetivos en materia de sostenibilidad que nos hemos marcado. Para ello, este ministerio necesita afrontar un cambio de paradigma".

"La visión de esta estrategia es considerar a la movilidad como un derecho y como un vector de cohesión y crecimiento económico. Tiene que estar alineada con los objetivos asumidos por España, tiene que ser una herramienta más de la política económica y va a necesitar una reorientación de la inversión del ministerio", ha destacado Rallo.

La secretaria de Transportes y Movilidad ha destacado los diferentes ejes que marcarán esta estrategia: "Debe de ser una movilidad para todos. Tenemos que poner en marcha nuevas políticas, inversiones en movilidad segura y potenciar los transportes de bajas emisiones e inteligentes. Del mismo modo, no podemos olvidar las cadenas logísticas intermodales. Esto marcará la posición de España en el mundo, afectará a aspectos laborales y también a la propia transformación interna del ministerio".

Proceso abierto

Para poner en marcha este proceso, Rallo ha detallado el primer nivel de actuación que tiene previsto el ministerio. "Trabajamos en 40 líneas de actuación, que implican 150 medidas y que, además, se plasmarán en una nueva Ley de movilidad sostenible y financiación del Transporte. Una ley ambiciosa en contenidos y en los ámbitos que se aborda para lo que ponemos en marcha el proceso participativo más abierto de la historia del ministerio. Esperamos contar con una participación masiva tanto de la sociedad como los principales actores de esta industria".

Pedro Saura, secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha remarcado la importancia que tiene la estrategia de movilidad en el nuevo contexto creado por la pandemia de coronavirus. "La covid acelera la necesidad de una movilidad sostenible. Sin movilidad no hay PIB, no hay comunidad y no hay sociedad. La movilidad es fundamental. Pero no puede ser cualquier movilidad. No podemos congestionar más las ciudades ni empeorar los problemas medioambientales. Tiene que ser sostenible. La movilidad no puede ser como antes”.

"La revolución digital permite acercar una movilidad más sostenible. Necesitamos una nueva gobernanza. Si no la hay no tendremos éxito. Un gran reto que debemos afrontar de la mano de la digitalización", ha concluido Saura.