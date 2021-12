Santander e Ismael Clemente acercan posturas para enterrar el hacha de guerra en Merlin Properties

El Banco Santander e Ismael Clemente tratan de enterrar el hacha de guerra y recuperar la paz social en Merlin Properties. Tras el consejo de administración que intentó expulsar (y no logró) al consejero delegado, las aguas bajan algo más tranquilas. Ahora, el objetivo es uno: la continuidad del fundador de la socimi como primer ejecutivo.

Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia explican que las conversaciones entre las partes se producen al máximo nivel y que -por ahora- van por buen camino. Sin embargo, todavía no se puede dar nada por cerrado. Sobre la mesa están todos los aspectos que han enturbiado la relación entre Clemente y el presidente de Merlin, Javier García-Carranza que es, a su vez, consejero dominical del mayor accionista: el Santander (22,2%).

De lo que se trata es de "reforzar la gobernanza" de Merlin Properties, tal como se comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Para ello se estudian cuáles son las funciones que debe tener el equipo ejecutivo que encabeza el consejero delegado así como sus remuneraciones.

Los desencuentros

Estos son dos de los asuntos que García-Carranza esgrimió contra Clemente para tratar de forzar su salida de la compañía. Pero hay más desencuentros, sobre todo relacionados con la estrategia presente y futura de la socimi tanto en la parte de negocio como de retribución al accionista.

Unas discrepancias que, tal y como ha contado este diario, hizo que la relación entre ambos deteriorara en las últimas semanas hasta pasar de lo profesional a lo personal.

Dentro de las cuestiones que se están revisando en el seno de Merlin Properties no están sólo las que afectan a la parte ejecutiva. La mejora en los criterios de gobernanza podría llegar también al propio consejo de administración.

Hay miembros independientes que no acaban de entender que la presidencia (no ejecutiva) la ostente un dominical. Por tanto, no sería de extrañar que García-Carranza tuviera que abandonar el cargo en los próximos meses. Sin embargo, se trata de una cuestión que todavía está por debatir.

Javier García-Carranza, presidente de Merlin Properties.

No sólo los independientes lo piensan, también otros accionistas del grupo entre los que se encuentran algunos fondos de inversión han hecho llegar ese sentimiento hasta Merlin Properties.

Aunque las fuentes consultadas insisten en que las cosas van bien, nadie quiere vender la piel antes de cazarla. Así que la prudencia se ha instalado entre las partes. Ni en el Santander, ni en Merlin han querido hacer comentarios al respecto de la evolución de las negociaciones.

Que Ismael Clemente se mantenga al frente de Merlin Properties se ha convertido en una prioridad no sólo por su gestión en estos años, también por el fuerte apoyo que recibió tras conocerse que García-Carranza buscaba su relevo. La acción cayó un 6,34%, los fondos mostraron su inquietud y la plantilla envió un comunicado muy duro en contra del proceder de algunos accionistas.

La noticia adelantada por varios medios, entre ellos EL ESPAÑOL-Invertia, fue la que forzó la convocatoria de un consejo de administración urgente para someter a examen la continuidad del consejero delegado después de que la CNMV pidiera explicaciones de lo que estaba ocurriendo en el Paseo de la Castellana.

El apoyo de Botín

Hay quien considera que la decisión del presidente de forzar la salida de Clemente no fue acertada ni en el momento ni en la forma. No sólo eso, fuentes del sector consideran que García-Carranza actuó sin contar con el apoyo del Santander ni de su presidenta, Ana Botín. Muestra de ello, explican, es que ahora la prioridad es retener al consejero delegado.

En esta batalla está siendo fundamental el papel de los consejeros independientes. No hay que olvidar que Santander es el mayor accionista pero no el mayoritario. Por tanto, pese a tener tres puestos en el consejo de administración, no tiene la facultad de controlar la compañía.

Junto a García-Carranza se sientan por parte del Santander Francisco Ortega e Ignacio Gil-Casares. El resto de asientos del consejo los ocupan Ana Forner, que representa al 8% que ostenta Nortia Capital (que pertenece a Manuel Lao); el propio Ismael Clemente (como ejecutivo); Miguel Ollero, que es el director general corporativo y otros siete independientes: María Luisa Jordá, Ana García Fau, Pilar Cavero, Donald Johnston, Juan María Aguirre, Emilio Novela y Fernando Ortiz.

Son los independientes los que evitaron la caída de Clemente, y son ellos los que tratan también de mediar entre las partes. El objetivo de todos, pero también de Santander es poner punto final a las discrepancias entre Clemente y García-Carranza.

Los desencuentros entre el equipo gestor y el presidente de Merlin Properties vienen de tiempo atrás aunque hayan explotado ahora. En el fondo de todo está el intento de control de la socimi, y la posible exclusión de la compañía a bolsa. ¿Cómo? García-Carranza planteó hace unos meses que los activos de la compañía quedaran bajo fondos gestionados por el Banco Santander.

Sin embargo, en aquel entonces Ismael Clemente y el exdirector de inversiones, David Brush, se opusieron a la medida. Argumentaron diversas cuestiones legales y jurídicas y el proyecto quedó aparcado. Sin embargo, la relación entre el representante del principal accionista y sus ejecutivos quedó herida de muerte.

El tiempo corre, pero parece que las aguas pueden volver a su cauce en los próximos días si nada se tuerce. De momento Merlin ha recuperado el pulso bursátil. Desde el pasado día 20 sus títulos han recuperado el 6,34% que se dejaron al conocerse el inicio de la batalla.

