Los concesionarios de vehículos de ocasión dejarán de ingresar 1.800 millones

La venta de vehículos de ocasión cayó el 35% en marzo respecto al mismo mes de 2019, hasta las 121.856 unidades, lastrada por la crisis del coronavirus, que, según la asociación sectorial Ganvam, provocará que los concesionarios dejen de ingresar unos 1.800 millones de euros.



En el primer trimestre, el mercado de vehículos de segunda mano acumuló un descenso del 9%, con un total de 489.157 unidades, según datos de Ideauto elaborados para la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam).



No obstante, la caída en las ventas de vehículos usados es menor que en el caso de turismos nuevos, que en marzo rozó el 70% y en los tres primeros meses del ejercicio se situó en el 31%.



En un comunicado, Ganvam ha subrayado que el frenazo de la actividad comercial derivado del estado de alarma provocó que las ventas de usados pasaran de una media diaria de unas 9.000 unidades a apenas 1.000 unidades, lo que supone un desplome medio diario de más del 88%.



Según la misma fuente, el 79,9% de las ventas se realizaron entre los días 2 y 13 de marzo, justo antes de que el Gobierno decretase el estado de alarma para evitar la expansión del brote de coronavirus.



Por semanas, los primeros cinco días hábiles del mes, del 2 al 6, las ventas de turismos de ocasión crecieron el 8% en comparación con los mismos días de 2019, mientras que en la tercera semana de marzo, el desplome ya fue del 63% y en el resto del mes superó el 85%.



Ante esta situación, se estima que la distribución dejará de ingresar unos 1.800 millones de euros por el parón de la actividad, teniendo en cuenta que el stock de vehículos de ocasión se sitúa ahora mismo en unas 225.000 unidades, ha subrayado Ganvam en un comunicado. Quizá por eso Faconauto estrenará su plataforma de ventas online NIW para vehículos de cero a cinco años.



Además de no tener ingresos, "las redes tenemos que seguir haciendo frente a los gastos fijos. Sólo los intereses mensuales por un stock de vehículos que ahora mismo no podemos vender ascienden de media a 6 millones de euros", ha añadido el presidente de Ganvam, Raúl Palacios.