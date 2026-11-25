El IIC aporta más de tres décadas de investigación en IA, machine learning y optimización, lo que permite procesar grandes volúmenes de datos, identificar patrones y anticipar variables clave; ese componente predictivo mejora la capacidad de capturar oportunidades de mercado y aumentar retornos.

¿Qué aporta el IIC al proyecto y por qué es relevante para la rentabilidad de las baterías?

Se dirige primero a propietarios y operadores de sistemas de almacenamiento a gran escala, tanto baterías stand‑alone como híbridas con renovables; el despliegue inicial será en España y luego en Portugal, con posible extensión a gestión de la demanda y autoconsumo.

Ya implementado, permite traducir la estrategia económica detectada por el software en ejecución real: identificación de oportunidades, operación en mercados eléctricos y coordinación física desde un Centro de Control. También incluye criterios para preservar la vida útil de las baterías.

¿Qué impacto tiene Go2BESS ya implementado en la operación de instalaciones de almacenamiento?

El sistema analiza precios y volúmenes negociados en cada mercado, previsiones meteorológicas, generación renovable, estado de carga y restricciones técnicas para determinar la acción más rentable en cada momento. Incorpora predicciones de IA y un optimizador que valora alternativas e incertidumbres.

Go2BESS es una herramienta de optimización basada en inteligencia artificial y machine learning diseñada para maximizar los ingresos de baterías mediante su participación en mercados eléctricos. La han desarrollado Gesternova junto al Instituto de Ingeniería del Conocimiento (IIC).

La solución se enfoca inicialmente en instalaciones a gran escala (utility scale), tanto independientes como híbridas, en España y Portugal, con planes de expansión hacia el autoconsumo y la gestión de la demanda.

Go2BESS integrará la estrategia económica con la operación física de los activos mediante el Centro de Control de Gesternova, además de permitir simular escenarios e ingresos futuros.

El sistema analiza variables como precios del mercado, previsiones meteorológicas y estado de carga para determinar los momentos más oportunos de carga, descarga y oferta de servicios de ajuste.

Gesternova y el Instituto de Ingeniería del Conocimiento (IIC) han creado Go2BESS, una herramienta de inteligencia artificial y machine learning para maximizar la rentabilidad de las baterías eléctricas.

Gesternova y el Instituto de Ingeniería del Conocimiento (IIC) han desarrollado Go2BESS, una nueva herramienta basada en inteligencia artificial (IA) y machine learning que busca maximizar los ingresos de las baterías mediante la optimización de su participación en los distintos mercados eléctricos.

La solución analiza de forma continua variables como los precios y las energías negociadas en cada mercado, las previsiones meteorológicas, la generación renovable, el estado de carga de las baterías y las restricciones técnicas de cada instalación.

Con toda esta información, el sistema determina cuándo resulta más rentable cargar, descargar o participar en los diferentes mercados y servicios de ajuste del sistema eléctrico.

El objetivo es resolver uno de los principales desafíos del almacenamiento energético: conseguir que las baterías obtengan el máximo rendimiento económico en un escenario en el que los precios, las oportunidades de mercado y las condiciones de operación cambian constantemente.

Pero Gesternova quiere ir más allá de la optimización mediante algoritmos. Go2BESS se integrará en sus servicios de representación, optimización y operación de activos, de manera que la estrategia económica identificada por el software pueda trasladarse a la participación efectiva en los mercados y a la operación física de las instalaciones.

Para ello, la compañía conectará tres procesos: la identificación de las oportunidades de negocio, la ejecución de las operaciones en los mercados eléctricos y la coordinación de la batería a través de su Centro de Control.

"En una batería no basta con identificar la mejor estrategia económica, es necesario garantizar que esa estrategia se puede ejecutar correctamente en los mercados y se pueda trasladar a la operación física del activo", explica Miguel Adell, director de Negocio de Gesternova.

La herramienta también tendrá en cuenta las limitaciones técnicas de cada instalación y criterios destinados a preservar la vida útil de las baterías y reducir la complejidad de su operación.

Además de optimizar la gestión diaria, Go2BESS permitirá simular distintos escenarios y realizar estimaciones de ingresos futuros. Esta funcionalidad pretende facilitar también las decisiones de inversión durante el desarrollo de nuevos proyectos de almacenamiento.

Independientes e híbridas

La solución se dirigirá inicialmente a sistemas de almacenamiento a gran escala (utility scale), tanto baterías independientes (stand-alone) como instalaciones hibridadas con plantas de generación renovable.

El software podrá adaptarse a diferentes configuraciones técnicas y modelos de negocio. Entre ellos, instalaciones que puedan cargar directamente desde la red eléctrica y otras que dependan exclusivamente de la energía producida por la planta renovable a la que estén asociadas.

Sus primeros clientes potenciales serán los propietarios y operadores de sistemas de almacenamiento y plantas híbridas que quieran optimizar los ingresos de sus activos mediante su participación en los mercados eléctricos.

En una segunda fase, la tecnología podrá extenderse a otros segmentos, como la gestión de la demanda y el autoconsumo. El despliegue inicial se realizará en España y posteriormente llegará a Portugal, dos mercados en los que Gesternova cuenta con experiencia en la operativa eléctrica.

La IA

El proyecto combina el conocimiento de Gesternova sobre los mercados eléctricos con la experiencia tecnológica del Instituto de Ingeniería del Conocimiento, que acumula más de 35 años de investigación e innovación en inteligencia artificial, machine learning, modelización avanzada y optimización.

La tecnología permite procesar grandes volúmenes de datos históricos y en tiempo real, identificar patrones y anticipar la evolución de las variables que condicionan la rentabilidad de los sistemas de almacenamiento.

"Esta combinación permite que las predicciones realizadas mediante modelos de IA se incorporen a un sistema de optimización que evalúa diferentes alternativas y sus incertidumbres para determinar qué decisión puede aportar mayor retorno al activo", señala Álvaro Romero, director del Área de Energía del IIC.