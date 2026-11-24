Los combustibles alternativos pueden reducir la dependencia de importaciones y complementar el suministro en crisis, pero su producción europea debe acelerarse para que aporten capacidad operacional en escenarios de alta intensidad.

Proponen proteger refinerías estratégicas, ampliar reservas, diversificar importaciones, acelerar producción de combustibles alternativos y crear redes de infraestructuras energéticas críticas para intercambio de información y protección.

¿Qué medidas propone la OTAN y la Comisión Europea para evitar un fallo de abastecimiento de combustibles militares?

Sitúa a las refinerías españolas como instalaciones estratégicas por su parque químico relevante en la UE y las incorpora en planes de coordinación y protección para garantizar suministro a Defensa en emergencias.

¿Cómo afecta a España que la OTAN quiera conocer la producción de combustible de las energéticas españolas?

Ya ha reducido stocks y capacidad de respuesta: las reservas de queroseno cubrirían unos 49 días de consumo y se ha perdido alrededor del 16 por ciento de refinerías desde 2015; en un conflicto esto podría provocar déficits crecientes de combustible.

¿Qué consecuencias tiene para las Fuerzas Armadas europeas la pérdida de capacidad de refino ocurrida desde 2015?

La OTAN busca evaluar la capacidad de producción y disponibilidad de queroseno y diésel ante un posible aumento extraordinario de demanda en crisis militares. El análisis del Centro de Excelencia de Seguridad Energética advierte vulnerabilidades en el suministro de queroseno militar hasta 2050.

¿Por qué la OTAN ha pedido a las refinerías europeas información sobre el combustible que pueden destinar a Defensa?

Bruselas y la OTAN instan a acelerar el uso de alternativas como el SAF y las moléculas verdes, mientras exigen proteger las infraestructuras energéticas clave frente a ataques.

Los países europeos de la Alianza han perdido un 16% de sus refinerías desde 2015, lo que incrementa la dependencia de las importaciones y la vulnerabilidad ante posibles conflictos.

El queroseno de aviación representa hasta el 80% del gasto energético militar en caso de guerra, pero las reservas europeas actuales solo cubrirían unos 49 días de consumo.

La OTAN ha solicitado a las refinerías europeas, incluidas las españolas, información sobre su capacidad de producción para garantizar el suministro de combustible a las Fuerzas Armadas.

Europa no tiene petróleo y apenas tiene gas en su territorio. La dependencia de terceros países es enorme y mientras las relaciones internacionales fluyan, no hay peligro. Pero en caso de conflicto armado, el contexto cambia.

Y eso es lo que está ocurriendo en estos años. Por eso, la Alianza Atlántica (OTAN) quiere conocer la capacidad de producción de las refinerías europeas y su disponibilidad para garantizar el suministro de combustibles a las Fuerzas Armadas.

Entre ellas, están las energéticas españolas cuyo parque químico es uno de los más importantes de la Unión Europea, y por tanto, se convierten en compañías estratégicas para este objetivo, según han confirmado a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes cercanas a una de las compañías.

"La OTAN ha pedido que se le facilite información sobre el combustible que puede producir y destinar a Defensa", señalan.

Y lo hace en un momento en el que Bruselas y la OTAN alertan de los riesgos que supone la pérdida de capacidad de refino en Europa y la creciente dependencia de las importaciones.

La seguridad energética ha entrado de lleno en la agenda de Defensa europea.

"Ahora más que nunca hay que buscar alternativas a los combustibles fósiles que no tenemos en Europa, y el SAF, el eSAF y las moléculas verdes son la solución", han añadido las mismas fuentes.

Abastecer a los ejércitos

La posibilidad de que el continente tenga que afrontar un escenario de conflicto de alta intensidad ha obligado a revisar si la industria petrolera europea estaría preparada para abastecer a los ejércitos de los países aliados, especialmente en productos como el queroseno de aviación y el diésel.

El objetivo es evaluar hasta qué punto la industria puede responder a un incremento extraordinario de la demanda de combustibles en una situación de emergencia.

La preocupación no es menor. Un estudio del Centro de Excelencia de Seguridad Energética de la OTAN, publicado en septiembre pasado bajo el título Fuelling the Forces to 2050, advierte de que el queroseno de aviación constituye uno de los principales puntos débiles del sistema energético europeo.

Según este análisis, el combustible de aviación representa entre el 60% y el 72% de las necesidades energéticas militares en tiempos de paz, un porcentaje que puede elevarse hasta el 75%-80% en caso de guerra.

Además, las reservas europeas de queroseno apenas cubrirían unos 49 días de consumo, frente a los aproximadamente 120 días de existencias disponibles para el conjunto de los productos petrolíferos.

El informe advierte de que las vulnerabilidades más importantes aparecerían en un conflicto de gran escala que implicara la activación del artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte y el despliegue masivo de tropas norteamericanas en Europa.

En su escenario más exigente, la alianza podría enfrentarse a un déficit de hasta 4,7 millones de toneladas de combustible de aviación en 2035 y de cerca de 50 millones de toneladas en 2050.

El estudio plantea, entre otras medidas, proteger las refinerías estratégicas, ampliar las reservas, diversificar las importaciones y acelerar la producción de combustibles alternativos.

Pocas refinerías

La preocupación por la capacidad de suministro ya ha llegado a la Comisión Europea. El pasado 28 de octubre, el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, reclamó la necesidad de que Europa esté preparada para aumentar rápidamente su producción de queroseno y diésel si se produce una crisis militar.

Kubilius recordó que, de acuerdo con el modelo de fuerzas de la OTAN, durante los primeros diez días de una crisis militar la Alianza tendría que desplegar y mantener a 100.000 soldados.

Un movimiento de esta magnitud supondría un incremento muy importante de las necesidades de combustible.

Sus declaraciones se produjeron después del primer diálogo de la Comisión Europea sobre la capacidad de refino del continente, una reunión impulsada por Ursula von der Leyen y en la que participaron representantes de la OTAN y de la industria energética.

El comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, defendió entonces la necesidad de mantener una producción doméstica suficiente de combustibles convencionales y garantizar la viabilidad a largo plazo de las refinerías europeas, incluso mientras la UE avanza en sus objetivos de descarbonización.

"El diésel y los combustibles de aviación son esenciales para la movilidad, la economía en general y nuestra defensa", señaló.

Dependencia exterior

El problema de fondo es que Europa está perdiendo capacidad industrial para transformar el petróleo en productos refinados justo cuando sus necesidades estratégicas pueden aumentar.

El estudio de la OTAN señala que los países europeos de la Alianza han perdido aproximadamente el 16% de sus refinerías desde 2015.

La menor rentabilidad de algunas instalaciones, los cambios en la demanda de combustibles para el transporte por carretera y las presiones de la transición energética han contribuido a reducir la capacidad de producción.

Esta tendencia puede provocar que Europa dependa cada vez más de los mercados internacionales para abastecerse de productos esenciales para su economía y su defensa.

James Appathurai, subsecretario general adjunto de la OTAN para ciberseguridad, amenazas híbridas y transformación digital, ya advirtió en una entrevista con S&P Global Platts el pasado 30 de octubre de que los gobiernos europeos no están prestando suficiente atención a las futuras necesidades de combustibles y electricidad de sus ejércitos.

El responsable de la Alianza señaló que los países están aumentando sus compras de equipamiento militar que seguirá necesitando combustibles líquidos durante décadas, mientras la capacidad europea de refino y distribución se reduce.

La consecuencia, advirtió, será una mayor dependencia de las importaciones y, por tanto, una vulnerabilidad adicional en una operación militar de gran envergadura.

Appathurai también reclamó una mayor colaboración entre gobiernos y compañías energéticas.

"Los operadores de infraestructuras energéticas están en el negocio de la defensa ahora", afirmó, al alertar de que las instalaciones energéticas se han convertido en objetivos potenciales de ataques físicos y cibernéticos.

La OTAN prepara, además, una red de infraestructuras energéticas críticas para facilitar a las empresas el intercambio de información sobre amenazas, la coordinación de medidas de protección y el acceso a equipos y soluciones de seguridad.

En este nuevo escenario, las refinerías europeas dejan de ser únicamente instalaciones industriales sometidas a criterios de rentabilidad y pasan a ocupar un lugar central en la autonomía estratégica y la capacidad de respuesta militar del continente.