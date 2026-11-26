Algunas empresas presentan ya fondos de maniobra negativos y flujos de caja operativos negativos; por ejemplo, Greening declaró un fondo de maniobra negativo de casi 62 millones y auditoría con incertidumbre sobre su continuidad, lo que indica que las firmas con balances frágiles podrían quebrar antes de 2027.

Tras los picos de precio de 2022 que permitieron colchones financieros, desde 2024 bajaron los precios y en 2025 la amplia entrada de nueva fotovoltaica incrementó la oferta en las horas de sol, reduciendo el precio medio y provocando curtailments en nudos de la red.

¿Cómo ha llegado el mercado eléctrico a esta situación de precios bajos y canibalización de la solar?

Porque sus ingresos dependen hora a hora del precio del pool, y la entrada masiva de nueva capacidad solar concentra generación en las mismas horas, provocando canibalización y periodos con precios cero o negativos que reducen su caja.

¿Por qué los promotores que venden en el mercado 'merchant' son los más expuestos?

Ya ha aumentado el riesgo de tensión de tesorería y de impagos a proveedores en la cadena de valor; varias empresas españolas muestran colchones financieros menores y algunos registran fondos de maniobra negativos. Esto puede acelerar retrasos de pago y un endurecimiento de la financiación bancaria.

¿Qué consecuencias tiene la caída de Enerparc para los promotores fotovoltaicos españoles ya en 2026?

Enerparc AG solicitó un procedimiento de insolvencia tras perder capacidad de generar caja en un mercado con precios mayoristas muy bajos y ventas en horas con precios cero o negativos. La empresa acumulaba 5,5 GW de capacidad fotovoltaica, lo que la convertía en uno de los mayores promotores de Europa.

¿Por qué ha quebrado Enerparc AG y qué peso tenía en la fotovoltaica europea?

Empresas como Greening muestran ya un deterioro en sus cuentas con fondos de maniobra negativos, condicionadas al éxito de sus planes de reestructuración.

Los parques que venden energía bajo el modelo 'merchant' son los más castigados, agravados por las limitaciones de red y los recortes de producción o 'curtailments'.

La quiebra del gigante alemán Enerparc activa las alarmas en el sector, donde ya se registran retrasos en los pagos a proveedores de materiales y equipos.

Los promotores fotovoltaicos en España sufren graves tensiones financieras por la caída de ingresos y la aparición de precios cero o negativos en el mercado eléctrico.

Hace sólo dos meses, el mayor gigante promotor de parques solares de toda Europa, el alemán Enerparc AG, anunciaba su caída con 5,5 GW de capacidad fotovoltaica a sus espaldas.

En septiembre, solicitaba la apertura de un procedimiento de insolvencia ante el Tribunal de Distrito de Hamburgo. Es uno de los primeros grandes nombres del negocio fotovoltaico europeo en sucumbir a las tensiones financieras de un mercado cada vez más complicado y que precede en su desarrollo al de España.

Y es que el sector fotovoltaico de nuestro país afronta el cierre de 2026 con cada vez menos margen financiero para soportar el deterioro de sus ingresos.

Después de varios años de crecimiento acelerado, la industria empieza a enfrentarse a las consecuencias de un modelo de negocio que se diseñó en un escenario de precios eléctricos mucho más favorable y que ahora tiene que sobrevivir con cotizaciones que en primavera y verano llegan a cero o negativo.

La caída de Enerparc es una señal de alarma para el resto de la industria.

Fuentes del sector consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia alertan de que hay promotores que están empezando a tener dificultades para atender sus compromisos de pago con proveedores, especialmente en el suministro de materiales y equipos.

Las tensiones de tesorería empiezan a trasladarse a toda la cadena de valor, desde los fabricantes hasta las empresas encargadas de desarrollar y construir las instalaciones.

El problema ya no es únicamente que los parques fotovoltaicos sean menos rentables. Algunas compañías están perdiendo capacidad para generar el flujo de caja necesario para mantener su actividad, pagar sus facturas y atender el servicio de la deuda.

El colchón de la crisis

La situación tiene su origen en el cambio radical que ha experimentado el mercado eléctrico desde 2022.

Durante la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania, los precios mayoristas llegaron a superar los 300 euros/MWh durante algunos meses.

Aquellos ingresos extraordinarios permitieron a numerosos promotores acumular importantes colchones financieros y compensar los costes de desarrollo de sus instalaciones.

Ese margen ha ido desapareciendo. En 2024 comenzaron a caer los precios y en 2025 la entrada masiva de nueva capacidad fotovoltaica agravó la canibalización de los ingresos solares.

El resultado es que los parques producen cada vez más electricidad precisamente en las horas en las que el mercado ofrece menos dinero por ella.

Los promotores que venden su producción directamente en el mercado diario, bajo el modelo merchant, son los más expuestos. Se salvan los que consiguieron un buen precio por sus PPAs (Power Purchase Agreement) o contrato bilateral a largo plazo de compraventa energía renovable.

Los ingresos que dependen del precio del pool cada hora son un auténtico tormento para esas empresas. Durante buena parte de la primavera y algunos meses del verano, las horas centrales del día pueden registrar precios cero o negativos.

La consecuencia es un desplome de los precios capturados por la tecnología fotovoltaica. El problema se agrava porque la generación solar se concentra en las mismas horas, de manera que cuanta más capacidad se conecta, mayor es la presión sobre los precios de venta de las instalaciones.

'Curtailments'

A esta situación se suman las limitaciones para evacuar toda la electricidad generada. La saturación de determinados nudos de la red, los vertidos o curtailments y las restricciones técnicas obligan a reducir la producción de algunas instalaciones, incluso cuando cuentan con capacidad para generar más energía.

La gestión de la seguridad del sistema eléctrico y las necesidades de ajuste de la generación tras el apagón del 28 de abril de 2025 han añadido complejidad a la operación del sistema.

Para los promotores, cada hora en la que no pueden producir o vender su electricidad supone una pérdida adicional de ingresos que no siempre estaba contemplada en sus planes de negocio.

Y el problema no se ha detenido este año. Aunque la rentabilidad de los nuevos proyectos ha empeorado, los parques que se siguen conectando responden en buena medida a decisiones de inversión adoptadas años atrás.

El año clave: 2026

El desarrollo fotovoltaico tiene unos plazos industriales, financieros y administrativos que impiden frenar de un día para otro una cartera de instalaciones ya comprometidas.

Así, mientras el mercado ofrece señales cada vez menos atractivas, continúa aumentando la capacidad instalada y se amplía la presión sobre los precios capturados por la tecnología.

Cuando una empresa deja de generar caja suficiente para atender sus compromisos, la tensión pasa rápidamente a sus proveedores.

Primero se retrasan los pagos de materiales y servicios; después aumentan los vencimientos pendientes, aparecen intereses de demora y se deteriora la relación con los suministradores.

Al mismo tiempo, la deuda financiera sigue generando gastos y los bancos pueden endurecer las condiciones de financiación.

Es una espiral especialmente peligrosa para compañías que necesitan mantener un elevado volumen de inversión y circulante para desarrollar nuevos proyectos, construir instalaciones y atender los compromisos adquiridos.

La situación empieza a reflejarse también en las cuentas de algunas compañías del sector.

Es el caso de Greening, que en sus resultados del primer semestre de 2026 reconoció un fondo de maniobra negativo de casi 62 millones de euros y un flujo de caja operativo también negativo.

Además, el auditor advirtió de una incertidumbre material relacionada con la continuidad de la empresa, condicionada a la ejecución de su plan de reestructuración financiera y desinversión.

La compañía ha puesto en marcha medidas para reforzar su posición financiera, entre ellas una ampliación de capital, pero sus cifras ilustran las dificultades a las que se enfrentan algunos grupos que han crecido al calor del desarrollo renovable y que ahora tienen que adaptarse a un mercado mucho menos favorable.