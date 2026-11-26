S&P vigilará la ejecución de la estrategia, la disciplina en asignación de capital, la evolución del ratio FFO/deuda y el rendimiento de los activos regulados en mercados clave como Estados Unidos y Reino Unido; desviaciones en esos frentes podrían alterar la perspectiva.

La previsión empuja a Iberdrola a reasignar capital hacia proyectos regulados, destinando alrededor de dos tercios de las inversiones a operaciones reguladas y concentrándose en mercados como Estados Unidos y Reino Unido. Eso implica menos exposición a negocios más volátiles.

¿Cómo afectará a la estrategia de inversión de Iberdrola la previsión de S&P sobre activos regulados de 90.000 millones en 2030?

S&P señala que las redes y negocios regulados aumentan la previsibilidad de ingresos y representan cerca del 60% del Ebitda previsto para 2030, lo que refuerza la estabilidad de caja y reduce la volatilidad del negocio de Iberdrola.

¿Qué papel juegan las redes y los negocios regulados en la mejora del perfil crediticio que apunta S&P?

Significa más flexibilidad financiera: Iberdrola puede operar con ratios de apalancamiento más altos o aumentar inversión sin que ello implique automáticamente una bajada de rating. También facilita acceso a financiación con costes y condiciones acordes al grado de inversión.

¿Qué significa para Iberdrola que S&P considere compatible un FFO/deuda superior al 15% con el rating BBB+?

S&P ha reducido la exigencia porque valora la ejecución consistente de la estrategia de Iberdrola y el mayor peso de actividades reguladas, que mejoran la previsibilidad de flujos y reducen el riesgo operativo. La agencia considera ahora compatible un FFO/deuda por encima del 15% con BBB+.

¿Por qué S&P ha rebajado la exigencia del ratio FFO/deuda para mantener el rating BBB+ de Iberdrola?

Estados Unidos y Reino Unido se consolidan como mercados clave, concentrando aproximadamente el 65% de la base de activos regulados.

Se prevé que los negocios regulados y las redes eléctricas representen el 60% del Ebitda de la compañía para el año 2030.

La agencia mejora la valoración financiera del grupo al reducir en casi 200 puntos básicos la exigencia del ratio FFO/deuda compatible con su rating.

S&P Global Ratings ha ratificado el rating BBB+ de Iberdrola, con perspectiva estable, y ha mejorado su valoración del perfil financiero de la compañía al rebajar en casi 200 puntos básicos la exigencia del ratio FFO/deuda compatible con esta calificación.

La agencia sustenta esta decisión en la ejecución consistente de la estrategia de Iberdrola y en el fortalecimiento de su perfil de negocio durante los últimos años. Lo hace gracias al creciente peso de las actividades reguladas y a la reasignación de capital hacia negocios de menor riesgo.

Esta evolución permite a S&P considerar ahora un ratio FFO/deuda bien por encima del 15% como compatible con el actual rating BBB+, ampliando así la flexibilidad financiera de la compañía.

Redes y negocios regulados

S&P destaca especialmente el creciente peso de las redes eléctricas y los negocios regulados. La agencia prevé que estas actividades representen cerca del 60% del Ebitda del grupo en 2030 y estima que aproximadamente dos tercios de las inversiones se destinarán a operaciones reguladas.

Este crecimiento estará apoyado especialmente en Estados Unidos y Reino Unido, dos mercados regulatorios clave para Iberdrola. S&P prevé que la base de activos regulados del grupo alcance los 90.000 millones de euros en 2030, un 55% más que en 2027 y alrededor de tres veces el nivel de 2021. Aproximadamente el 65% de estos activos se concentrará en Estados Unidos y Reino Unido.

La agencia también pone en valor la gestión de riesgos de Iberdrola, que considera favorable para su perfil crediticio, así como la simplificación de la estructura corporativa y la disciplina en la asignación de capital.

S&P mantiene además una perspectiva estable para Iberdrola, respaldada por la creciente contribución de los negocios regulados y por la capacidad del grupo para ejecutar su estrategia manteniendo unos niveles de crédito compatibles con la calificación BBB+.