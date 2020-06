Andrés Camacho (Ferrovial): "Ya existe tecnología que puede solucionar el problema de la sostenibilidad"

Las infraestructuras siempre han jugado un papel clave en la configuración de la movilidad. Ahora, con el desarrollo de nuevos servicios de transporte y el auge de la electrificación, su importancia cada vez va a ser mayor.

A los elementos tradicionales de esta industria hay que añadir una nueva capa de inteligencia que ya permite recolectar datos gracias a los que operadores y gestores pueden tomar decisiones para modificar sus estrategias de movilidad.

Una de las compañías con mayor presencia en este ámbito es Ferrovial. A su clásico modelo en sectores como el de las autopistas o los aeropuertos ahora se añaden nuevos servicios como el carsharing o el de las plataformas de movilidad.

Una actividad que conoce bien nuestro invitado de hoy, Andrés Camacho, director de movilidad de Ferrovial, quien ha sido un testigo de excepción de cómo el coronavirus ha impactado en el día a día tanto de las infraestructuras como de estos nuevos servicios que la compañía ha lanzado durante los últimos años.

Al ser preguntado por cómo han sido estas semanas, Camacho explica las medidas que tomaron unilateralmente nada más estallar la crisis. "Al tener tantos negocios, en tantos países, el primer problema fue poder gestionarlo todo con las restricciones que teníamos. La prioridad siempre ha sido la salud de nuestros empleados y clientes. En este sentido, fuimos los primeros en cerrar nuestro servicio de carsharing antes de que hubiera cualquier prohibición aun sabiendo que era desastroso para el negocio".

En lo que respecta a los negocios más golpeados por el coronavirus, el director de movilidad de Ferrovial señala al sector aéreo. "Los ritmos en los negocios son muy distintos. Entre los que más impacto están teniendo destacan los aeropuertos. Han estado limitados casi a los vuelos de repatriación y al cargo. El resto de actividad está volviendo. Ahora la duda que tenemos es qué tipo de recuperación vamos a tener. El momento complicado a corto plazo ya ha pasado. Ahora queda por despejar la incógnita del medio y largo plazo".

Lanzamiento de nuevos servicios

Ferrovial dio un nuevo lugar destacado a la movilidad dentro de su organigrama poco antes de que se decretaran las restricciones de movilidad. "Es un paso lógico que comienza con la llegada del nuevo consejero delegado, estrategia de desarrollo, construcción y operación de infraestructuras innovadoras eficientes y sostenibles. Ferrovial ha sido una empresa muy exitosa en el desarrollo de infraestructuras".

"El mundo está cambiando muy rápido tanto tecnológica como sociológicamente. En este contexto intentamos, por un lado lanzar nuevos negocios exitosos y, a la vez, apoyar y contribuir al negocio tradicional", señala Camacho.

En opinión del directivo, por el momento, el negocio de las infraestructuras no ha sufrido una trasformación tan profunda como la de otras industrias. "No hemos avanzado tanto como la banca, pero va a llegar y hay que estar preparado. Por ejemplo, el desarrollo del coche autónomo. ¿Se van a congestionar más las carreteras o, al ser más inteligentes estos vehículos, mejorará el tráfico? No es lo mismo teorizar sobre esta materia que tener negocios que ya están en dentro de esa actividad. Por eso los estamos lanzando".

Entre estos nuevos servicios Camacho destaca a Zity y Wondo. "El negocio de carsharing acabamos de lanzar en París y la idea es lanzar en más ciudades en Europa. Queremos ser el referente del carsharing eléctrico. Vamos a ver cómo impacta el Covid-19. Las primeras impresiones es que este servicio se sigue usando bastante. El público objetivo es joven y no tiene miedo. Somos optimistas. La idea es seguir creciendo. Con Wondo queremos hacer una plataforma de mobility as a service. Ahora mismo, estamos trabajando con Moovit y buscamos otros socios que complementen nuestras capacidades para acelerar el proyecto".

Resolver el problema de la contaminación

Camacho señala al teletrabajo y a la popularización de las compras online como fenómenos que ya están aquí para quedarse. "¿Cómo van a afectar estos cambios? Con el teletrabajo la gente no se desplaza para ir a sus oficinas. En cambio, estas personas sí llevan a sus hijos al colegio. Ya no van al autobús. Cambian los patrones pero la movilidad sigue ahí".

En el comercio electrónico pasa lo mismo, afirma. "La gente ya no se desplaza a comprar, pero las entregas generan nuevos desplazamientos que, además, suelen ser muy ineficientes. La movilidad no va a disminuir, va a cambiar. La gente no se va a quedar en casa. Se moverá de forma diferente".

Donde el director de movilidad de Ferrovial se muestra muy positivo es en lo que tiene que ver con las posibilidades de mejorar el nivel de emisiones y cumplir los objetivos fijados."El vehículo autónomo va a ser el gran cambio en la movilidad. Cuando lo hablo con la gente centrada en cuestiones medioambientales no me entienden pero mi apuesta es que el problema de la contaminación está resuelto".

"La tecnología ya es lo suficientemente buena para que todos los coches que circulen por Madrid sean eléctricos en 20 años. Es cuestión de lo rápido que queramos llegar ahí. El problema va a ser la congestión. Cómo haces que en una ciudad que sigue creciendo se mueva toda la gente sin crear una congestión brutal", expone.

Donde Camacho se muestra más pesimista es en la recuperación del transporte colectivo. "Va a sufrir. Creo que el crecimiento de los próximos años va a venir por el transporte a demanda. Más individualizado. Una vez que es mucho más eficiente moverte pagando cuando usas el servicio creo que la gente optará por opciones individuales: carsharing, motosharing, bicis eléctricas... La gente quiere que el servicio se adapte a sus necesidades, no ellos a las necesidades del modo de transporte".

