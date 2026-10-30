Neinor lanza una opa sobre Aedas a 24 euros por acción para excluirla de Bolsa

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Neinor Homes lanza una tercera opa sobre Aedas Homes a 24 euros por acción en efectivo para excluir a la promotora inmobiliaria de la Bolsa. La oferta pública de adquisición se dirige al 1,85% del capital social que Neinor aún no controla, tras haber alcanzado el 98,15% de las acciones. Aedas Homes ha convocado una junta general extraordinaria para el próximo 17 de noviembre con el objetivo de someter a votación el acuerdo de exclusión bursátil. Si se cumplen las condiciones para la compraventa forzosa, Neinor exigirá a los accionistas restantes la venta de sus títulos al mismo precio de 24 euros. Preguntas ¿Por qué ha lanzado Neinor Homes una opa sobre Aedas Homes a 24 euros por acción? Neinor busca excluir a Aedas de Bolsa para simplificar su estructura y eliminar costes regulatorios derivados de cotizar, ofreciendo 24 euros que coincide con el precio más alto pagado en operaciones previas. ¿Qué consecuencias tiene para los accionistas minoritarios de Aedas la opa de Neinor y la posible compraventa forzosa? Lo ya ocurrido: Neinor ha ofrecido 24 euros y pretende exigir la venta forzosa (squeeze-out) si se cumplen las condiciones legales; lo que podría ocurrir: los minoritarios que queden verían sus títulos liquidados al mismo precio y perderían la liquidez de cotizar. ¿Quién controla actualmente Aedas y qué porcentaje mantiene Neinor antes de esta opa? Neinor es titular de 42.890.319 acciones, que representan el 98,15% del capital social de Aedas antes de formular la opa sobre el 1,85% restante. ¿Cómo se ha valorado Aedas para justificar los 24 euros por acción y quién realizó el informe? Un informe independiente de KPMG Asesores, con metodologías como descuento de flujos de caja y comparables de ofertas públicas, fijó un rango entre 21,82 y 24 euros por acción, situando la oferta de 24 en el extremo superior. ¿Qué pasos formalmente faltan para que la exclusión de Aedas se haga efectiva? Falta la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la aprobación en la junta general extraordinaria de Aedas convocada para votar la operación el 17 de noviembre en primera convocatoria.

Neinor Homes, a través de su filial íntegramente participada Neinor DMP BidCo, ha acordado el lanzamiento de una oferta pública de adquisición de acciones (opa) sobre Aedas Homes a un precio de 24 euros en efectivo por acción con el objetivo de excluir a la promotora inmobiliaria de su cotización en las Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia.

La opa se formulará de manera efectiva sobre el 1,85% del capital social de Aedas que Neinor aún no controla.

En concreto, Neinor es actualmente titular de 42.890.319 acciones representativas del 98,15% del capital social de Aedas, títulos que inmovilizará hasta la finalización del plazo de aceptación tras comprometer su voto a favor de la exclusión.

Esta opa es la tercera que lanza la inmobiliaria vasca sobre Aedas. Con la primera, Neinor se hizo con el 79,2% del capital de su competidora que estaba en manos del fondo estadounidense Castlelake por 738 millones de euros.

Con la segunda opa, que concluyó el pasado mes de marzo, adquirió un 17,63% adicional de Aedas que le llevó a controlar en total el 96,8% del capital, aunque posteriormente ha ido comprando acciones de Aedas hasta hacerse con el 98,15%.

Ahora ha llegado una tercera opa para excluir a Aedas de su cotización en Bolsa. Según han informado este viernes ambas sociedades a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), esta operación no está sujeta a condición alguna, salvo a la preceptiva autorización del organismo supervisor y a la aprobación de la junta de accionistas de Aedas.

De hecho, Aedas Homes ha convocado una junta general extraordinaria para someter este acuerdo a votación el próximo 17 de noviembre en primera convocatoria -o el 18 de noviembre en segunda convocatoria-, aunque se prevé que la junta se celebre en primera convocatoria.

Compraventa forzosa

En el orden del día también se incluye la propuesta de cese de Ernst & Young como auditor y el posterior nombramiento de Deloitte para los ejercicios cerrados entre 2026 y 2028, con el fin de unificar la auditoría con la de su matriz.

La contraprestación de 24 euros por título en efectivo coincide con el importe más alto abonado por Neinor DMP en operaciones previas y en la OPA obligatoria liquidada el pasado mes de marzo.

En el supuesto de cumplirse las condiciones legales para una compraventa forzosa (squeeze-out), Neinor tiene intención de exigir a los accionistas restantes la venta forzosa de sus títulos a ese mismo precio de 24 euros.

Para respaldar el carácter equitativo de la contraprestación, el consejo de administración de Aedas ha aportado un informe de valoración emitido por KPMG Asesores como experto independiente con fecha 28 de octubre de 2026.

Tomando como metodologías principales el descuento de flujos de caja y las ofertas públicas del último año, el informe sitúa el rango de valor de Aedas entre 21,82 y 24 euros por acción, situándose la oferta en el extremo superior de la horquilla.

Dicha valoración contempla, asimismo, las restricciones contractuales suscritas en la financiación de Aedas con Apollo Global Management, las cuales limitan temporalmente la adquisición de nuevo suelo, el endeudamiento y el reparto de dividendos.

El consejo de Aedas argumenta que el reducido capital flotante (free float) de la compañía, situado en torno al 1,85%, limita la liquidez y la contratación bursátil de las acciones.

Asimismo, la exclusión permitirá a la promotora simplificar su estructura operativa, suprimir costes regulatorios derivados de cotizar y centrarse en sus planes estratégicos sin depender de las oscilaciones de los mercados de capitales.