La marca busca combinar la red de franquicias con la oferta tecnológica de Zazume para profesionalizar el alquiler de larga duración; esto puede intensificar la competencia en gestión de alquileres y impulsar la digitalización del sector.

¿Qué hay detrás de la marca "Garanty Home by Zazume" y cómo afectará al mercado del alquiler?

Zazume cerró en junio una ronda de 2,5 millones liderada por Nordstar y GTV Capital; más de la mitad de esos fondos se destinan a adquirir nuevas carteras y la proptech prevé superar 10.000 propiedades gestionadas en 2027.

¿Cómo financiará Zazume la compra y cuál es su hoja de ruta de crecimiento?

Jeroen Merchiers es el fundador de Zazume y exdirector general de Airbnb para EMEA; su experiencia en alquileres y plataformas internacionales aporta know‑how operacional y visibilidad para atraer inversión y franquicias.

Ya ocurrido: los agentes podrán acceder a una participación de hasta el 80% de los ingresos generados; posible a futuro: la digitalización y expansión prevista puede aumentar su volumen de operaciones y cartera gestionada.

¿Qué consecuencias tiene para los agentes de Garanty Home la entrada de Zazume?

Zazume busca integrar una red física ya operativa para escalar su modelo digital de gestión del alquiler y acelerar la captación de inmuebles; la compra combina tecnología propia de IA con 45 franquicias y más de 90 agentes en 30 ciudades.

¿Por qué Zazume ha comprado el 40% de la red de franquicias Garanty Home?

Con esta estrategia de crecimiento, la compañía fundada por el exCEO de Airbnb para EMEA busca superar las 10.000 propiedades gestionadas en 2027.

La adquisición ha sido posible gracias a una ronda de inversión de 2,5 millones de euros cerrada por Zazume en el mes de junio.

La operación impulsará la creación de la marca Garanty Home by Zazume, con la meta de alcanzar 150 franquicias para el año 2028.

La proptech Zazume adquiere el 40% de Garanty Home con una opción para comprar el 100% de la red de franquicias inmobiliarias.

La proptech Zazume, que digitaliza todo el ciclo de vida del alquiler residencial, ha adquirido el 40% de la red de franquicias inmobiliarias de Garanty Home, una de las diez principales del mercado español.

De esta forma, se convierte en su principal accionista, y prevé adquirir el resto del capital de la sociedad que opera en toda España, ya que se trata de una operación con opción de compra del 100% del capital.

Con sede en Barcelona y fundada por Jeroen Merchiers, el que fuera director general de Airbnb para EMEA (Europa, Oriente Medio y África), Zazume digitaliza y profesionaliza el alquiler residencial de larga duración en toda España con tecnología propia basada en IA con servicios financieros.

Uno de los objetivos de esta alianza es la creación de la marca Garanty Home by Zazume, cuya red dispone hoy de 45 franquicias y más de 90 agentes en más de 30 ciudades de 12 comunidades autónomas.

Con la entrada de Zazume, Garanty Home contempla un fuerte crecimiento en los próximos años, para alcanzar las 150 franquicias en 2028. Y permitirá a los agentes de Garanty Home acceder a una participación de hasta un 80% de los ingresos generados.

'Munición' financiera

La ronda de inversión de 2,5 millones de euros en junio que cerró Zazume y que estuvo liderada por el fondo británico Nordstar y el venture español GTV Capital -el family office de la familia Reboredo, fundadora de Prosegur- ha permitido la adquisición de Garanty Home.

Más del 50% del capital de esta ronda está destinada a la adquisición el próximo año de la gestión de nuevas carteras en capitales de provincias. Esta estrategia de crecimiento permitirá a la proptech superar en 2027 las 10.000 propiedades gestionadas, conforme a su hoja de ruta.

Por su parte, la red de Garanty Home prevé cerrar este año unos 1.000 alquileres y cerca de 300 operaciones de compraventa.