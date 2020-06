Ferrovial logra la ampliación del metro de Oporto por 288 millones de euros

Ferrovial, a través de un consorcio, se ha adjudicado el contrato de obras de ampliación del metro de Oporto, en Portugal, un proyecto estimado en 288 millones de euros, según informó la compañía.

El grupo que preside Rafael del Pino consolida con este proyecto la presencia que tiene desde hace más de tres décadas en el mercado constructor portugués, en que el ya ha construido otras líneas de metro, carreteras, edificaciones públicas como museos y centros de congresos, y obras hidráulicas.

El proyecto logrado ahora, junto con la firma local Alberto Couto Alves, consiste, en la práctica, en la ejecución de dos obras.

Ampliaciones y un viaducto

Por un lado, comprende la ampliación de la 'línea amarilla' del metro de Oporto con la construcción de un nuevo tramo en vía doble de 3,15 kilómetros de longitud que unirá la estación de Santo Olvido con los barrios de Vila Nova de Gaia, Mafamude y Vilar do Paraiso, Oliveira do Duero y Vilar do Andorinho.

La obra también incluye la construcción de un viaducto, un túnel de 770 metros, y tres estaciones, entre otras tareas.

La segunda parte del proyecto se acometerá en la 'línea rosa' y consiste en ejecutar una nueva línea circular, de 3,1 kilómetros de longitud y que se extenderá entre la Plaza Liberdade y Casa da Música. Los trabajos abarcan la construcción de cuatro nuevas estaciones, tres pozos de ventilación, así como el montaje de la vía y la catenaria.

Según detalló Ferrovial, está previsto que las obras de ampliación del metro de Oporto comiencen en la segunda mitad de este año. La ampliación de la 'línea amarilla' tiene un plazo de ejecución de unos tres años (34 meses) y la construcción de la 'línea rosa', de tres años y medio (42 meses).

Con este contrato, además de reforzar su presencia en Portugal y su cartera de obras, la compañía amplía la experiencia con que ya cuenta en construcción de metros.

Según sus datos, su filial constructora Ferrovial Construcción ha construido 176 kilómetros de túneles y 158 estaciones de metro en distintas ciudades del mundo entre las que figuran Madrid, Barcelona, Londres o Santiago de Chile.