A cierre de octubre, había alrededor de una treintena de viviendas anunciadas por encima de 10 millones, frente a unas 25.000 propiedades totales, por lo que ese segmento representaba aproximadamente el 0,12%.

¿cuántas viviendas quedan a la venta por encima de 10 millones en Madrid y qué peso representan?

La vivienda ofrece terraza privada, dos plazas de garaje con acceso directo, conservación de la arquitectura original del edificio protegido y sólo ocho viviendas en el inmueble, elementos que aportan privacidad y raridad en la zona.

¿qué distingue a esta vivienda de otras de lujo en el barrio de Salamanca?

La transacción se suma a un rastro de grandes ventas; la misma inmobiliaria intermedió en 2025 una compraventa por unos 20 millones, la mayor del año, lo que muestra continuidad en operaciones fuera del mercado abierto.

Indicativo: la operación confirma que hay demanda para viviendas de ultralujo bien ubicadas y con servicios exclusivos; potencial: puede reforzar precios del segmento al reducir la oferta visible por encima de ese umbral.

¿qué consecuencias tiene para el mercado de lujo de Madrid la venta de este piso por más de 10 millones?

John Taylor cerró la compra principalmente por la ubicación junto al Retiro, la rehabilitación del edificio protegido y los servicios de conserjería y mantenimiento de alta gama, que según la inmobiliaria pesaron en la decisión del comprador.

¿por qué John Taylor ha pagado más de 10 millones por el piso de 600 m² en la calle Recoletos?

El mercado de ultralujo de más de 10 millones representa solo el 0,12% de la oferta residencial en Madrid.

La propiedad incluye terraza privada, dos plazas de garaje y un exclusivo servicio de conserjería y mantenimiento.

El inmueble, situado en Recoletos 12, alcanza un precio aproximado de 16.700 euros el metro cuadrado.

John Taylor cierra la venta de una vivienda de 600 m² en el barrio de Salamanca por más de 10 millones de euros.

John Taylor ha cerrado una de las mayores operaciones residenciales de la capital en 2026 con la venta de una vivienda de aproximadamente 600 metros cuadrados por más de 10 millones de euros.

El inmueble está situado en el número 12 de la calle Recoletos, en pleno barrio de Salamanca. El importe de la operación sitúa el precio del metro cuadrado en torno a los 16.700 euros.

La vivienda forma parte de un edificio histórico protegido y rehabilitado en su totalidad. El inmueble alberga únicamente ocho viviendas y conserva su arquitectura original.

Además de sus dimensiones, la propiedad cuenta con terraza privada y dos plazas de garaje con acceso directo desde el edificio. Algo poco habitual en los edificios clásicos de la zona.

A ello se suma un servicio de conserjería y mantenimiento de alta gama. Precisamente, este servicio ha tenido un peso importante en la decisión final del comprador, según explica la inmobiliaria.

La cercanía al parque del Retiro y la posibilidad de acceder a pie a algunos de los restaurantes y comercios más exclusivos de la capital también han sido determinantes para cerrar la operación.

Una oferta reducida

La operación da cuenta de las particularidades del mercado residencial de ultralujo en Madrid. Y es que, por encima de los 10 millones de euros, las opciones de compra se reducen considerablemente.

A cierre de octubre, apenas había una treintena de viviendas anunciadas por encima de este importe en la capital, según los datos de la plataforma inmobiliaria Casafari.

En ese momento, Madrid contaba con unas 25.000 propiedades a la venta. Por tanto, las viviendas de más de 10 millones de euros apenas representaban un 0,12% del total.

Eso sí, estas cifras hacen referencia a los precios de venta anunciados y no al importe final por el que se cierran las operaciones. Además, incluyen tanto viviendas de obra nueva como de segunda mano.

A estos precios, las dimensiones o la ubicación de la vivienda no son los únicos factores de peso. La distribución, la privacidad y los servicios del edificio también condicionan la decisión de compra.

Venta de 20 millones en 2025

La operación de Recoletos se suma a la lista de grandes transacciones residenciales registradas en Madrid en los últimos dos años.

De hecho, la misma inmobiliaria intermedió en 2025 en la venta de una vivienda por unos 20 millones de euros. Fue, según la compañía, la compraventa residencial de mayor importe de la capital durante el pasado ejercicio.

En aquel caso, la propiedad superaba los 1.100 metros cuadrados y contaba con vistas al parque del Retiro.

A diferencia de las compraventas habituales, aquella operación se llevó a cabo fuera del mercado abierto. Es decir, sin anunciar públicamente la disponibilidad de la vivienda.