El grupo fue fundado por Eugenio de Blasio y Daniele Camponeschi; la gestión cuenta con socios como Alessandro Di Michele y Francesco Maria Giovannini, y su capital proviene mayoritariamente de 150 inversores, con el 85 % procedente de institucionales.

¿Quiénes son los principales responsables y financiadores detrás de Green Arrow Capital?

Mantiene otros 135 MWp ya en operación, tiene 300 MWp adicionales en desarrollo y planea hibridar parte de su cartera con sistemas BESS, además de seguir invirtiendo en mercados del sur de Europa.

Producirá aproximadamente 274 GWh anuales, suficiente para cubrir las necesidades energéticas de más de 100.000 hogares. Esa generación se traducirá en una aportación estable al mix eléctrico regional.

¿Qué impacto tendrá Sanlúcar la Mayor en el suministro eléctrico local y cuántos hogares cubrirá?

Porque con 135 MWp supera los demás proyectos del Grupo en España y se integra en su cartera de activos que suma 8.000 millones de euros bajo gestión. Además consolida su capacidad de desarrollar infraestructura a gran escala, según su director de operaciones.

¿Por qué Green Arrow Capital ha considerado a Sanlúcar su mayor activo solar en España?

Es un conjunto de tres parques solares en Sanlúcar la Mayor (Sevilla) con 135 MWp de potencia instalada, desarrollado y construido desde cero por Green Arrow Capital. Cuando esté operativo, generará alrededor de 274 GWh al año y evitará unas 144.000 toneladas de CO₂ anuales.

¿Qué es el proyecto fotovoltaico de Sanlúcar la Mayor que ha finalizado Green Arrow Capital?

Green Arrow cuenta con 8.000 millones de euros en activos bajo gestión y prevé continuar invirtiendo en infraestructuras renovables en los mercados del sur de Europa.

La gestora matriz italiana suma esta instalación a sus 48 MW eólicos y 135 MWp fotovoltaicos ya en operación en el país, mientras desarrolla otros 300 MWp de proyectos solares.

El complejo generará unos 274 GWh anuales de electricidad, suficientes para abastecer a más de 100.000 hogares y evitar la emisión de 144.000 toneladas de CO₂ al año.

Green Arrow Capital concluye la construcción del proyecto fotovoltaico Sanlúcar en Sevilla, que cuenta con una potencia instalada de 135 MWp y es su mayor activo solar en España.

Green Arrow Capital ha finalizado la construcción del proyecto fotovoltaico Sanlúcar. El proyecto está situado en el municipio de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) y tiene una potencia instalada total de 135 MWp.

La empresa, gestora de activos independiente con matriz italiana que opera en mercados privados e inversión alternativa, suma este parque a su cartera, de 8.000 millones de euros en activos bajo gestión.

Desarrollado y construido íntegramente desde cero, Sanlúcar es el mayor activo solar del Grupo en España. Está formado por tres parques fotovoltaicos en una de las zonas de España con mayor irradiación.

Cuando esté plenamente operativo, se prevé que genere aproximadamente 274 GWh de electricidad al año, suficiente para cubrir las necesidades energéticas de más de 100.000 hogares y contribuirá a evitar la emisión de unas 144.000 toneladas de CO₂ al año.

Michele Logrippo, director de operaciones de infraestructuras de Green Arrow Capital Group, ha destacado que finalizar este proyecto “demuestra la capacidad del Grupo para desarrollar directamente proyectos de infraestructura a gran escala”.

Logrippo anuncia que “tenemos la intención de seguir invirtiendo en estos mercados del Sur de Europa”.

Sanlúcar se suma a otros proyectos ya en operación en España de 48 MW de generación eólica y 135 MWp de fotovoltaica. La empresa tiene otros 300 MWp de proyectos solares en desarrollo.

Además, está trabajando en la hibridación de parte de su cartera con sistemas BESS.

Inversores

La compañía cuenta con el respaldo de 150 inversores que han invertido en los fondos del Grupo (aproximadamente el 20 % de ellos internacionales),

El 85 % de este capital captado procede de inversores institucionales (bancos, fondos soberanos, fondos de fondos, fundaciones bancarias, fondos de pensiones y compañías de seguros).

Green Arrow Capital fue fundada en 2012 por Eugenio de Blasio (accionista mayoritario y presidente ejecutivo) y Daniele Camponeschi (CIO del Grupo).

El grupo de socios incluye también a Alessandro Di Michele (socio, CEO de GAC AF SGR y director general del Grupo) y a Francesco Maria Giovannini (socio y vicepresidente de la SGR), que supervisa las relaciones institucionales.

El Grupo opera en siete estrategias de inversión: capital privado, energía e infraestructura digital, crédito privado, Opportunity Capital, NPL, soluciones para clientes e inmobiliario.

Cuenta con 32 fondos, siete productos de soluciones para clientes y equipos especializados e independientes.