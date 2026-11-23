El decreto exonera a proyectos de gigafactorías vinculadas a soberanía digital, como la gigafactoría de Mora la Nova, y SpainDC lo critica por trato discriminatorio y por falta de transparencia en la selección de empresas participantes.

¿Qué hay detrás de la excepción para gigafactorías como la de Mora la Nova y por qué la critica SpainDC?

La norma obliga a acreditar que el 80% del consumo anual provenga de autoconsumo, almacenamiento o contratos a más de seis años con renovables recientes, con una senda hacia la correlación horaria hasta 2032; la patronal sostiene que esos requisitos encarecen y limitan la viabilidad de los proyectos.

¿Qué exige el real decreto a las instalaciones de más de 10 megavatios y por qué lo rechaza la patronal?

El sector dice que el decreto ha creado incertidumbre y amenaza el desvío de proyectos y la fuga de hasta 9.000 millones en inversiones, además de frenar decisiones de despliegue hasta que haya seguridad jurídica.

¿Qué consecuencias ya ha provocado el decreto para las inversiones de centros de datos en España?

SpainDC considera que el decreto vulnera principios de proporcionalidad y reserva de ley y pone en riesgo inversiones multimillonarias; por eso busca medidas cautelares para paralizarlo mientras lo analiza jurídicamente.

¿Por qué SpainDC va a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo contra el real decreto de centros de datos?

SpainDC critica el "ocultismo" y las excepciones aplicadas a las gigafactorías impulsadas por la Administración en proyectos de soberanía digital europea.

El sector denuncia la falta de diálogo del Gobierno y califica la regulación de restrictiva al exigir que el 80% del consumo proceda de renovables o autoconsumo.

La industria pedirá medidas cautelares para paralizar la norma y evitar la fuga de inversiones multimillonarias hacia otros países como Portugal.

La patronal SpainDC presentará un recurso ante el Tribunal Supremo contra el real decreto de centros de datos aprobados por el Consejo de Ministros.

La asociación española de 'data centers' (SpainDC) prevé presentar entre este miércoles o el jueves un recurso ante el Tribunal Supremo, en el que solicitará medidas cautelares, contra el real decreto de centros de datos que aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros.

La patronal ha insistido en que la norma pone en riesgo inversiones multimillonarias y ha criticado que el Ejecutivo sacara adelante el texto "deprisa y corriendo", a una semana de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

En el marco del VI Congreso Anual de SpainDC, celebrado este lunes en Madrid, el presidente de la patronal, Emilio Díaz, ha explicado que la asociación está ultimando el recurso tras analizar el texto definitivo que se publicó el sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Díaz ha avanzado que convocará a la junta directiva como trámite para formalizar la presentación ante la Justicia y pedir la paralización cautelar para "que no se aleje de verdad la inversión".

Por su parte, la directora ejecutiva de SpainDC, Begoña Villacís, ha defendido durante la apertura del congreso la solidez jurídica del recurso --apuntando a defectos de proporcionalidad y de reserva de ley--.

Ha confiado en que los jueces entiendan "lo que ha entendido el Consejo de Estado y lo que entiende la industria", asegurando que el sector trabajará "como si este decreto no existiese".

El sector cifra en, una estimación que aún no ha sido actualizada pero a la que ya se han sumado advertencias públicas de compañías como o de firmas que apuntan a desviar sus proyectos hacia Portugal.

"Hay mucha gente esperando que progrese el recurso y que se paralice", ha señalado Díaz.

Críticas de la patronal

El real decreto, impulsado por los ministerios para la Transición Ecológica, Economía y Transformación Digital, busca evitar ).

Y un encarecimiento del 25% en el recibo industrial.

La norma afecta a grandes instalaciones de más de 10 megavatios (MW) --en un contexto en el que ya hay 15 gigavatios (GW) con permisos concedidos, cerca del 40% del consumo pico nacional y más de 20 GW en cola--.

Les exige acreditar que el 80% de su consumo anual procede de autoconsumo, almacenamiento o contratos a plazo de más de seis años con renovables recientes, fijando una senda flexible hasta 2032 para cumplir con la correlación horaria hasta que las renovables superen el 90% del mix eléctrico.

Aunque el texto suavizó el borrador de agosto tras recibir más de 600 alegaciones y un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el sector mantiene su rechazo.

En este sentido, Díaz ha lamentado la falta de diálogo del Ejecutivo, denunciando que ni se les escucha ni se tienen en cuenta los informes presentados o las alegaciones.

Asimismo, ha pedido explicaciones sobre el cálculo de los 5.000 millones de euros, contraponiéndolo a informes de consultoras como que señalan a los centros de datos como "la solución y no el problema".

En la misma línea, Villacís ha reprochado a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que haya regulado la industria "a espaldas del conocimiento y a espaldas de la industria, sin ni siquiera haber tenido la deferencia de sentarse" con ellos.

La directora de SpainDC ha tachado la norma de "puro negacionismo, puro decrecentismo, pura insensatez y puro color ideológico".

Ha lamentado que España haya pasado en un año de ser el país más atractivo de Europa para este sector a tener "la regulación más restrictiva", además de cuestionar que exista un Departamento de Transformación Digital que "defienda la analogización" en lugar de apoyar estas infraestructuras.

Vía judicial

A pesar de que el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Alberto Nadal, avanzó el viernes que su formación derogará el decreto si gobierna y aprobará una legislación que permita su desarrollo y garantice su sostenibilidad, Díaz ha desligado la estrategia de la patronal del calendario electoral.

El dirigente empresarial ha asegurado que estarán encantados con la derogación, "lo haga quien lo haga", pero ha insistido en que su camino no es político sino judicial "exclusivamente".

Así, ha recalcado que actúan "como si las elecciones no existieran" para "acabar con este mal sueño" en los tribunales, aunque ha reconocido que si se mantiene el actual Ejecutivo, imaginan que no rectificará.

Villacís ha coincidido en que, "si no son los jueces, será la derogación del decreto" lo que frene la norma, aunque ha precisado que el sector no busca "derogar por derogar" ni "barra libre", sino dialogar y construir una alternativa que promueva un desarrollo sostenible cuya primera premisa, ha advertido, "es que haya desarrollo".

"Ocultismo" de gigafactorias

Por otro lado, el presidente de SpainDC ha cargado contra la excepción incluida en el real decreto que exime de cumplir con esta regulación a los proyectos de gigafactorías que concursan en Europa.

Aunque ha defendido la llegada de estas infraestructuras a España, ha tachado de "ridículo" que se imponga una regulación a todo el sector, salvo a las gigafactorías en las que participa la Administración.

La patronal ya calificó de "revelador" el pasado 27 de octubre que el documento remitido al Consejo de Estado contemplara un régimen específico para iniciativas vinculadas a la soberanía digital europea.

En este caso, como supercomputadores o factorías de inteligencia artificial (IA), entre las que figura la gigafactoría de Mora la Nova (Tarragona) impulsada por el Ejecutivo-, eximiéndolas de estas obligaciones.

Díaz ha denunciado "ocultismo" en este proceso, criticando que no se preguntara a las compañías del sector quién quería participar y se eligiera directamente a empresas como Telefónica o ACS, "justamente compañías que no tienen centros de datos".

Además, ha insistido en que Europa debe intervenir mediante el procedimiento TRIS --que el Gobierno español evitó presentar--, advirtiendo de que España queda fuera de una competición en las que plazas como Ámsterdam, Múnich o Londres siguen concediendo licencias.

Finalmente, Díaz ha recordado que los centros de datos son "demanda pura" que paga las infraestructuras específicas que necesita para operar, por lo que ha calificado la situación regulatoria actual como "un disparadero" en el que el sector "no tiene nada que ver".

Por su parte, Villacís ha reivindicado que los centros de datos no piden ayudas ni subvenciones, sino "rentabilizar el oro que tiene España, que es la energía renovable", evitando que se siga "tirando energía a la basura" por falta de consumo y garantizando que el país mantenga su soberanía digital y "el botón de encendido y apagado" de su propia infraestructura tecnológica.