Enagás apunta a su red de regasificación y diversificación de orígenes —GNL recibido de 13 países este año y 26 en ejercicios recientes—, la reexportación de 135 grandes metaneros desde 2022 y contratos de descarga hasta 2041 como factores que dan "flexibilidad" y resiliencia.

¿Cómo justifica Enagás que España está protegida frente a crisis de suministro como la de Ormuz?

Enagás explica que con el gas cotizando cerca de 90 euros/MWh y los precios del CO2 actuales, ya hay proyectos de hidrógeno verde con costes inferiores al hidrógeno gris, y que la brecha se está cerrando por eficiencias tecnológicas y recursos propios.

¿Por qué dice Enagás que el hidrógeno verde puede ser más competitivo que el gris con los precios actuales del gas?

Ya ha comenzado la tramitación de cuatro tramos de una red troncal de 2.600 kilómetros; esto conectará polos de producción y consumo y aspira a consolidar a España como hub europeo, además de acompañar inversiones industriales por casi 2.000 millones.

¿Qué consecuencias tiene para España el despliegue de la red troncal de hidrógeno que tramita Enagás?

El BarMar es un hidroducto submarino que conectará Barcelona y Marsella y Enagás estima su inversión en 2.400 millones de euros.

Enagás ha dicho que el H2Med avanza "a velocidad de crucero", con sociedad vehículo constituida, permisos muy avanzados e ingeniería de detalle en curso; la hoja de ruta apunta a entrada en operación en 2032.

¿Qué avance ha anunciado Enagás sobre el corredor H2Med y cuándo se espera que entre en operación?

Pese a los costes del gas, Enagás garantiza la solidez del suministro invernal apoyada en la capacidad de las plantas de regasificación y la diversificación de orígenes.

El encarecimiento del gas natural tras el conflicto en el estrecho de Ormuz ha dejado un sobrecoste de 6.000 millones de euros en España y 52.000 millones en Europa.

Enagás ya tramita los primeros tramos de la red troncal de hidrógeno en España, mientras que iniciativas industriales como la de Repsol en Tarragona acompañan el despliegue.

El hidroducto europeo H2Med avanza según lo previsto hacia su entrada en funcionamiento en 2032, sumando avances en tramitación de permisos e ingeniería de detalle.

El consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo Aizpiri, ha asegurado que el corredor europeo de hidrógeno H2Med avanza "a velocidad de crucero" con el horizonte puesto en su entrada en operación en 2032 y ha valorado la "oportunidad" que representa el hidrógeno verde para España.

Durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, Gonzalo detalló que el H2Med tiene ya constituida su sociedad vehículo (SPV), muy avanzada la tramitación de permisos y en marcha la ingeniería de detalle dentro de la fase previa a la decisión final de inversión (FID).

Lo impulsan España, Portugal, Francia y Alemania junto a la Comisión Europea y los cinco grandes operadores gasistas de estos países: Enagás, REN, NaTran, Teréga y OGE.

Respecto a su infraestructura central, el hidroducto submarino BarMar entre Barcelona y Marsella, destacó que supondrá una inversión estimada de 2.400 millones de euros, una cifra que contrapuso a los 52.000 millones de sobrecoste del gas asumidos por Europa desde el 28 de febrero por el conflicto en el Estrecho de Ormuz.

En lo que respecta al impulso del hidrógeno verde en España, el primer ejecutivo de Enagás señaló que la compañía ya tiene en tramitación administrativa los primeros cuatro tramos de la red troncal española de hidrógeno de 2.600 kilómetros y que los 11 tramos restantes iniciarán ese proceso antes de final de año.

Así, subrayó que esta infraestructura resultará clave para conectar los grandes polos de producción y consumo y consolidar a España como un "hub europeo de hidrógeno renovable".

Este despliegue de red acompaña a iniciativas industriales en marcha en España que suman "casi 2.000 millones de euros" de inversión y permiten reducir la dependencia exterior mediante recursos propios.

Se refiere a proyectos tales como el electrolizador de 150 megavatios (MW) en Tarragona liderado por Repsol, o de esta propia energética en Cartagena (100 MW) o en Bilbao; así como el proyecto Onuba de Moeve en Huelva (300 MW).

Así, ante la exposición a conflictos en terceros países que ha aflorado en los últimos años con Ucrania o la crisis en Oriente Próximo, el directivo defendió el despliegue del hidrógeno verde como un elemento esencial de "soberanía" y "autonomía estratégica".

Además, aseguró que España "tiene la gran oportunidad de construir una posición única en Europa" de la mano del hidrógeno verde y erigirse en "en el gran proveedor de soluciones energéticas autóctonas, sostenibles, competitivas, que al mismo tiempo garanticen el desarrollo de los territorios que más lo necesitan".

"Tenemos todo para ello, instituciones de unos y otros partidos dispuestos a hacer esa apuesta, la cadena de valor industrial, el talento".

"Tenemos todo para que España haga de este posicionamiento en las energías renovables, en el hidrógeno verde, en las próximas décadas, uno de sus grandes argumentos de desarrollo de nuestra economía, de prosperidad y de proyección internacional y de construcción de Europa", dijo.

Precios competitivos

Respecto a la viabilidad económica de esta tecnología, Gonzalo subrayó que, con los actuales precios del gas -cotizando en torno a 90 euros por megavatio hora (MWh)- y de los derechos de emisión de CO2, ya existen proyectos de hidrógeno verde que producen a precios "más competitivos que el hidrógeno gris".

Así, consideró que la brecha de competitividad entre ambas tecnologías se está cerrando de un modo "irreversible", dado que las eficiencias del hidrógeno renovable descansan en recursos naturales y tecnológicos propios y evitan la exposición a conflictos geopolíticos en terceros países.

En este sentido, defendió que el hidrógeno verde constituye un ingrediente esencial no solo para la descarbonización, sino también para reforzar la seguridad energética, la soberanía, la autonomía estratégica y la competitividad industrial.

Por otra parte, Gonzalo subrayó el giro estratégico dado a Enagás desde su llegada, coincidiendo además prácticamente con la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

Ha llevado a una reducción de deuda de 1.200 millones de euros, el respaldo crediticio de agencias como Standard & Poor's y la rotación de activos desde América hacia Europa, materializada en la entrada con un 49,5% en el accionariado del operador francés Teréga.

Asimismo, valoró el nuevo marco regulatorio para el sector gasista para el periodo 2027-2032 -que entró en vigor el pasado 1 de octubre-, que ofrece "un horizonte de estabilidad" centrado en la eficiencia y la extensión de vida de las infraestructuras.

Finalmente, Gonzalo celebró que el Ciadi del Banco Mundial haya dado la razón a Enagás en los dos procesos arbitrales en Perú, lo que a su juicio demuestra que la compañía actuó "de acuerdo a los más altos estándares de gobierno corporativo" y le permite seguir repatriando dividendos de TGP".

De cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, concluyó que las políticas de seguridad de suministro, descarbonización e hidrógeno verde son "proyectos país" alejados del debate partidista y reiteró la voluntad de la empresa de seguir cumpliendo "con profesionalidad y con rigor" con el Gobierno que resulte de las urnas.

Sobrecoste de Ormuz

Aizpiri también ha cifrado en 6.000 millones de euros la factura adicional que ha tenido que pagar España por el encarecimiento del gas natural desde el inicio del conflicto en el estrecho de Ormuz el pasado 28 de febrero, aunque ha asegurado que la seguridad de suministro en el país se encuentra "en un estado de absoluta solidez".

Gonzalo detalló que, en el conjunto de Europa, ese sobrecoste derivado de un gas más caro respecto a los niveles previos al conflicto asciende ya a 52.000 millones de euros.

No obstante, a pesar de ese impacto económico, insistió en trasladar tranquilidad sobre el abastecimiento energético, ya que subrayó que España está "muy bien" en términos de seguridad de suministro después de haber hecho durante décadas "las apuestas correctas".

El ejecutivo del operador del sistema gasista destacó el papel clave del gas natural licuado (GNL) en esta fortaleza, recordando que España y Enagás son "un gigante" mundial a nivel de plantas de regasificación.

En este sentido, apuntó que el sistema español ha recibido GNL de 13 orígenes distintos en lo que va de año -y de 26 en los últimos ejercicios-, lo que aporta una "flexibilidad" y "resiliencia" únicas en Europa para responder ante crisis geopolíticas o episodios extremos como han sucedido en el pasado, con apagones, danas e incendios.

De esta manera, Gonzalo puso en valor que el sistema gasista español "no solo es un gran escudo estratégico para España, es un escudo estratégico para Europa", tras haber reexportado al continente el equivalente a 135 grandes buques metaneros desde 2022.

Además, precisó que las infraestructuras nacionales cerrarán este mes de noviembre con 30 descargas de metaneros -de una media anual de entre 185 y 200 barcos- y cuentan ya con 2.100 'slots' de descarga contratados hasta 2041.

En cuanto a la evolución de los precios del gas, el consejero delegado de Enagás advirtió de que, aunque el mercado ha abierto esta mañana en torno a los 90 euros por megavatio hora (MWh) y esa cotización no se mantendrá indefinidamente, los precios no van a volver a los 30 euros/MWh anteriores al estallido del conflicto en el estrecho de Ormuz, por lo menos en un periodo de tiempo considerable.

En este sentido, recordó que la robustez y diversificación del sistema español permitieron a España ahorrar 10.000 millones de euros en los dos primeros años de la guerra de Ucrania frente al resto de Europa.

Por otra parte, valoró el papel de Argelia de socio estratégico de España como suministrador de gas y subrayó que el gas reexportado a Marruecos a través del gasoducto Medgaz no procede del país norteafricano, estando absolutamente garantizado ello por "escrupulosa trazabilidad comercial".

De cara al invierno, Gonzalo afirmó que tanto España como el conjunto de Europa cuentan con "suficientes garantías de seguridad de suministro para esta campaña invernal y, desde luego, para los próximos años".

A este respecto, consideró que esta posición respalda la decisión estratégica europea de prescindir totalmente del gas ruso a partir del 1 de enero del próximo año para "poner fin a una vulnerabilidad" que financiaba actividades contrarias a los intereses comunitarios.

Terega, en Europa

Por otra parte, Gonzalo enmarcó la decisión de Enagás de entrar en el capital del operador gasista francés Terega, alcanzando recientemente una participación del 49,5%, dentro del giro estratégico del grupo desde su llegada en 2022.

Está orientado a vender activos en geografías donde la compañía no es un actor relevante, como en América, para apostar por Europa.

"Nuestra inversión, que alcanza el 49,5% en Terega, representa una apuesta de cooperación transfronteriza prácticamente sin precedentes entre operadores gasistas europeos".

"Representa la materialización de una idea que nos guía, que es que los retos energéticos europeos cada vez van a necesitar más soluciones europeas", añadió.

Transportista y gestor

Respecto al apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, Gonzalo defendió que este suceso puso en valor "el papel estratégico" de los ciclos combinados para asegurar la estabilidad del sistema eléctrico.

Y "la capacidad de respuesta a situaciones imprevistas", así como la importancia para Enagás de tener integrados operativamente el transportista y el gestor técnico del sistema gasista.

"Para nosotros cambió completamente la forma de responder a una crisis como aquella el que el transportista y el gestor técnico del sistema compartieran la misma sala de crisis".

"Que el mismo centro de control pudiera en tiempo real compartir información, asignar recursos, fue fundamental para que el sistema gasista estuviera en el corazón de la capacidad de restauración muy rápida del sistema eléctrico aquel día", añadió al respecto.