La UE exige a las aerolíneas que en tres años compren millones de litros de eSAF pero no hay ni una refinería que lo produzca

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves La Unión Europea exigirá que el 1,2% del combustible de aviación sea eSAF en 2030, pero actualmente no existe ninguna refinería comercial de este tipo a gran escala en Europa. Moeve y World2Fly realizaron un vuelo piloto entre Madrid y Lisboa con un 1,2% de eSAF, aunque elaborar los 114 litros requeridos necesitó tres meses de trabajo en laboratorio. Desarrollar una planta industrial de eSAF exige inversiones de al menos 2.000 millones de euros, además de electricidad renovable, hidrógeno verde y CO2 capturado. La energética Moeve propone al sector de la defensa como cliente estratégico con capacidad económica para impulsar el despegue comercial e industrial de estos combustibles sintéticos. Preguntas ¿Por qué la UE exige que proveedores compren eSAF si no hay plantas industriales en Europa? La UE fijó la senda ReFuelEU Aviation para acelerar la descarbonización del transporte aéreo y crear demanda anticipada; la obligación recae sobre los proveedores de combustible, no sobre las aerolíneas. Esta medida busca forzar mercado y tecnología pese a que la capacidad industrial aún no existe. ¿Qué limitaciones técnicas y económicas impiden construir plantas de eSAF en Europa hoy? La producción de eSAF exige electricidad renovable, hidrógeno verde, CO2 capturado y procesos caros; una planta puede costar alrededor de 2.000 millones de euros, lo que genera riesgo de inversión sin señales regulatorias claras. ¿Qué demuestra el vuelo Madrid-Lisboa de Moeve y World2Fly sobre la viabilidad del eSAF? El vuelo con un Airbus A350 usó 114 litros de eSAF producidos en tres meses en el centro de I+D de Moeve, lo que muestra viabilidad técnica a pequeña escala pero una capacidad de producción muy lenta e insuficiente para demanda comercial. ¿Qué papel pueden jugar los ejércitos en el desarrollo industrial del eSAF? Los ejércitos pueden ser compradores estratégicos por su gran demanda, capacidad de contratación y objetivos de seguridad energética, lo que garantizaría una demanda inicial que incentive inversiones industriales. ¿Hasta qué punto pueden los biocombustibles 2G y el eSAF cubrir la demanda futura de la aviación? Los biocombustibles de segunda generación ayudan a reducir emisiones a corto y medio plazo, pero existe un techo físico por la disponibilidad de residuos; por tanto, los 2G no podrán cubrir toda la demanda futura por sí solos.

Europa quiere que los aviones vuelen con combustibles sintéticos sostenibles (eSAF), pero todavía no ha conseguido desarrollar una industria capaz de producirlos a escala comercial.

La normativa comunitaria obliga a incorporar un porcentaje creciente de estos combustibles a la aviación y fija para 2030 una cuota del 1,2% de eSAF sobre el combustible suministrado a los aviones.

Sin embargo, a poco más de tres años de que entre en vigor esta exigencia, no existe ninguna planta industrial comercial de producción de eSAF a gran escala en Europa. De hecho, solo hay una en EEUU. Twelve inauguró en este junio de 2026 la primera planta comercial de eSAF del país (AirPlant One, en Washington).

La dimensión del desafío quedó patente este lunes 23 de noviembre en Lisboa. Moeve, junto con la aerolínea World2Fly, perteneciente a la cadena hotelera Iberostar, realizó un vuelo de ida y vuelta entre Madrid y la capital portuguesa con una mezcla de combustibles sostenibles de última generación.

A bordo viajaron alrededor de 270 personas en un Airbus A350, en una experiencia pionera para la compañía y para la aviación comercial española.

Para completar ambos trayectos fueron necesarios 114 litros de eSAF, apenas el 1,2% del combustible total utilizado por el avión. Pero lo más significativo no fue la cantidad empleada, sino el tiempo que se necesitó para producirla.

El combustible sintético se elaboró en el centro de investigación de Moeve en Valencia. Sus expertos explicaron a EL ESPAÑOL-Invertia que necesitaron tres meses para producir esos 114 litros, "un ritmo aproximado de un litro diario", puntualizaron.

Falta construir la industria

La normativa comunitaria 'ReFuelEU Aviation' establece una senda creciente de incorporación de combustibles sostenibles a la aviación.

Conviene precisar que la obligación regulatoria recae sobre los proveedores de combustible de aviación, que deben garantizar que el combustible suministrado cumple con los porcentajes establecidos, y no directamente sobre las aerolíneas como compradoras individuales.

El problema es que Europa ha avanzado mucho más deprisa en la definición de sus objetivos regulatorios que en el desarrollo de las infraestructuras industriales necesarias para cumplirlos.

La producción de eSAF requiere electricidad renovable, hidrógeno verde y CO2 capturado, además de procesos tecnológicos complejos y unas inversiones muy superiores a las de los combustibles convencionales.

"Una planta de eSAF podría suponer mínimo unos 2.000 millones de euros, y sin una política clara al respecto nadie se va a lanzar a esas milmillonarias inversiones", señalan fuentes del sector petrolero a este diario.

A diferencia de los biocombustibles producidos a partir de residuos, los combustibles sintéticos necesitan desarrollar una cadena de valor prácticamente nueva.

El problema ya no es únicamente tecnológico. Es, sobre todo, de escala, rentabilidad y seguridad de la inversión, y la Unión Europea debe guiar con un marco regulatorio claro y determinado.

Nuevos clientes en defensa

En este escenario, Moeve quiere situarse entre los actores que lideren el desarrollo de esta nueva industria. La energética considera que la península ibérica tiene condiciones para convertirse en un gran centro europeo de producción de moléculas verdes, desde biocombustibles de segunda generación hasta hidrógeno renovable y combustibles sintéticos.

La compañía cuenta además con una estructura accionarial que, según su planteamiento, puede facilitar las inversiones a largo plazo. No cotiza en bolsa y sus dos grandes accionistas son el fondo soberano emiratí Mubadala y el fondo estadounidense Carlyle, que respaldan su estrategia Positive Motion, un plan que lidera con convicción firme desde hace cuatro años, el holandés Maarten Wetselaar.

"El consumo de combustible para el sector de la aviación crece a un ritmo del 10%. Es necesario descarbonizar una actividad con una demanda creciente. Para ello, debemos captar aún más residuos con los que hacer más biocombustibles", explicó Wetselaar durante la jornada celebrada en Lisboa tras el vuelo inaugural.

"Pero el eSAF es todavía más difícil de producir y es bastante caro. Necesita innovación por parte de todo el sector y clientes. Y estos posibles clientes están en el sector de la defensa, ya que tienen recursos económicos y pueden favorecer el despegue del eSAF a nivel industrial".

La apuesta tiene una lógica industrial. Los ejércitos del aire necesitan grandes cantidades de combustible para sus operaciones y pueden convertirse en compradores estratégicos para una tecnología que todavía no ha alcanzado la escala comercial.

Su capacidad de contratación y sus objetivos de seguridad energética podrían contribuir a garantizar una demanda inicial que anime a los productores a invertir.

Así, junto a la aviación civil, obligada a incorporar progresivamente combustibles sostenibles, la defensa podría convertirse en una de las palancas que permitan desarrollar el mercado de los combustibles sintéticos.

El techo del eSAF

La apuesta por los combustibles sostenibles tiene, no obstante, sus propios límites. El eSAF producido a partir de residuos y materias primas biológicas no puede crecer indefinidamente porque depende de la cantidad de desechos que la sociedad es capaz de generar y recoger para su transformación.

Es decir, existe un techo físico para su producción. Por eso, aunque los biocombustibles de segunda generación son una herramienta fundamental para reducir las emisiones de la aviación a corto y medio plazo, no podrán cubrir por sí solos toda la demanda futura.

"La producción de moléculas verdes en Europa y para Europa será una palanca clave para reducir la dependencia de los combustibles importados y favorecer la consecución de los objetivos climáticos".

"La península ibérica desempeña un rol decisivo para convertirse en el principal hub europeo para la producción de moléculas verdes, como los biocombustibles 2G o el hidrógeno verde. Vayamos hacia ello", defendió.