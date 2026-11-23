Refuerza la intención de escalar producción local de biocombustibles y justificar inversiones como la planta 2G en Huelva de 1.200 millones para producir SAF y reducir la dependencia de combustibles importados.

Según los datos técnicos, el e‑SAF reduce hasta un 97 por ciento las emisiones de CO2 en su ciclo de vida y el SAF biológico hasta un 90 por ciento frente al queroseno fósil.

¿Qué reducciones de emisiones acreditan el e‑SAF y el SAF empleados en el piloto?

El e‑SAF se produjo por electrólisis y la ruta Fischer‑Tropsch a partir de hidrógeno renovable y CO2 residual capturado en el Centro de Innovación de Moeve en Alcalá de Henares.

¿Cómo se ha producido el e‑SAF que ha usado Moeve en este vuelo?

La mezcla incorporó 1,2 por ciento de e‑SAF sintético y 4,8 por ciento de SAF biológico, los mismos niveles que ReFuelEU exige para 2030 en aeropuertos de la UE.

Lo han hecho para demostrar operativamente que una mezcla certificada con e‑SAF sintético y SAF biológico puede emplearse sin modificar motores ni infraestructuras y así anticipar los porcentajes obligatorios del reglamento ReFuelEU Aviation para 2030.

¿Por qué Moeve y World2Fly han usado por primera vez una mezcla de e‑SAF, SAF y queroseno en el vuelo Madrid‑Lisboa?

El e-SAF permite reducir las emisiones de CO2 hasta un 97% en todo su ciclo de vida y no requiere modificaciones en los motores de los aviones ni en las infraestructuras.

El e-SAF fue desarrollado con hidrógeno renovable y CO2 capturado, mientras que el SAF biológico se elaboró a partir de residuos orgánicos, incluyendo aceites de la red hotelera de Iberostar.

La mezcla ha contado con un 1,2% de e-SAF sintético y un 4,8% de SAF biológico, anticipando las exigencias del reglamento europeo 'ReFuelEU Aviation' para el año 2030.

Moeve y World2Fly han operado un vuelo entre Madrid y Lisboa empleando una mezcla pionera de combustible sintético (e-SAF), biológico (SAF) y queroseno convencional.

Moeve y World2Fly, la aerolínea de la división de viajes del grupo Iberostar (World2Meet), han operado este lunes un vuelo muy especial entre los aeropuertos de Madrid y Lisboa.

Han utilizado por primera vez en su logística una mezcla técnicamente certificada de tres combustibles: combustible sintético renovable (e-SAF), combustible sostenible de origen biológico (SAF) y queroseno convencional, según el reglamento europeo 'ReFuelEU Aviation'.

Según han informado ambas compañías en un comunicado conjunto, la mezcla suministrada al sistema logístico operado por Exolum ha integrado un 1,2% de e-SAF sintético con un 4,8% de SAF biológico, los porcentajes de incorporación que exigirá a los aeropuertos de la Unión Europea para el año 2030.

El e-SAF empleado en la operación ha sido producido mediante electrólisis (ruta Fischer-Tropsch) a partir de hidrógeno renovable y CO2 residual capturado en el Centro de Innovación de Moeve en Alcalá de Henares (Madrid).

El proyecto ha contado con la colaboración del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través del Instituto de Tecnología Química (centro mixto con la Universidad Politécnica de Valencia), y del Centro Tecnológico de Finlandia (VTT).

Por su parte, el 4,8% de SAF biológico ha sido fabricado por Moeve en su Parque Energético San Roque (Cádiz) mediante coprocesado a partir de materias primas circulares y residuos, entre los que se incluyen aceites de cocina usados recogidos en la red hotelera del Grupo Iberostar en Andalucía y Cataluña.

Tanto el combustible sintético -verificado de forma independiente por Intertek conforme a la norma internacional ASTM D7566- como la mezcla final cumplen con los estándares técnicos de la industria aeronáutica (ASTM D1655 y Def Stan 91-091).

Esto permite su uso directo sin necesidad de modificar los motores de las aeronaves ni las infraestructuras de distribución aeroportuaria.

Según los datos técnicos aportados, el e-SAF reduce hasta un 97% las emisiones de CO2 en todo su ciclo de vida frente al combustible fósil, mientras que el SAF alcanza una reducción de hasta el 90%.

Autonomía e industria

El consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar, ha subrayado que la producción de "moléculas verdes en Europa y para Europa" será una palanca clave para reducir la dependencia de los combustibles importados y cumplir con los objetivos climáticos.

En este contexto, el directivo ha defendido que la Península Ibérica juega un "rol decisivo" para consolidarse como el principal 'hub' europeo de biocombustibles de segunda generación (2G) e hidrógeno verde.

En paralelo a este proyecto piloto, la energética avanza en la construcción junto a Apical de una planta de biocombustibles 2G en Palos de la Frontera (Huelva), un proyecto que supone una inversión de 1.200 millones de euros destinado a escalar la producción de SAF en España.

Desde el sector aéreo, el CEO de World2Meet, Gabriel Subías, ha señalado que esta iniciativa demuestra la necesidad de que aerolíneas y compañías energéticas trabajen de manera coordinada para trasladar la innovación a la operativa real, especialmente en los vuelos de larga distancia en los que está especializada World2Fly.

Foro en Lisboa

Tras el aterrizaje en la capital portuguesa, ambas compañías han celebrado una jornada de debate sobre los retos de la descarbonización y la autonomía energética de la aviación europea de cara a 2030.

El encuentro ha reunido a directivos y representantes de toda la cadena de valor -entre ellos Airbus, Rolls-Royce, Exolum, IATA, McKinsey, Aeropuertos de Portugal (ANA), ICEX, ArcelorMittal y Bondalti-, además de investigadores del CSIC, el VTT y las universidades Carlos III, Rey Juan Carlos y Politécnica de Madrid.

La jornada se ha completado con un 'hackathon' en el que han participado más de 40 estudiantes de ingeniería aeronáutica de centros españoles y portugueses junto a profesionales 'junior' de ambas empresas.