Proponen trasladar el coste del carbono a fases anteriores aplicando el principio 'quien contamina, paga', de modo que la responsabilidad económica afecte a productores de residuos y fabricantes de productos que generan basura.

¿Qué alternativa proponen las asociaciones para que el coste del carbono no recaiga solo en las plantas de tratamiento final?

Reclaman mecanismos de flexibilidad que permitan excluir temporalmente las incineradoras del mercado de carbono hasta alcanzar los objetivos de vertido de 2035, siempre que se presente un plan de inversiones para desarrollar infraestructuras.

¿Qué piden exactamente las patronales para que la reforma del EU ETS no perjudique a países como España?

En 2024 España depositó el 47,3% de sus residuos municipales en vertederos, frente al 21,3% de media UE, y recicla el 42,5% frente al 48,1% comunitario.

¿Cómo está España respecto al resto de la UE en uso de vertederos y reciclaje?

Podría hacer económicamente más atractivo el vertido que el tratamiento con recuperación energética, desincentivar inversiones en infraestructuras y, en su opinión, aumentar las emisiones totales por el mayor metano de los vertederos.

¿Qué consecuencias tendría para España incluir la incineración municipal en el EU ETS entre 2031 y 2034?

Porque sostienen que gravar con un precio al CO2 las plantas de valorización energética en un país con alto uso de vertederos encarecería la gestión de residuos y podría frenar inversiones en nuevas instalaciones necesarias para reducir el vertido.

El sector pide flexibilizar la norma para el sur de Europa y trasladar el coste de las emisiones a los productores y fabricantes bajo el principio de 'quien contamina, paga'.

España envió al vertedero el 47,3% de sus residuos municipales en 2024, una cifra muy alejada del objetivo europeo del 10% fijado para 2035.

Alertan de que aplicar un coste al CO2 a las incineradoras encarecerá la gestión de la basura y fomentará el uso de los vertederos.

Las patronales AEVERSU, ASELIP y Circularis piden al Gobierno y a la UE excluir a las plantas de valorización energética del mercado europeo de derechos de emisión (EU ETS).

Las principales asociaciones empresariales del sector de los residuos en España (AEVERSU, ASELIP y Circularis) han pedido al Gobierno y a las instituciones europeas que excluyan temporalmente las plantas de valorización energética de residuos municipales del mercado europeo de derechos de emisión (EU ETS).

Su argumento es que penalizar económicamente la incineración con recuperación de energía en un país que todavía depende masivamente de los vertederos podría encarecer la gestión de la basura, frenar las inversiones en nuevas instalaciones y dificultar el cumplimiento de los objetivos climáticos y de economía circular.

La Asociación de Empresas de Valorización Energética de Residuos Urbanos (AEVERSU), la Asociación de Empresas de Limpieza Pública y Cuidado del Medio Ambiente Urbano (ASELIP) y la Asociación de Empresas de España de Gestión y Tratamiento de Residuos Municipales (Circularis) han trasladado esta petición al Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la UE, así como al Ministerio para la Transición Ecológica.

Las tres organizaciones reaccionan a la propuesta de revisión del sistema europeo de comercio de emisiones presentada por la Comisión Europea el pasado 17 de julio, que contempla incorporar progresivamente la incineración con recuperación energética de residuos municipales no peligrosos al EU ETS entre 2031 y 2034.

La iniciativa también prevé incluir los vertederos en el sistema de seguimiento, notificación y verificación de emisiones (MRV) y evaluar, antes del 31 de diciembre de 2034, si deben incorporarse plenamente al mercado de carbono.

Para las patronales, aplicar un precio al CO2 exclusivamente a las plantas de valorización energética, sin tener en cuenta las particularidades de cada país, puede provocar el efecto contrario al que persigue la política climática europea.

Es decir, que resulte económicamente más atractivo depositar los residuos en vertederos que tratarlos en instalaciones que permiten recuperar energía.

Más del doble

El sector pone el foco en la situación de partida de España. Según los últimos datos de la Comisión Europea citados por las asociaciones, el 47,3% de los residuos municipales generados en nuestro país terminó en vertederos en 2024, frente al 21,3% de media comunitaria.

La distancia también se aprecia en el reciclaje. España alcanzó una tasa del 42,5%, frente al 48,1% de la UE, lo que supone una diferencia de 5,6 puntos porcentuales.

El problema es especialmente relevante si se tiene en cuenta que la normativa europea establece que, en 2035, los Estados miembros deberán reducir al 10% como máximo la proporción de residuos municipales que terminan en vertedero.

Esto significa que España tiene que recortar en 37,3 puntos porcentuales su tasa actual de depósito en vertedero en menos de una década. Un objetivo que, según las asociaciones, exige acelerar la construcción y modernización de infraestructuras de tratamiento, reciclaje y valorización energética.

En este contexto, las patronales consideran que introducir un coste adicional al CO2 de las plantas de valorización podría alterar el equilibrio económico entre las distintas alternativas de gestión de residuos y desincentivar precisamente las inversiones necesarias para reducir la dependencia del vertido.

Además, advierten de que los vertederos generan emisiones de metano, un gas de efecto invernadero con un elevado potencial de calentamiento, por lo que desviar residuos hacia estas instalaciones podría incrementar las emisiones del conjunto del sistema.

Misma regulación

Otro de los argumentos de las asociaciones es la desigualdad en las infraestructuras de gestión de residuos entre los países del norte y del sur de Europa.

Según defienden, la aplicación de un precio armonizado del carbono a la valorización energética puede tener un encaje diferente en los países del norte, que ya cuentan con una extensa red de plantas de este tipo y han desarrollado una capacidad suficiente para reducir el depósito de residuos en vertedero.

Sin embargo, su impacto sería mucho más negativo en países del sur de Europa, como España, que todavía presentan un déficit de instalaciones y una elevada dependencia del vertido.

Por ello, AEVERSU, ASELIP y Circularis reclaman que la futura reforma del EU ETS incorpore mecanismos de flexibilidad para los Estados miembros que no estén en condiciones de cumplir los objetivos europeos de vertido de residuos de 2035.

En concreto, proponen que estos países puedan solicitar la exclusión de las incineradoras de residuos municipales del mercado de carbono mientras no alcancen dichos objetivos, siempre que acompañen esa petición de un plan de inversiones para desarrollar las infraestructuras de tratamiento necesarias.

El coste del carbono

Las tres organizaciones también plantean que, una vez alcanzados los objetivos europeos de reducción del vertido, el coste del carbono se traslade a las fases anteriores de la cadena de valor de los residuos.

Su propuesta pasa por aplicar el principio de 'quien contamina, paga', recogido en el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la UE, de forma que la responsabilidad económica por las emisiones recaiga sobre los productores de residuos y, en su caso, los fabricantes de los productos que posteriormente se convierten en basura.

A su juicio, las instalaciones de tratamiento final no deberían asumir en solitario ese coste, ya que no tienen capacidad de decisión sobre los residuos que reciben ni sobre su composición.

Las asociaciones sostienen que la futura reforma europea debe contemplar el conjunto del sistema de gestión de residuos y evitar que una regulación diseñada para reducir las emisiones termine penalizando las infraestructuras necesarias para avanzar hacia una economía circular.