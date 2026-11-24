La adjudicación refuerza un plan de inversiones regional superior a 7.000 millones de dólares y llega tras un 2025 con una facturación de 1.140 millones de euros, un incremento del 62% respecto al año anterior.

¿Cómo encaja esta adjudicación en la situación financiera y el plan estratégico de Cox?

La concesión brasileña incluye la subestación Iguaçu (900 MVA) y conexiones, con una inversión estimada de 64,5 millones de euros, ingresos regulados previstos de 316 millones y la previsión de generar más de 1.300 empleos.

¿Qué impacto operativo y de empleo genera el proyecto que Cox ganó en Brasil?

Cox anunció adjudicaciones en Brasil y Chile que, sumadas, implican una inversión estimada de 109 millones de euros y unos ingresos regulados nominales acumulados previstos superiores a 440 millones de euros.

¿Qué otros proyectos en Latinoamérica ha anunciado Cox recientemente y qué volumen representan?

Cox busca consolidar su crecimiento regional y aprovechar la demanda de ampliación de redes en Latinoamérica, donde desarrolla el 95% de su negocio y ha trasladado el centro de decisión a Panamá para gestionar mejor sus operaciones en la región.

¿Por qué Cox está ampliando su actividad en transmisión eléctrica en Latinoamérica?

Cox obtuvo el contrato del proyecto BETA para las obras civiles y montaje electromecánico del enlace eléctrico Belaunde Terry–Tarapoto Norte de 220 kV. Incluye la construcción de la subestación Mayo (220 kV) con un banco de autotransformadores hasta 120 MVA, la ampliación de Belaunde Terry y una línea de doble circuito de 220 kV.

¿Qué contrato se ha adjudicado Cox en Perú y qué obras incluye?

El nuevo proyecto en Perú se suma a los recientes contratos obtenidos en Brasil y Chile, que suman una inversión conjunta estimada de 109 millones de euros.

Esta adjudicación refuerza la presencia de la compañía en Latinoamérica, un mercado estratégico donde Cox concentra el 95% de su negocio total.

El proyecto incluye la construcción de la nueva subestación Mayo, la ampliación de la subestación Belaunde Terry y la ejecución de una línea eléctrica de doble circuito de 220 kV.

Cox se adjudica su primer contrato de transmisión eléctrica en Perú para ejecutar el proyecto BETA en la región de San Martín, con un plazo estimado de 12 meses.

Cox se ha adjudicado su primer contrato de transmisión eléctrica en Perú, con el que refuerza su presencia en Latinoamérica y amplía su actividad en el desarrollo y operación de infraestructuras energéticas a largo plazo.

El contrato corresponde a las obras civiles y de montaje electromecánico del proyecto BETA, que contempla el enlace eléctrico de 220 kV Belaunde Terry–Tarapoto Norte, ubicado en la región de San Martín, al norte del país.

La compañía que preside Enrique Riquelme tiene su sede social en Sevilla, pero es en Latinoamérica donde desarrolla la mayor parte de su negocio, el 95% del total.

La adjudicación en Perú, con un plazo estimado de ejecución de 12 meses, se suma a adjudicaciones en Brasil y Chile recientemente anunciadas por la compañía.

El contrato en Perú

Entre las principales actuaciones figura la construcción de la nueva Subestación Mayo (anteriormente Tarapoto Norte), de 220 kV, equipada con un banco de autotransformadores de hasta 120 MVA, así como la ampliación de la subestación Belaunde Terry, también de 220 kV, mediante la incorporación de dos nuevas celdas de línea.

Asimismo, Cox ejecutará los trabajos asociados a la línea eléctrica de doble circuito de 220 kV que conectará ambas instalaciones.

Enrique Riquelme, Presidente Ejecutivo de Cox, subraya que “la adjudicación de nuestro primer proyecto de transmisión eléctrica en Perú da continuidad al crecimiento de Cox en Latinoamérica. La región necesita ampliar sus redes eléctricas para responder al aumento de la demanda y aprovechar su potencial energético".

Latinoamérica

Hace un mes Cox anunció contratos en Brasil y Chile, que representan una inversión conjunta estimada de aproximadamente 109 millones de euros y unos ingresos regulados nominales acumulados previstos de más de 440 millones de euros.

En Brasil, Cox se ha adjudicado una nueva concesión de transmisión eléctrica a 30 años que contempla la construcción de la subestación Iguaçu, con una capacidad de transformación de 900 MVA, y aproximadamente cuatro kilómetros de conexiones con líneas existentes.

El proyecto, ubicado en el estado de Paraná, supone una inversión estimada de 64,5 millones de euros y unos ingresos regulados nominales acumulados previstos de 316 millones de euros. Además, se prevé que genere más de 1.300 empleos.

Mientras, en Chile, la oferta económica de Cox ha resultado ganadora para el desarrollo de las nuevas subestaciones Los Boldos y Panul, conectadas mediante una línea de transmisión de doble circuito de 12,57 kilómetros en la región de Coquimbo.

La actuación, pendiente de formalización administrativa definitiva, contempla una inversión estimada de 44,5 millones de euros y unos ingresos regulados nominales acumulados previstos de aproximadamente 130 millones de euros durante 20 años de remuneración, incluyendo las actualizaciones estimadas.

En septiembre pasado Enrique Riquelme trasladó su sociedad patrimonial (Riquelme Capital SL) y la gestión de los activos de Cox a Panamá donde estará el nuevo centro de decisión del grupo para las Américas.

La compañía cuenta con un plan de inversiones previsto superior a los 7.000 millones de dólares en proyectos estratégicos de agua y energía en la región.

En México se mantendrá la gestión de todos los activos del grupo en el país, uno de los mercados estratégicos para su crecimiento tras la compra de Iberdrola México.

Y tiene además contratos en Guatemala relacionados con nuevos proyectos de generación renovable y almacenamiento energético.

En 2025, Cox registró una facturación de 1.140 millones de euros, lo que supuso un incremento del 62 % en comparación con el ejercicio anterior.