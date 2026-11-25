Aumenta las oportunidades porque más instalaciones pueden agruparse para alcanzar los mínimos exigidos y ofrecer capacidad conjunta, lo que facilita la entrada de jugadores especializados.

¿Cómo afecta la mayor participación en SRAD a las empresas de agregación de demanda?

Las baterías permiten a las empresas optimizar consumos, reducir exposición a precios altos de la electricidad y ofrecer otros servicios al sistema, de modo que su rentabilidad no depende solo del SRAD.

REE ha solicitado más potencia (2.405 MW frente a 2.339 MW) y ha aumentado las horas de disponibilidad a 2.586 horas, con más órdenes estimadas y franjas horarias ampliadas en madrugadas y fines de semana.

Según cálculos citados por expertos, la inversión en baterías podría amortizarse en dos o tres años gracias a la retribución por estar disponible en la subasta.

Porque las baterías permiten reducir la demanda de la red cuando REE lo pida sin detener la producción, de modo que las empresas reciben la retribución por disponibilidad y usan la energía almacenada para seguir operando.

¿Por qué la industria está instalando baterías para participar en la subasta SRAD de Red Eléctrica?

La sexta subasta del SRAD registra un gran éxito de convocatoria, con exigencias incrementadas por REE a 2.405 MW de potencia y 2.586 horas de disponibilidad para el primer semestre de 2027.

Con los ingresos obtenidos por estar disponibles para REE, las empresas prevén amortizar la inversión en la instalación de estas baterías en un plazo de dos a tres años.

La industria está instalando baterías masivamente detrás del contador para cumplir con el Sistema de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD) de Red Eléctrica sin necesidad de detener su producción.

Éxito total de convocatoria de la sexta subasta SRAD (Sistema de Respuesta Activa de la Demanda), el mecanismo que permite a Red Eléctrica pedir a industrias y consumidores que reduzcan temporalmente su consumo cuando el sistema necesita más capacidad o para mantener su equilibrio.

"Este año han participado muchas más industrias que el año pasado y este jueves, 26 de noviembre, se conocerán los ganadores de la puja y la cuantía resultante", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Cristina Corchero, fundadora y CTO de Bamboo Energy, especializada en flexibilidad energética y agregación de la demanda.

No se esperan grandes sorpresas en el pago por disponibilidad respecto al último año, "quizá podría ser algo por debajo, por la cantidad de concursantes, pero probablemente se mantenga en unos precios muy parecidos".

Pero ¿por qué ha generado más expectación esta subasta? "La industria está instalando masivamente baterías detrás del contador porque si REE les pide desconectarse de la red, en vez de parar máquinas, tiran de la energía acumulada y cumplen con su obligación con el sistema eléctrico", añade la experta.

De hecho, se han hecho los números, "y con esa remuneración por estar disponible, se podría amortizar la instalación en dos o tres años, así que es un incentivo muy interesante".

Baterías por SRAD

La fórmula supone un cambio importante en la manera en la que las empresas industriales afrontan su participación en este mecanismo.

Hasta ahora, entrar en el SRAD implicaba asumir el coste de detener o reducir la producción cuando el operador del sistema lo solicitaba.

Con las baterías, pueden seguir trabajando con electricidad almacenada previamente y, al mismo tiempo, reducir la energía que demandan de la red.

Es decir, el almacenamiento permite convertir una obligación que podía suponer pérdidas de producción en una oportunidad de rentabilidad.

La industria puede percibir una retribución por mantener disponible su capacidad de respuesta, sin tener necesariamente que detener sus procesos productivos cuando llega una orden de activación.

Además, las baterías pueden aportar otros servicios y permitir a las compañías gestionar mejor sus consumos eléctricos, por lo que su rentabilidad no depende exclusivamente de participar en el SRAD.

Más potencia

La convocatoria para el primer semestre de 2027 llega, además, con unas condiciones ligeramente más exigentes para los participantes. Red Eléctrica ha solicitado 2.405 MW de potencia, frente a los 2.339 MW de la subasta anterior, celebrada en mayo de este año.

Pero el cambio más significativo está en las horas de disponibilidad. El operador ha ampliado el periodo hasta las 2.586 horas, casi un 10% más que en el segundo semestre de 2026, e incrementa de 21 a 25 las órdenes de activación estimadas, con un máximo previsto de 50 horas de interrupción.

También se amplían las franjas horarias en las que las empresas deben estar preparadas para responder. En los días laborables se incorpora la primera hora de la madrugada, mientras que los fines de semana y festivos se extiende la disponibilidad desde las 19.00 horas, frente a las 22.00 horas anteriores.

Este aumento de las exigencias responde a las necesidades de flexibilidad del sistema eléctrico, que debe disponer de recursos para reaccionar cuando la generación disponible no es suficiente para cubrir los requerimientos de regulación.

Flexibilidad energética

La mayor participación también abre oportunidades para empresas especializadas en gestionar la demanda, que agregan los consumos de distintas instalaciones para ofrecer conjuntamente una capacidad de respuesta suficiente para entrar en las subastas.

"Hay que cambiar la idea que tenemos del SRAD. De hecho, hace años, cuando teníamos las subastas de interrumpibilidad de la industria, Bruselas nos llegó a advertir de que se trataba de ayudas de Estado, de subvenciones encubiertas porque eran contadas las veces que se les pedía parar", recuerda Cristina Corchero de Bamboo Energy.

"Incluso que este año se haya solicitado hasta en 11 ocasiones que se paren las máquinas me parece poco. En Francia se hace muchas más veces y no pasa nada. Se ha convertido en un elemento más de flexibilidad y de agregador de la demanda".

La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha ido modificando las condiciones del servicio para facilitar la entrada de nuevos participantes y permitir que instalaciones más pequeñas puedan agruparse para alcanzar los mínimos exigidos.

En este contexto, el almacenamiento energético se perfila como uno de los grandes aliados de la industria.

No sólo permite cumplir con las instrucciones de Red Eléctrica sin sacrificar producción, sino que también ayuda a reducir la exposición a los precios elevados de la electricidad y a optimizar el consumo.

La subasta de este jueves permitirá comprobar hasta qué punto este nuevo interés se traduce en más potencia adjudicada y en qué precios se mueve finalmente el servicio.

El resultado marcará también el atractivo económico de un mecanismo que está dejando de ser únicamente una herramienta para parar fábricas cuando falta electricidad y empieza a convertirse en una nueva vía de negocio para la industria.