Los dos proyectos ligados a las termosolares de El Carpio renunciaron a su ayuda, liberando 56,099,575 euros que se reasignaron a expedientes en lista de espera; ambos proyectos tenían mayor puntuación (89) y ayudas concedidas de 28,05 millones cada uno.

Qué hay detrás de la renuncia de los proyectos Solacor TES1 y TES2 de Atlantica y cómo afectó a la adjudicación

PINALM ha asignado 826 millones a 130 proyectos que, cuando estén activos, tendrán 2,2 GW y 9,4 GWh de almacenamiento; la convocatoria recibió más de 1.700 solicitudes y la dotación se amplió un 17 por ciento por la demanda.

Cómo se distribuye y qué alcance tiene el programa PINALM que financia estas ayudas

El beneficiario es Iberdrola Renovables Andalucía, que además ya tenía otro proyecto en Huéneja con 171,7 MWh de hibridación en trámite, por lo que amplía su cartera de almacenamiento en la provincia.

Quién es el beneficiario de estas ayudas y qué otros proyectos de hibridación tenía en marcha en la zona

Ya ocurrido: suma 133,5 MW y 551,7 MWh de capacidad que podrán almacenar y verter energía desde las tres plantas, aumentando la flexibilidad del sistema. Posible efecto: esas baterías facilitarán la integración de renovables y pueden abaratar el suministro al permitir verter energía en horas de mayor precio o demanda.

Qué consecuencias tiene para el sistema eléctrico que Iberdrola añada casi 552 MWh de baterías en Granada (ya ocurrido y posibles efectos futuros)

Porque dos proyectos anteriores renunciaron a sus ayudas y el Ministerio reasignó ese presupuesto a los primeros expedientes en lista de espera, que incluían los tres expedientes de Iberdrola en Granada.

¿Por qué Iberdrola ha recibido 56,1 millones para hibridar con baterías los proyectos BAT Huéneja, BAT Dólar 3 y BAT Ferreira 2?

El programa PINALM, gestionado por el IDAE con fondos FEDER, contempla repartir 826 millones de euros para impulsar 130 proyectos de almacenamiento en España.

Las tres nuevas instalaciones granadinas (BAT Huéneja, BAT Dólar 3 y BAT Ferreira 2) sumarán 133,5 MW de potencia y casi 552 MWh de capacidad.

Los fondos se han reasignado desde la lista de espera tras la renuncia de dos proyectos de almacenamiento vinculados a plantas termosolares en Córdoba.

Iberdrola Renovables Andalucía recibe 56,1 millones de euros del programa PINALM para hibridar tres parques renovables con baterías en Granada.

Iberdrola Renovables Andalucía recibirá 56,1 millones de euros para instalar baterías en tres plantas renovables de la comarca de Guadix (Granada) del programa PINALM, cofinanciado con fondos FEDER 2021-2027.

El dinero ha quedado libre tras la renuncia de dos proyectos vinculados a las termosolares de Atlantica (promovidas por Abengoa) en El Carpio (Córdoba).

El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) ha anunciado la adjudicación en un comunicado donde explica que las renuncias "liberan presupuesto que se asigna a los primeros expedientes en espera, ubicados en Granada".

Los tres proyectos son BAT Huéneja, BAT Dólar 3 y BAT Ferreira 2. Las baterías se acoplarán a plantas fotovoltaicas que Iberdrola tramita junto a sus parques eólicos de Huéneja 3, Dólar 3 y Ferreira 2.

Son instalaciones híbridas, que comparten el punto de conexión a la red. Con las baterías podrán guardar la energía y verterla en el horario que le resulte más conveniente.

BAT Huéneja y BAT Dólar 3 reciben 20,42 millones cada uno. BAT Ferreira 2 se queda en 15,26 millones. La suma, 56.099.575 euros, coincide al céntimo con lo que liberaron las renuncias.

Los tres proyectos tienen el mismo coste subvencionable, 40,5 millones de euros, y la misma nota: 87 puntos.

Cada uno tendrá 44,5 megavatios (MW) de potencia y 183,9 megavatios hora (MWh) de capacidad. En total suman 133,5 MW y casi 552 MWh.

Los proyectos que renuncian son Solacor TES1 y Solacor TES2. Estaban ligados a las dos centrales termosolares de 50 MW de El Carpio, en servicio desde 2012.

Cada proyecto tenía 60 MW de potencia, con 310 y 285 MWh de capacidad. Ambos tenían concedidos 28,05 millones. Habían logrado 89 puntos, dos más que los de Iberdrola.

Atlantica era el mayor beneficiario de Andalucía con más de 80 millones. Tenía seis proyectos: cuatro hibridados en Solacor 1 y 2 y dos térmicos en Sanlúcar la Mayor (Sevilla).

Iberdrola ya tenía otro proyecto en Huéneja para una hibridación de 171,7 MWh.

PINALM

Con esta adjudicación, PINALM ha repartido 826 millones de euros entre 130 proyectos de almacenamiento. Cuando estén en marcha sumarán 2,2 GW de potencia y 9,4 GWh de capacidad. Deberán estar ejecutados antes del 31 de diciembre de 2029.

Predominan las instalaciones hibridadas con renovables, como las de Iberdrola. Les siguen las baterías independientes, conocidas como stand-alone. El almacenamiento térmico y los bombeos hidráulicos tienen menor presencia.

La convocatoria recibió más de 1.700 solicitudes. La demanda obligó a ampliar un 17% la dotación inicial, que era de 700 millones.

Para el ministerio, estas instalaciones darán "mayor flexibilidad al sistema eléctrico". También facilitarán la integración de las renovables y abaratarán el suministro.

El IDAE gestiona las ayudas con fondos FEDER, que buscan reducir las diferencias de desarrollo entre las regiones europeas.

Por eso el presupuesto se repartió por comunidades autónomas, con más dinero para las menos desarrolladas o en transición.

Andalucía

La lista de espera también se ordena por comunidad: de ahí que el dinero liberado no haya salido de Andalucía.

En la resolución definitiva de diciembre de 2025 figuraban más de 30 proyectos ubicados en Andalucía, apoyados con 354,47 millones de euros en ayudas, para una inversión de más de 628 millones, 800 MW y 3,61 GWh.

La comunidad recibía el 43% del presupuesto total de 818,3 millones.

El más destacado, según la resolución de 2025, era el de Rolwind para su parque en Palmosilla en Tarifa (Cádiz), con 70 millones de euros.

Después de Andalucía figuraban Castilla-La Mancha (98), Galicia (97,2), Extremadura (91), Castilla y León (53,6) y Comunidad Valenciana (44,5).

Andalucía recibe más que las cuatro siguientes juntas.

Por provincias, los proyectos se reparten en Córdoba 9, Málaga 7, Sevilla 7, Cádiz 5, Granada 2 y Jaén 1.

Otras 355 iniciativas andaluzas admitidas se quedaron fuera por falta de presupuesto y pasaron a la lista de espera.

De esa lista salen ahora los tres proyectos de Iberdrola.

El Ministerio destaca además la vertiente industrial. Espera que las ayudas impulsen un tejido europeo capaz de fabricar, ensamblar y mantener equipos de almacenamiento.

La referencia son la eólica y la fotovoltaica, sectores en los que España es "prácticamente autosuficiente".

PINALM se suma a otras líneas del MITECO y el IDAE financiadas con fondos NextGenEU del Plan de Recuperación.

Entre baterías, almacenamiento térmico, bombeos, I+D y proyectos en islas, el ministerio cifra el apoyo al almacenamiento en más de 1.500 millones.