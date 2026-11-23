Parte de la integración se ha financiado con recursos procedentes de la ronda de Linkener liderada por el fondo Klima de Alantra, que aportó 7,5 millones de euros el mes anterior; el precio exacto de la transacción no se ha hecho público.

Cómo se ha financiado la operación y qué papel tuvo la ronda liderada por Klima (Alantra)?

José Ignacio Ruiz continuará como CEO de Linkener y David Pon, director de Inergy, asumirá el papel de CEO y public director de la plataforma resultante.

Ya ocurre que Inergy mantendrá la continuidad de sus servicios y equipos especializados; en el futuro, sus clientes podrán recibir progresivamente nuevas soluciones y capacidades del grupo para cubrir todo el proceso energético.

¿Qué consecuencias tiene la integración para los clientes públicos de Inergy (lo ya ocurrido y lo que puede ocurrir)?

La plataforma resultante reúne casi 3.000 organizaciones y cerca de 80.000 puntos de suministro, y suma además las más de 100 comunidades energéticas y los más de 60.000 suministros que manejaba Inergy en el sector público.

¿Qué alcance tiene la plataforma conjunta tras la integración de Inergy en Linkener?

Linkener ha integrado Inergy para unir la telemedida y ejecución de proyectos de Linkener con la contabilidad y gestión energética de Inergy, buscando digitalizar y optimizar el proceso completo de gestión energética.

¿Por qué ha integrado Linkener a Inergy para gestionar la energía de empresas y administraciones?

José Ignacio Ruiz mantendrá su cargo como CEO de Linkener, mientras que David Pon asumirá las funciones de co-CEO y director público de la nueva plataforma.

Parte de la operación se ha financiado con la ronda de 7,5 millones de euros que Linkener captó recientemente a través del fondo Klima de Alantra.

La entidad resultante agrupa a casi 3.000 organizaciones y gestiona cerca de 80.000 puntos de suministro de energía.

Linkener integra Inergy para potenciar la digitalización y gestión energética mediante inteligencia artificial en empresas y administraciones públicas.

Linkener integra Inergy para impulsar la digitalización, gestión y optimización energética de empresas y administraciones públicas mediante tecnología e inteligencia artificial.

La plataforma conjunta reúne a casi 3.000 organizaciones y cerca de 80.000 puntos de suministro.

Además, la integración reforzará la gestión de las más de 100 comunidades energéticas de Inergy con las capacidades de medición y ejecución de instalaciones de Linkener. Inergy trabaja con más de 600 ayuntamientos, diputaciones y entidades públicas, que suman más de 60.000 suministros.

El precio de la transacción no ha trascendido. Aunque cabe recordar que hace un mes el fondo de transición energética de Alantra, Klima, lideró una ronda de financiación en Linkener por valor de 7,5 millones de euros, dinero del cual ahora una parte se ha empleado en la integración de Inergy.

Inergy mantendrá la continuidad de sus servicios y equipos especializados, mientras que sus clientes podrán beneficiarse progresivamente de nuevas soluciones y capacidades del grupo para cubrir todo el proceso.

Linkener está especializada en telemedida, software de gestión energética y ejecución de proyectos de eficiencia para el sector privado, mientras que Inergy es referente en soluciones digitales de contabilidad y gestión energética para administraciones públicas con fuerte implantación en Cataluña, País Vasco y Navarra.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, José Ignacio Ruiz, CEO de Linkener, continuará ejerciendo esa función, mientras que David Pon, director de Inergy, también será CEO, así como public director, de la plataforma resultante.